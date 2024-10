Liga 4: CSM ia avans. Un meci nu s-a jucat

Doar opt partide s-au disputat, în acest weekend, în Liga 4 din Gorj. După ce au solicitat să joace în nocturnă la Târgu Jiu, reprezentanții formației AS 7 Noiembrie Costești nu au putut organiza meciul de pe teren propriu cu CS Știința Drăguțești. Cel mai probabil, oaspeții vor câștiga la „masa verde”. Echipa lui Mario Găman se desprinde în fruntea clasamentului după rezultatele din runda a 11-a. Trupa din municipiu a obținut un succes categoric sâmbătă și are acum cinci puncte peste CSC Negomir, care s-a împiedicat la Motru. Unirea Țînțăreni completează podiumul, iar Jiul Rovinari rămâne neînvinsă în Liga 4. Fără înfrângere sunt și trei formații din cele două serii ce compun Liga 5.

Liga a 4-a, Etapa 11

AS 7 Noiembrie Costești – CS Știința Drăguțești nu s-a jucat

CS Petrolul Bustuchin 1 – 2 CSO Tismana

CS Parângul Bumbești-Jiu 1 – 6 CSM Târgu Jiu

CS Unirea Țînțăreni 2 – 1 CS Minerul Mătăsari

AS Jupânești 0 – 7 CS Internațional Bălești

CS Jiul Rovinari 2016 2 – 0 CSO Turceni

CS Minerul Motru 2008 0 – 0 CSC Negomir

CS Vulturii 2 Fărcășești 6 – 2 CS Petrolul Stoina

CS Gilortul 2 Tg Cărbunești 2-2 FC Petrolul Țicleni

Liga 5 – Seria 1, Etapa 7

AS Triumful Borăscu 3 – 0 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Brănești 3 – 2 AS Unirea Bolboși

AS Unirea Drăgotești 1 – 5 AS Știința Godinești

CS Dumbrava Câlnic 2 – 2 AS Viitorul Plopșoru

Liga 5 – Seria 2, Etapa 7

CSC Dănești 1 – 1 AS Gilortul Bengești

AS FC Dănciulești 0 – 5 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Prigoria 1 – 1 AS Avântul Baia-de-Fier

AS Scoarța 4 – 0 AS Stejari

Cătălin Pasăre