Liderul ,,determinaților” din CEO: Pe mine m-au distrus!

* Pompierii i-au luat sticla cu benzină ca să nu-și dea foc!

Liderul salariaților angajați pe perioadă determinată în Complexul Energetic Oltenia, Viorel Vîrlenuță, a amenințat ieri la prânz că-și va da foc dacă șefii companiei nu-i vor prelungi perioada de angajare cu șase luni. Este singurul angajat căruia administrația nu i-a mai prelungit contractul de muncă, deși acesta nu are abateri disciplinare sau alte motive pentru care să fie dat afară. Bărbatul s-a legat cu lanțuri în fața companiei, a intrat în greva foamei amenințând că-și va da foc.

,,Sunt disperat, se răzbună pe mine că sunt liderul celor 1.800 de determinați, nu am nicio problemă, nicio abatere disciplinară. Plaveti are contractele de muncă la el acasă, în curte, face ce vrea, sau cum? O să-mi dau foc! Pompierii mi-au luat sticla de benzină dar o să-mi iau alta. Eu nu plec de aici până nu-mi fac contract pentru șase luni. Mi-au greșit 10 ani cei de la Casa de Pensii, nu mi-au adăugat o perioadă de 10 ani de subteran. Se joacă alba-neagra cu destinul omului. Eu nu mai pot să ies la pensie, mai trebuie să lucrez cinci ani, din cauza noii legi care este o mizerie”, a declarat acesta.

Bărbatul a fost angajat la Complexul Energetic Oltenia pe perioadă determinată din anul 2022 și de atunci, la fel ca alți peste 2.000 de oameni, a avut parte de nenumărate prelungiri ale contractului individual de muncă. De peste doi ani de zile, șefii companiei îi tratează în bătaie de joc pe acești salariați, neangajându-i pe perioadă nedeterminată deși în cariere și termocentrale abia se mai lucrează din lipsă de salariați calificați.

Șefii CEO calcă pe lege ca pe dude!

,,Lucrez la Complexul Energetic Oltenia din data de 21 iulie 2022 și, practic, am avut nenumărate contracte ca pentru sezonieri: 25 de zile, o lună, dacă există în legislație așa ceva, două luni, trei luni, etc. Ultima prelungire s-a întâmplat săptămâna trecută, când pentru toți s-a luat această măsură, colegii mei mai putând lucra încă șase luni. Eu am crezut că o să mi-l prelungească și mie ca și colegilor mei. Eu nu am știut că mă dau afară până nu mi-a venit înștiințarea asta, ieri, 1 octombrie. Plaveti nu respectă nici legea, trebuia să mă anunțe cu cel puțin cinci zile înainte. Mie mi-au respins și dosarul de pensie, fiindcă nu aș avea perioada de contribuție necesară, dar au greșit și funcționarii de la casa de pensii, cu 10 ani de muncă lipsă! Pe mine m-au distrus, nu știu cu ce să mai lupt, și fără serviciu și fără pensie, nu au absolut nicio abatere în ceea ce mă privește, niciun motiv să nu-mi prelungească angajarea, nu au niciun motiv că nu mi-aș fi îndeplinit sarcinile. Dimpotrivă!”, mai spune Viorel Vîrlenuță, în vârstă de 58 de ani.

,,Contractele noastre sunt pe tarlaua lui Plaveti”

După câteva ore de la anunțul lui că a intrat în greva foamei, dar și că-și va da foc, șefii CEO l-au chemat la discuții. ,,Nu știu de unde vine răutatea lor, pe tarlaua lui Plaveti sunt contractele astea de muncă? Asta nu e companie de stat. Eu o să stau aici, nu plec de aici până nu-mi acordă aceeași perioadă de prelungire a contractului meu de muncă. Ședința a fost acum o săptămână, marți, dar n-au binevoit să-mi spună, să mă anunțe, conform legii. Ce-l deranjează pe Plaveti, probabil că sunt liderul celor peste 1.800 de ,,determinați”, și că am vorbit cu presa, dar nu poți să te răzbuni pe un om așa, nu e nicio legătură între contractul meu de muncă. că de el depind contractele astea. Nu avem oameni, lucrăm sub efectiv. La Lupoaia, la carieră, sunt lăcătuș mecanic. Lucrez numai în schimburi, eram în tură de noapte săptămâna asta. Aseară (luni, n.r.), la 11 noaptea, m-am trezit cu un telefon de la colegi: ,,Vezi că nu mai ești pe pontaj”. Așa am primit vestea că nu mai am serviciu de la 1 octombrie. Că veneam de marți la protest, când tuturor le-a prelungit contractele. Eu sunt liderul lor. Cu mine ce au avut șefii CEO? Că nu poți să-mi găsești nimic. Am primit bomba asta, cu decizia de pensie, luni, și azi (marți, 1 octombrie) bomba asta, că nu mai am serviciu. De luni nu mai mănânc nimic. Și fără pensie și fără serviciu…”, mai spune Viorel Vîrlenuță, vizibil disperat.

,,Mi-am ocupat locul aici fiindcă sunt capabil”

,,Salariul meu era în jur de 6.000 de lei, avans cu lichidare. Eu nu am cu ce să-mi mai întrețin familia, mă apropii de 58 de ani. Eu mi-am ocupat locul aici fiindcă sunt capabil, sunt și sudor, deși nu e treaba mea să sudez pe excavator, dar mi-am depășit atribuțiile pentru că au avut nevoie, nu sunt un terchea-berchea, un necalificat. Sunt un om cu experiență din 1983, ultimii șase ani am lucrat în foraje petroliere, sudam în condiții foarte grele. Șase ani pierduți acolo, în afară, cu o firmă din România, fiindcă nu au plătit grupa, deși lucram în condiții extrem de grele. La Galați am lucrat grupa 1, la SIDEX, combinatul siderurgic, pe timpul comunismului, acolo am muncit prima data. Sunt 41 de ani de când m-am mai angajat prima dată. Și am ajuns să lucrez sezonier. Singurul lucru pe care-l regret e că am plecat din subteran. Acum nu știu ce-o să se întâmple. Celor de la Casa de Pensii Gorj le-am dus cartea de muncă, să văd că sunt 10 ani lipsă pe decizia asta, dată de ei, nu au calculat nici perioada de stagiu militar, nici munca în subteran. Aici stau la noapte, nu mă mișc de aici! Aștept drepturi egale cu ceilalți. Înțelegeam dacă nu le prelungeau nici lor, asta era situația… Dar așa…”, a mai spus acesta. Rămâne de văzut care va fi decizia șefilor CEO, ieri după-amiază acesta fiind chemat la discuții, în companie.

M.C.H.

Viorel Vîrlenuță a fost chemat în sediul companiei, ieri după-amiază, de șefii CEO – Dan Iulius Plaveti, președinte de directorat, și Valentin Tatomir, director al departamentului de resurse umane, iar după aproximativ o oră de discuții, aceștia au decis să-i prelungească pentru trei luni contractul individual de muncă. Acesta rămâne singurul salariat dintre ,,determinați” căruia nu i-a fost prelungită angajarea cu șase luni așa cum s-a decis în cazul celorlalți.