Liderii politici și sindicaliști din Gorj, apel către Ministerul Energiei (II)

Mai mulți lideri de partide din Gorj au semnat un Apel pe care l-au trimis Ministerului Energiei, în legătură cu problemele salariaților Complexului Energetic Oltenia și, mai ales, cu planul de restructurare care nu a ajuns să fie renegociat încă la Bruxelles. Este vorba, printre alții, despre liderii PUSL Gorj, Dumitru Miroiu, PRM Gorj, Raul Dumitru, ANC Gorj, Constantin Pănescu, dar și liderul FNM, Constantin Crețan.

,,CE Oltenia avea, înainte de 1989, aproape 200.000 de angajați și, pe orizontală, mai asigura circa un milion de alte locuri de muncă. Sigur, prin „grija” „specialiștilor” guvernărilor anterioare, sa ajuns la aproximativ 10% din angajații de odinioară. Cea mai bună dovadă a fost furnizată cu câteva zile în urmă, când, deși aveau o soluție mai bună la îndemână, conducerea CE Oltenia voia să dea afară 124 de angajați, adoptând cea mai proastă decizie pentru propriii salariați și împotriva intereselor lor și a celor mai elementare norme manageriale ori morale. Suntem revoltați de faptul că, în loc găsească și să aplice soluții ca să oprească această distrugere a CE Oltenia, actuala conducere bagă grămezi de bani în buzunare ca să distrugă și ce a mai rămas din principalul pilon al energeticii românești! O strategie serioasă de dezvoltare a CEO, nu una din care nu înțelegi cum contracția economico-socială poate fi… „dezvoltare”, ar opri aceste distrugeri materiale și sociale, nu doar că nu s-ar mai disponibiliza personal, ci chiar s-ar angaja personal, lucru benefic și pentru economia românească, și pentru salariați. Din păcate, deși soluțiile 3 de oprirea picajului economico-social și reluarea dezvoltării CE Oltenia sunt numeroase și la îndemâna oricui, de la portar la vârful piramidei administrative a CEO, directoratul, acționarii etc., sunt deciși să distrugă neapărat CEO! În orice contract de management este prezentă mențiunea că respectivul trebuie să depună toate eforturile pentru PROSPERITATEA firmei, numai la CEO, de ani și ani, conducerile au băgat banii în buzunar ca să dărâme CEO – martoră stă involuția activităților prestate de complex: tot mai puține, tot mai slabe calitativ… – și NIMENI nu i-a tras la răspundere. De aceea, există suspiciunea rezonabilă că și actuala conducere contribuie la dărâmarea principalului pilon energetic al României la ORDINUL și pentru INTERESELE altora, dinafara Complexului, începând chiar cu ministerul Energiei. Și atunci, ne întrebăm retoric: de 34 de ani, serviciile care stau cu firele în urechi toată ziua dorm în cizmele statului sau sunt complice la acest asasinat economic? Exemplul grupului Coldea și tăcerea vinovată a celor din instituțiile cu 3 litere în timpul serviciului cărora se întâmplă dezastrul ne poate da un răspuns în acest sens… Iar consecințele managementelor defectuoase, impuse politic, se văd: prețurile sunt de cel puțin 10 ori mai mari decât normalul, sărăcind o populație și așa mai mult decât neglijată de către o clasă politică mult prea preocupată de interesele proprii decât de creșterea nivelului de trai și de rezolvarea intereselor alegătorilor săi. CE Oltenia și România pot să devină jucători importanți pe piața energiei, atât în Balcani, cât și în restul Europei. De aceea se și tem de noi, văzându-ne niște competitori redutabili care trebuie distruși, exact „frații” noștri din comunitatea europeană. Domnule Ministru Burduja, sunteți un om care a avut posibilitatea ca să ia cunoștință cu propriile simțuri de modul în care funcționează împreună statele americane. Știți multe exemple în care statele componente ale SUA se faultează unul pe altul pentru avantajele economice? Știți multe state în care guvernatorii se păruiesc între ei pentru rezervele de petrol ale Texasului? S-au dus texanii bogați peste Alaska, s-o spolieze de resursele ei? De ce nu putem colabora și noi, europenii (chiar și cei din țările care mai au nostalgia prost mascată a imperiilor care au fost, dar care promovează pe ascuns o stare de neo-sclavie, în principal economică) precum americanii, în interesul unui „greater good” – un bine comun, național, în loc să ajutăm niște cozi de topor să lucreze în interesul ALTORA, deloc prietenoși cu românii și cu România? Pentru că, acest mod de lucru, întărește tot mai mult în sufletele românilor de rând acel sentiment că sunt trădați tocmai de cei care au fost învestiți de ei să aibă grijă de viitorul acestei țări. În campania electorală, toți vin cu căciula-n mână zicând că doar ei știu, vor și pot, iar când se văd cu sacii-n căruță livrează dar scuze, motive – culmea, majoritatea inventate! – că a plouat prea mult, sau că n-a plouat deloc, dar, cel mai frecvent folosind UE ca sperietoare. „Nu ne lasă UE” este cea mai leneșă și cea mai nereală justificare a oricărui guvernant ajuns acolo dintr-o ironie a sorții. Dar nu arată nimeni eforturile făcute ca să-i convingă pe cei de la UE de avantajele Uniunii dacă le merge și românilor bine, toți guvernanții noștri parcă sunt la întrecerea „După mine, potopul!”. Iată însă că societatea civilă începe să miște, să aibă conștiință de sine și să contribuie la creșterea propriului nivel de trai. Iată că pot sta la aceeași masă și să își apere interesul comun și partide, și ONG-uri, și sindicate. A venit vremea – dacă nu vrem să dispărem ca națiune și ca țară – să lăsăm la o parte măruntele sau mai măricelele interese care ne despart și să găsim punctele comune, care să mențină unitatea poporului și forța de a găsi calea cea bună pentru revenirea României pe locul pe care îl merită în concertul națiunilor europene. Să găsim puterea de a ne ridica din genunchi, să repunem munca în drepturile sale legitime, să nu-i mai considerăm fraieri pe cei 4 care muncesc cinstit, să nu mai fim ipocriți și egoiști. Să transformăm țara lui „Scapă cine poate!” și „După mine, potopul!” într-o țară prosperă, cu care să ne putem și noi mândri nepoților și străinilor: „Am pus și eu o cărămidă la această frumoasă casă!”… Iar la ora actuală, pentru a face realizabile cele de mai sus, putem să facem cu CE Oltenia primul pas spre „o țară ca afară”. Putem să facem din CEO pilonul economic pe care să se sprijine reconstrucția României. Desigur, după ce, lăsând măruntele interese la ușă, țara se pune la masa discuțiilor – partide, sindicate, asociații, federații etc. – și se bate în cuie un plan unic de dezvoltare a țării care să fie respectat indiferent de cine vine la guvernare. Revoluția lui Tudor Vladimirescu a pornit din Gorj. De ce să nu pornească acum, tot din Gorj, renașterea țării? Dacă încetăm să mai vedem CEO doar ca pe o vacă de muls, putem să facem din acest complex un model de dezvoltare, un model de succes pentru celelalte domenii cu probleme ale economiei naționale. Iar la noi TOATE domeniile economiei au probleme… Desigur, PUTEM, dar mai trebuie să și VREM. Vin alegerile din toamnă. Oare, cum ar suna să putem raporta cu mândrie că, în ciuda intereselor antiromânești, am făcut demersurile ca să începem să rezolvăm problema energetică a țării? Că deja au fost demarate acțiuni care să realizeze independența energetică a țării? PUTEM, dar mai trebuie să și VREM… Oare, VREM??? Desigur, vom auzi iarăși, din diverse piepturi, minciunile clasice: că nu sunt bani, că nu ne lasă UE și tot așa. Știm cu toții că sunt minciuni ordinare, șabloane pentru mințile fără imaginație ale unor „șobolani” de birou care put a lene, a incompetență și, cum s-a văzut uneori, a șpăgi. De aceea, dorim să se creeze o comisie comună, guvern – societate civilă, care să coordoneze inclusiv la nivel de principii revigorarea CE Oltenia, căci, pentru o persoană care are capul pe umeri, e ușor de înțeles că salvarea CEO nu este doar salvarea unor locuri de muncă, ci salvarea unui întreg județ și, având în vedere importanța strategică a domeniului, salvarea unei țări întregi. Pentru orice om cu viziune este clar că acest asasinat economic, care duce târâș și împotriva voinței ei societatea românească spre o nemeritată prăpastie, trebuie oprit cât mai curând. Domnule ministru, nu vă legați în istorie numele de distrugerea țării natale! De exodul unei populații aduse în sapă de lemn! Istoria a dovedit că e mai bine ca lumea să-și aducă aminte de tine cu vorbe frumoase decât cu înjurături de care să se rușineze și a șaptea spiță.

În concluzie: – trebuie, cât mai urgent, pus pe picioare CE Oltenia și adus în stadiul în care să înceapă să se dezvolte; – trebuie să înceapă, simultan, procesul de pacificare a poporului român, oferind totodată și primul obiectiv în jurul căruia să se reunifice neamul românesc: energia; – trebuie demarate cele necesare pentru pregătirea Planului unic de dezvoltare a țării, bazat primordial pe resursele naturale ale țării, cărbunele fiind una dintre aceste resurse pe care le avem la dispoziție zeci de ani de acum încolo; – trebuie demarate măsurile pentru realizarea unei industrii de chimizare a cărbunelui: INDIFERENT de produsele obținute, valoarea lor este MULT MAI MARE decât ce obținem din arderea cărbunelui. În paralel, se va face planul de revigorare a industriei petrochimice pe baze moderne, care să impacteze la minimum mediul înconjurător. 5 Dar, trebuie în primul rând să începem cu începutul: să creăm acea comisie de reconciliere economico-socială guvern – societatea civilă, care să coordoneze planul de redresare a CE Oltenia și a energeticii românești. Așa cum noi, semnatarii prezentului apel, ne-am putut lăsa la o parte interesele de partid, de grup sau personale și ne-am putut uni în jurul unui obiectiv superior, spre binele comunității noastre și al țării, tot așa pot fi determinați și alții să facă la fel, în interes național”, mai arată cei menționați în Apelul pe care l-au transmis ieri Ministerului Energiei. Aceștia mai anunță că au înființat Grupul Civic Gorj, la inițiativa PUSL Gorj.

E.G.