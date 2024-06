Licitație pentru pasajul din 9 Mai

Primăria Municipiului Târgu Jiu a scos la licitație serviciile de proiectare și de execuție lucrări pentru amenajarea pasajului auto cu trecere pe sub calea ferată din strada 9 Mai.

„Am demarat licitația pentru construirea pasajului auto cu trecere pe sub calea ferată din strada 9 Mai. Invităm toate firmele care au ca obiect de activitate astfel de construcții să se înscrie la licitație pentru că suma este una generoasă – aproape 5 milioane de euro cu TVA. Este un proiect pentru care am obținut finanțare prin programul Anghel Saligny, iar studiul de fezabilitate a fost făcut de Societatea Metroul.

Intrăm, astfel, pe ultima sută de metri în executarea acestui proiect deosebit de important, mai ales că vorbim despre o zonă foarte tranzitată, iar investiția are rolul de fluidizare a traficului”, a transmis primarul Marcel Romanescu.

Firmele interesate de lucrare pot depune oferte sau cereri de participare până la data de 15 iulie 2024.

Investiția se încadrează în prioritățile propuse prin Planul Urbanistic General al Municipiului Târgu Jiu.

Proiectul are ca principale obiective reducerea accidentelor, eliminarea intersecției la nivel între calea ferată și strada 9 Mai, reducerea timpilor de așteptare și asigurarea fluenței traficului rutier și pietonal. Pasajul va asigura circulația urbană rutieră și pietonală între zona de vest cu locuințe și zona de est, cu depozite.

M.P.