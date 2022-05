Liceul Tehnologic Țicleni, în prag de semicentenar – Foști elevi ai Liceului Tehnologic Țicleni cu performanțe notabile

Peste un an, se vor împlini 50 de ani de la înființarea Grupului Școlar Industrial de Petrol Țicleni, începând cu toamna anului 1973, după cinci ani de când localitatea a devenit comunitate urbană (1968). Pentru că această localitate ajunsese o bogată zonă petroliferă, era imperioasă întemeierea unei unități școlare de profil, în vederea pregătirii forței active de muncă pentru industria petrolieră. Acest grup școlar a asigurat, în primul rând, pregătirea de muncitori și maiștri atât pentru Țicleni, cât și pentru industria petrolieră din celelalte localități gorjene și din țară. O mare parte din absolvenți au continuat studii superioare în același domeniu, la Ploiești. Bine pregătiți, mulți ingineri au ocupat funcții manageriale: Eugen Ungureanu la Petromar, Emil Burlacu , Petrofac Țicleni și Expert Petroleum Timișoara, Constantin Stănoiu, Petrofac Țicleni, Viorel Pleșea, Lucian Bălă, Adrian Stănoiu, Adrian Bădoiu, Cristian Calotă, Expert Petroleum.

Desigur că mulți dintre absolvenți s-au orientat spre alte profesii: ingineri în alte domenii de activitate, profesori, informaticieni, medici, magistrați, economiști etc.

În acest demers al nostru, ne propunem să punem în evidență reușita unor foști elevi care, urmând studii superioare, s-au detașat prin rezultate remarcabile, unii dintre ei ocupând funcții academice.

O evoluție impresionantă, spectaculoasă o are Ionel Rovența, care, la 39 de ani, este profesor universitar, conducător de doctorate. Este fiul celor doi profesori ai acestui liceu, în prezent pensionari, care și-au exercitat profesia într-o bună măsură apostolică.

Absolvent, promoția 2000-2001, elev tenace, învăța la toate obiectele de învățământ, dar matematica l-a atras în mod deosebit, clasându-se pe primul loc între cei 600 de candidați prezenți la admitere în facultate. A urmat cursurile Facultății de Matematică-Informatică a Universității Craiova, între 2001-2005, apoi masteratul între 2005-2007, concomitent cu stagiul de calificare științifică superioară, în vederea obținerii titlului de doctor în matematică, fapt petrecut în 2008. Ce-i drept, a avut parte de îndrumarea unui profesor riguros, foarte exigent, dar integru, profesor universitar doctor, Constantin P. Niculescu, care l-a luat sub “aripa lui” chiar din anul I, spre a pătrunde în tainele matematicii, în activitatea de cercetare. De menționat că profesorul universitar doctor Constantin P. Niculescu a fost pe drept cuvânt mentorul lui Ionel Rovența, acesta acordându-i atenția precum unui membru de familie.

Într-o scurtă perioadă, a parcurs toate treptele ierarhiei academice, iar începând cu 2021 ocupă poziția de profesor universitar doctor și director al Departamentului de Matematică, Facultatea de Științe, Universitatea Craiova, de asemenea, este profesor asociat al Facultății de Matematică a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A participat la peste 60 de Conferințe sau stagii de cercetare națională și internațională, stagii realizate de instituții de prestigiu din Franța, Belgia, Polonia, Hong-Kong, China, Africa de Sud etc. Este autorul unei cărți de specialitate, coautor și autor a peste 40 de publicații științifice. Participă ca membru director în cadrul a 14 proiecte de cercetare. Este prim-vicepreședinte al Societății de Științe Matematice din România, Filiala Craiova. Este membru în echipa de redactare a subiectelor pentru Olimpiada Națională de Matematică, etapa locală din Craiova și pentru Concursul de Matematică ,,Gheorghe Țițeica”.

Pentru că a absolvit Școala Primară și Gimnazială din Țicleni și a urmat o parte din cursuri la liceul nostru, trebuie să amintim și de Șofei Daniela, prin căsătorie, Manasia, medic primar oftalmolog și Conferențiară doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie “Titu Maiorescu”. Ocupă și funcția de director medical la Spitalul Witing din București.

Sevastița Dăescu, în prezent, Iordache, promoția 1991-1992, este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațeganu” din Cluj-Napoca, 1998, cu doctorat obținut în 2010. Are două specialități: medicină internă și gastroenterologie. În prezent este conferențiară doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova.

Din promoția 1994-1995, trei foști elevi s-au orientat spre medicină: Radu Croitoru, Lucian –Narcis Filipescu și Dan-Vasile Moroșanu. Radu Croitoru, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara, 2001, este medic urolog în Anglia.

Lucian-Narcis Filipescu, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, 2001, a continuat formarea sa profesională în anii de rezidențiat la Spitalul Județean, Institutul de boli cardiovasculare de la Timișoara, apoi 5 ani de specializare în Franța, chirurgie cardiacă Hopital Saint Joseph din Paris (2007-2012). A frecventat cursuri de specialitate în Spania și Suedia. De admirat este faptul că, deși a avut ofertă să rămână la Paris, a ales să vină în țară. În prezent este medic primar, specialist în chirurgie cardiovasculară la clinica privată ,,Clinicco Cardiologie” Brașov. Bun profesionist, mulți locuitori din Țicleni bat la porțile acestei clinici, fiind primiți cu afecțiune și amabilitate. Se simte mereu atras de locurile natale, n-a pierdut contactul cu natura și are un hobby al său, acela de a călători cu motocicleta prin țări din Europa și din alte continente, pasiune născută ascultând lecturile geografice ale profesoarei de specialitate din școala generală.

Dan-Vasile Moroșanu, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, este doctor în Științe Medicale, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală și șef de lucrări la Facultatea de Medicină din Craiova.

Aritina Moroșanu, promoția 2000-2001, absolventă a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, este doctor în Științe Medicale, medic primar, specialitatea pediatrie și șef de lucrări la Facultatea de Medicină din Craiova.

Mihai Istrate, promoția 1996-1997, deși învăța la toate disciplinele de învățământ, matematica l-a atras cu prioritate, dornic să urmeze profesia părinților, s-a îndreptat spre Facultatea de Matematică- Informatică a Universității din Craiova. Licențiat în informatică, în 2001, continuă masteratul în Inteligență Artificială și Tehnologii de Comunicații tot la Universitatea din Craiova, iar în 2015 obține titlul de doctor în informatică la Universitatea din Pitești. Este lector doctor, fiind autor și coautor al unor studii de specialitate. A îndeplinit și funcția de profesor asociat al Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și al Universității “Titu Maiorescu”, filiala Târgu-Jiu. S-a distins în mod deosebit ca profesor, director adjunct și director al Liceului Tehnologic Țicleni, începând cu 12 iulie 2012 până la data de 2 martie 2022. Ca manager, a contribuit mult la înzestrarea materială a liceului, iar sub conducerea sa, această unitate școlară a obținut rezultate superioare chiar și față de unele licee din Târgu-Jiu. Începând cu luna martie, anul curent, Mihai Istrate ocupă funcția de subprefect, Instituția Prefectului -Gorj.

Adrian Florescu, absolvent al liceului nostru în 2003, a urmat cursurile Facultății de Energetică, secția Electroenergetică, Universitatea Politehnică București ca șef de promoție. Primind o bursă în Franța, a urmat masteratul doi ani , apoi stagiul de trei ani pentru doctorat, la Grenoble (Franța). În prezent este cercetător științific în domeniul aerospațial, la Paris.

Claudia Dinucă, după finalizarea studiilor liceale, 2002-2003, a urmat cursurile Universității ,,Transilvania” din Brașov, Facultatea de Informatică, apoi a obținut masterul în Managementul Organizațiilor Publice în cadrul Universității din Craiova. A obținut titlul de doctor în Cibernetică și Statistică. În prezent lucrează la Oracle Global Service pe poziția de Inginer Tehnic Senior. Este și lector doctor la Universitatea “Titu Maiorescu” din București.

Liviu-Constantin Holdon, promoția 2004-2005, licențiat în matematică și informatică al Universității din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică, în 2009, urmează perioada de master în Matematici Aplicate la aceeași universitate, apoi obține o bursă Erasmus de Masterat la Universitatea Tehnică din Dortmund (Germania). Obține titlul de doctor în matematică la Universitatea din Craiova în 2014. În prezent este profesor titular la Liceul Teoretic Internațional din București și profesor asociat, ca șef de lucrări, la Universitatea Tehnică de Construcții, Facultatea de Hidrotehnică, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată din București. La cerere, a primit oferta de a fi primit la Universitatea Tehnică din Viena. Este autor și coautor al unor publicații științifice.

Interesant este că mulți dintre absolvenții liceului nostru s-au îndreptat spre medicină, alții spre profesorat.

Să amintim de medici care se află în orașe mari ale țării sau peste hotare: Maria-Mihaela Rîjniță, Laura Rîjniță și Ramona Stănoiu la Cluj-Napoca. Dorela Bulban și Elena Rădoacă la Craiova, Simona Băltărețu și Mirela Andrei la Târgu-Jiu, Maria Croitoru, medic în Germania, Elena-Valentina Crăciun, în Canada, Virgil Cornea, în SUA.

O parte din absolvenți sunt cadre didactice atât la Școala Gimnazială Nr. 1 Țicleni, cât și la liceul din localitate. Sunt profesori titulari în Târgu-Jiu și chiar la licee de top din București.

După ce au urmat studii corespunzătoare, unii absolvenţi s-au înrolat în Jandarmerie şi Poliţie. Bogdan Pleşea şi Alexandru-Răzvan Mohor au absolvit Academia de Poliţie din Bucureşti.

Nicoleta Burlacu, Ofelia Mitroi și Nicoleta Scurtu, absolvente ale unor facultăți de drept s-au orientat spre magistratură și avocatură. Nicoleta Burlacu ocupă funcția de președinte al Tribunalului din Timișoara.

Alții și-au descoperit vocația antreprenorială și astfel și-au întemeiat mici joburi, adică mici afaceri: Puiu Bosneanu, Adrian Șofei și Nicolae Burchel.

fost admis la Facultatea de Electronică din Timișoara cu nota maximă, zece.

Desigur că sunt foarte mulți absolvenți ai Liceului Tehnologic Țicleni care s-au realizat în viață și au atins anumite performanțe, dar nu e posibil să înșirăm numele tuturor în acest demers al nostru.

Toți cei care au trudit cu mintea și cu fapta în acest lăcaș de lumină, cultură și educație, spre a da țării atâtea generații de absolvenți, profesorii, personalul administrativ și de serviciu au motiv de mândrie.

De reţinut: Ne exprimăm profundul regret, pentru că degringolada, care a atins mai toate domeniile, n-a iertat nici învăţământul. Dacă Victor Hugo afirma că ,,Cel ce deschide o şcoală închide o temniţă”, noi, românii, am reuşit ,, performanţa” să punem lacăte pe mai multe şcoli. ,,Plâng” şcolile părăsite din lipsă de elevi. Cauza principală este depopularea ţării şi mai ales a satelor.

Şi-acum un sfat adresat foştilor elevi ai Liceului Tehnologic Ţicleni din partea semnatarului acestui demers care şi-a adus o modestă contribuţie la formarea lor cognitivă şi etică şi i-a făcut să se emoţioneze la frumosul din arta cuvântului:

Dragii noştri foşti elevi, niciodată să nu aruncaţi cu pietre în fântâna din care aţi băut apă!

Acum, când suntem în prag de a face bilanțul celor 50 de ani ai liceului, să avem în vedere că sufletul ne este dat să prețuim și să nu pierdem trecutul, conștiința ne este dată să dăm o mare atenție prezentului, iar inteligența ne este dată să pregătim viitorul.

Vivat, crescat, floreat!

(lat. ,,Trăiască, crească, înflorească!”)

Constantin E. Ungureanu