Lego Jurassic World – de ce să cumperi acest joc

Lego și dinozaurii: a fost nevoie de mai bine de trei decenii pentru ca aceste două mari pasiuni ale copilăriei să se unească într-o aventură interactivă pe ecran. Totuși, viața găsește o cale, iar cele două elemente sunt împreună într-un pachet care poate nu este cea mai bună aventură marca Lego, dar care aduce totuși suficient de mult pentru te a distra pe parcursul a patru campanii rapide, dar distractive.

Formatul acestei aventuri axate pe puzzle-uri este la fel de vechi ca dinozaurii – dezvoltatorul TT Games a folosit această formulă de peste 20 de ori de la Lego Star Wars din 2005 – dar, la fel ca și creaturile preistorice în sine, există încă o grămadă de farmec.

În joc, orice lucru care este făcut din cărămizi Lego – și care nu este unul dintre cele peste 100 de personaje – poate fi spart în cărămizi pentru a fi cheltuit apoi pe bonusuri sau reconstruit în mediul înconjurător pentru a progresa.

Orice personaj care a rostit o replică într-un film Jurassic Park poate fi deblocat în cele din urmă, de la Ian Malcolm la Owen Grady și, în mod uimitor, însuși „domnul ADN”.

Spre deosebire de cele mai multe aventuri Lego în care personajele au arme sau superputeri distincte, suita de abilități din Lego Jurassic World este puțin mai discretă; paleontologii pot săpa, zoologii nu se tem să se scufunde în grămezi de balegă de dinozaur, iar vânătorii pot declanșa ținte de la distanță. Este în mare parte bine echilibrat. De asemenea, singurele personaje cu puteri bazate pe țipete sunt femei, deși o mulțime de bărbați care țipau se regăseau în filmele Jurassic Park.

O altă trăsătură distinctivă este că Lego Jurassic World se apleacă mult mai puțin asupra luptei decât majoritatea aventurilor anterioare sub licență Lego, ceea ce are sens: filmele sunt în mare parte despre oameni care încearcă să evite dinozaurii. Acest lucru face ca cele câteva lupte să aibă cu adevărat sens – fie că este vorba de o confruntare între taberele rivale din Lumea pierdută sau de lupta brutală dintre T-rex și spinosaurus din Jurassic Park III, aproape fiecare luptă are un anumit farmec dramatic.

Chiar dacă dinozaurii minusculi apar doar în al doilea și al treilea film Jurassic Park, specia se regăsește în fiecare capitol din Lego Jurassic World. Aceștia roiesc în haite, necesitând imediat toată atenția ta datorită abilităților lor uriașe, iar mărimea și viteza lor îi fac greu de lovit. Uneori există doar o singură haită în apropiere, alteori sunt două, iar alteori există o rezervă infinită care nu se va opri din a te ataca până când nu descoperi sursa fluxului.

Lego Jurassic World este un pachet complet, iar fiecare dintre cele patru filme este împărțit în cinci etape fulgerătoare care se desfășoară în două-trei segmente fiecare. În decurs de 30 de minute, trecide la salvarea lui Lex și Tim la traversarea unui copac pentru a ajunge la un jeep prăbușit, la aruncarea de rachete de semnalizare în gura unui T-rex în timpul unei urmăriri aventuroase cu mașina.

Din păcate parcurile propriu-zise din Lego Jurassic World nu sunt cele mai grozave. Nivelurile sunt în mare parte o bucurie, dar lumea de deasupra este un pic cam dezordonată. O altă ciudățenie: The Lost World și Jurassic Park III pot fi jucate doar după terminarea adaptării filmului precedent.

În cazul primelor trei filme, clipurile vocale sunt folosite cu moderație, iar glumele ajută la adăugarea de interes. În loc ca investitorul laș să fie mâncat de viu pe o toaletă portabilă, el rămâne în gura T-Rex-ului pentru câteva scene, curățând dinții creaturii cu o perie de toaletă. Când dinozaurii au nevoie de îngrijiri medicale, ei au nevoie de batoane de ciocolată și înghețată. De asemenea, în Jurassic World se spune ceva mai multă poveste, așa că multe dintre răsturnările de situație ale filmului vor fi dezvăluite pe parcurs.

Verdict

Dacă ai o afinitate pentru oricare dintre cele patru filme recapitulate în cadrul acestuia, Lego Jurassic World va fi un joc care merită. Să vezi momentele emblematice ale seriei recreate cu figurine simpatice este un deliciu, iar fiecare dintre cele patru campanii este suficient de rapidă pentru ca finalizarea întregii francize în forma sa bazată pe cărămizi să dureze doar aproximativ șapte-opt ore, ceea ce nu este cu mult mai mult decât durata combinată a filmelor. În plus, poți aborda jocul cu un prieten și poți alerga ca un raptor sau Jeff Goldblum. Atenție doar la faptul că există câțiva dăunători care locuiesc pe insulă, iar linia care duce la cele mai bune părți ale parcului poate fi puțin cam greu de parcurs.

În concluzie, Lego Jurassic World este cu siguranță un joc pe care trebuie să îl încerci dacă ești un fan al lumii Jurassic World și al lumii Lego City în același timp.