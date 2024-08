Laude de la adversari pentru proiectul fotbalistic început la Târgu Jiu: Acest oraș merită o echipă în eșaloanele superioare

SM Târgu Jiu a fost învinsă de CSO Filiași, scor 0-3, miercuri, într-o partidă-test susținută pe terenul 3 din cadrul Complexului Sportiv Municipal.

Gorjenii și-au creat destule șanse în prima repriză, dar nu au fost eficienți în fața porții. Pe de altă parte, oaspeții și-au arătat din plin experiența, au speculat erorile defensive ale adversarilor și au marcat de trei ori. Cioablă, cu o dublă, și Armășelu au stabilit soarta meciului. Deși a învins fără probleme, tehnicianul doljenilor, Victor Naicu, a lăudat proiectul fotbalistic de la Târgu Jiu și speră ca orașul să aibă o echipă în Liga 1 peste câțiva ani. ,,Cred că ambele echipe și-au atins obiectivul, acela de a disputa un meci spectaculos, un antrenament bun, care eu cred că și-a atins scopul prin prisma faptului că niciun jucător nu a ieșit accidentat. Vreau să-l felicit pe Mario Găman pentru echipa pe care a format-o, probabil este echipa care va promova, și să salut în același timp noul proiect al CSM-ului de a avea o echipă în competițiile oficiale.

Le doresc o promovare anuală, încât să se oprească în Liga 1. Eu cred că dacă autoritățile locale se vor implica, restul este simplu. Dacă fotbalul este plăcut de autorități, cred că restul vine de la sine, pentru că acest oraș, cu acest stadion extraordinar, merită o echipă în eșaloanele superioare. Obiectivul nostru este același de a forma o echipă competitivă și de a ne atrage respectul adversarilor”, a spus Naicu după meci.

Mario Găman nu putea fi mulțumit de scor, însă a apreciat dăruirea elevilor săi. CSM a bifat deja patru amicale în această vară, iar sâmbătă joacă la Lupeni.

Exceptând primul meci, toate echipele întâlnite de gorjeni sunt de eșalon terț. ,,În ciuda rezultatului, am întâlnit una din cele mai bune echipe din ultimii ani, o echipă care de 4-5 ani e mereu la barajele promovare pentru Liga 2, plus performanța de acum 3 ani, accederea în sferturile de finală ale Cupei României, o echipă cu pretenții, o echipă cu jucători cu o experiență mare, dar eu cred că am făcut o partidă reușită, o partidă bună, în pofidă a rezultatului. Golurile s-au luat pe greșeli individuale, dar, per ansamblu, sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, pentru că, ați văzut, am rulat tot lotul. Ieri (n.r. – marți) au avut un antrenament foarte intens, dar asta este perioada, pentru că ne interesează ca în momentul începerii campionului să fim pregătiți din toate punctele de vedere, avem nevoie de adversari tari, avem nevoie de jocuri puternice, să vedem unde suntem, să vedem unde trebuie să îmbunătățim, să vedem unde trebuie să perfecționăm și atunci eu cred că lucrurile intră pe făgașul normal”, a spus tehnicianul.

Găman nu crede că în lot vor mai avea loc modificări până la startul Ligii a IV-a.

,,Cred că, momentan, acesta este lotul pe care mergem. Trebuie să dăm încredere și acestor copii, pentru că au mult de muncă, pentru că este alt nivel, este nivel de seniori, atât la antrenamente cât și la jocuri, dar eu am încredere în potențialul lor, am încredere în toată lumea să formăm această echipă, ați văzut și astăzi lume foarte multă la o partidă amicală și asta nu poate decât să ne bucure.

Urmează două antrenamente, joi și vineri, iar sâmbătă un meci din nou la o echipă de Liga a 3-a, Minerul Lupeni, care știm ce condiții au, ce jucători au luat acum în componența lor, și de asta am și luat aceste meciuri tari, pentru că avem nevoie de ele”, a conchis principalul gorjean.

CSM Târgu Jiu: Alexandru Oprița – Robert Stancu, George Mihăiță Miculicean, Fabian Bărănescu, Sebi Popescu – Marian Habet, Albert Filip, Tudor Pătrășcoiu, Albert Cărămidaru, Adelin Pîrcălabu – Bebeto Lupuleț. După pauză au intrat restul jucătorilor avuți la dispoziție. Antrenor: Mario Găman.

ACSO Filiași: Găgeatu – Stăncălie, Calu, Dina, Dogaru – Zanfir, Guță, Armășelu – Trancă, Cioablă, Vîlcică. Au mai intrat: Șt. Popa – S. Popa, Nebancea, Hrelea, Pîrvulescu, Croitoru, Cîrpici, Măgărea, Vintilă, Oprea, Buțurcă. Antrenor: Victor Naicu.

Cătălin Pasăre