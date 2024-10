Lansarea volumului „Pe firul vieții. Incursiune autobiografică – 65”

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață, la 28 septembrie 2024, publicistul și omul de cultură gorjean, Victor Troacă, președintele Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Al. D. Șerban” și membru al Filialei „Jean Bărbulescu” Gorj – Mehedinți a UZPR, a fost aniversat într-un cadru festiv.

Evenimentul a avut loc luni, 30 septembrie 2024, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, în prezența membrilor celor două asociații, a prietenilor, invitaților și familiei, prilej foarte bun și pentru lansarea volumului autobiografic „Pe firul vieții”, o lucrare autobiografică, scrisă în timp record, după mărturia autorului, pe baza unui material bogat, adunat de-a lungul vieții în arhiva personală, care îl prezintă pe omul Victor Troacă în multitudinea preocupărilor și pasiunilor sale. Mediul profesional, cu rezultate de excepție, cariera de cadru universitar, activitățile sociale și de voluntariat, precum și cele publicistice, conturează profilul unui om a cărui existență se desfășoară pe diverse planuri, și de fiecare dată, cu rezultate notabile. Un capitol aparte al cărții este dedicat familiei sale, pe parcursul a patru generații, originare din Valea Motrișorului, județul Gorj.

Această lucrare începe cu o dedicație din partea autorului: „Îți dedic această carte ție cititorule care te-ai decis să o ții în mână, să o răsfoiești și să afli mai multe despre un trecător pe acest fir al vieții. Cu prețuire și considerație, Tg. Jiu, 28 septembrie 2024”.

Pe exemplarul pe care mi l-a dăruit, am primit următorul autograf: „Domnului Gigi Bușe, cu toată aprecierea și considerația pentru tot ceea ce a făcut și face în promovarea și prezentarea evenimentelor culturale din județ, inclusiv a cărților subsemnatului, cu texte incluse în această lucrare. Cu mulțumiri”

Deschiderea evenimentului a fost oficiată de către dr. Dumitru-Valentin Pătrașcu – reprezentantul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, care, după adresarea cuvântului de bun venit, a menționat: „Mă bucur sincer pentru faptul că ați ales să petreceți aici, în această după-amiază, momente plăcute. Sunt convins de lucrul acesta și că astfel aveți ocazia să lecturați cea mai recentă lucrare a domnului Victor Troacă, un autor prolific, bine-cunoscut dumneavoastră și de aceea ați ales să-i fiți alături la acest eveniment. Sunt convins că mare parte dintre dumneavoastră ați lecturat multe din lucrările editate până acum de d-l Victor Troacă. Recunosc că și eu am lecturat o parte dintre ele și pot afirma că sunt lucrări, din punctul meu de vedere, extraordinar de interesante, dacă ne referim și la cele de memorialistică, așa cum este cazul volumului care se lansează în această după amiază, dar și dacă ne referim la alte lucrări care privesc etnografia sau istoria meleagului Gorjului. Pe de altă parte este cunoscut faptul că d-l Victor Troacă este implicat activ și de foarte mult timp în susținerea evenimentelor și activităților culturale. (…) În acest context, lucrarea care se lansează astăzi, nu face altceva decât să adaoge noi și noi informații la viața și cariera autorului și tocmai de aceea permiteți-mi să nu fac referiri foarte ample la aceste aspecte, dat fiind faptul că pe de o parte veți regăsi tot ceea ce vă va interesa, iar pe de altă parte sunt convins că marea majoritate dintre dumneavoastră s-ar putea să aveți mai multe amănunte legate de viața, activitatea și cariera D-lui Victor Troacă decât cele pe care le-aș cunoaște eu. În aceste condiții, dați-mi voie, ca în numele conducerii Muzeului Județean Gorj, să-l felicităm pe domnul Victor Troacă și totodată să-i transmitem, chiar dacă este cu puțină întârziere, urările noastre de La mulți ani, sănătate și o activitate rodnică în continuare, care suntem convinși că se va concretiza în noi volume, așa cum ne-a obișnuit Domnia sa”.

Doamna Adina Andrițoiu, președinte al Filialei „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a mulțumit autorului pentru invitația la acest eveniment deosebit, destăinuindu-se asupra faptului că având o anumită nedumerire asupra datei evenimentului și având la dispoziție baza de date a Filialei Gorj, „am văzut că pe 28 septembrie este ziua dânsului, când a împlinit o frumoasă vârstă, astfel că putem să-i zicem din toată inima «La mulți ani și multă sănătate» și cu această ocazie să-i înmânăm o «Diplomă de excelență» pentru consecvența și pasiunea cu care lucrează în domeniul promovării literaturii, artei și istoriei culturale din Gorj și pentru implicarea deosebită în activitatea Filialei «Jean Bărbulescu» Gorj-Mehedinți a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. La mulți ani prosperi!”

Domnul Viorel Surdoiu, redactorul-șef al revistei „Spicon” editată de către Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Al. D. Șerban” Târgu Jiu, a subliniat în cuvântul său, rolul determinant al domnului Victor Troacă în apariția acestei revistei, al cărei director este, afirmând printre altele: „Mă simt foarte onorat că particip la această întâlnire. (…) V-aș putea spune foarte multe despre ce face d-l Troacă vis-à-vis de jurnalism și cronicărie. Cartea pe care ne-a prezentat-o este acea dovadă că omul trebuie să lase ceva în urma sa și să povestească despre ce a făcut cât a trăit”.

Apoi a luat cuvântul domnul prof. dr. Gheorghe Gorun, fost director al Colegiului Național „Spiru Haret”, care și-a început alocuțiunea prin a citi publicului prezent, câteva rânduri din volumul lui Victor Troacă „Anotimpurile copilăriei. Jurnalul anului 1977” (volum pus la dispoziția publicului alături de volumul lansat), pentru a sublinia apoi că cele semnalate în acest volum i-au întărit convingerile și a identificat la Victor Troacă, trei însușiri majore care îl caracterizează: „Prima este hărnicia. Hărnicia nelimitată. A doua este altruismul. Nu am cunoscut încă un intelectual în județul Gorj mai altruist decât d-l Troacă care a scris despre toți colegii dumisale. A primit cu plăcere totul. A făcut tot ce a putut pentru fiecare dintre cei care au vrut să se afirme într-un astfel de domeniu. A treia însușire a domnului Troacă este seriozitatea. Extraordinar de serios. Când unul dintre membrii fondatori ai asociației noastre, domnul ing. Titu I. Pânișoară, l-a propus pe Victor Troacă, ca președinte, în locul altui om extraordinar făuritor de carte – Alexandru Doru Șerban – care plecase în lumea cealaltă, a făcut o alegere extraordinară. Cred că niciunul dintre cei care eram acolo nu puteam să facem ce a făcut domnul Victor Troacă”.

La rândul său, poetul gorjean Doru V. Fometescu, a început alocuțiunea sa cu două epigrame, dedicate autorului: „Născut pentru a crea,/ Profiluri… de ținut minte,/ Eu propun a revota,/ Victor Troacă-președinte!”, cu referire la calitatea de președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Al. Doru Șerban”. Discursul poetului a fost presărat cu o nouă epigramă: „Născut într-o toamnă rece,/ bărbat cu ageră minte,/ academic se întrece…/ ce bun ar fi de…președinte!”, apoi a afirmat că Victor Troacă „este acel tampon între cultura de masă și cultura de elită. (…) Dânsul reușește să împace două lumi oarecum contradictorii” și a încheiat cu o nouă epigramă: „Un cronicar al Cetății,/ cu har și măiastră pană,/ baron al onestității… / slujind Cultura gorjeană”.

Profesorul, scriitorul și jurnalistul Ion Elena a vorbit despre obârșia comună a sa cu autorul cărții lansate, pe cursul superior al Motrului, despre prietenia lor de foarte mulți ani, despre colaborarea și lucrurile frumoase pe tărâm cultural și literar realizate împreună.

În cuvântul său criticul literar prof. Ion Trancău, a făcut o analiză a volumului lansat și o asemănare a muncii autorului cu cea a regretatului scriitor Alexandru Doru Șerban. A subliniat că: „Domnul Troacă m-a sărbătorit la 85 de ani” și că „are stofă de prozator” făcând trimitere la volumul „Amintirile copilăriei, Jurnalul anului 1973”.

Domnul C. Popescu, s-a adresat audienței cu un catren: „Vă salută prin cuvânt/ Un gorjean plin de avânt/ Iubitor de neam și țară,/ Vă iubesc întâia oară./ Și de voi fi înțeles/ Vă promit că vin mai des”, apreciind evenimentul a mărturisit că „personalitatea domnului Victor Troacă ne impresionează pe toți”.

Poetul Spiridon Popescu a încheiat luările de cuvânt, afirmând că: „De când l-am cunoscut pe domnul Victor Troacă, prin Alexandru Doru Șerban, i-am făcut o vizită la birou, era director, am servit o cafea, și de atunci am simțit că-l iubesc așa cum iubește veverița un brad. De atunci am avut o maximă stimă și prietenie cu domnia sa. Îl prețuiesc și îl felicit pentru puterea de a scrie aceste cărți minunate. Îl felicit din inimă și îi doresc succes pe mai departe și multă sănătate”.

În cadrul evenimentului autorul a distribuit publicului și volumul său „Amintirile copilăriei. Jurnalul anului 1973” (Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2018). De asemenea a fost lansat noul număr al revistei de literatură, arte și istorie culturală editată de Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu Jiu (director – Victor Troacă; redactor șef – Viorel Surdoiu).

De subliniat faptul că la eveniment au participat oameni de litere și de cultură din județ, membrii ai Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Al. D. Șerban”, membrii ai Filialei „Jean Bărbulescu a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membrii ai familiei autorului, membrii ai Clubului Rotary din Târgu Jiu al cărui membru este și autorul, un numeros grup de foști colegi de serviciu ai autorului precum și prieteni, colaboratori și public interesat.

Evenimentul s-a încheiat cu o repriză de fotografii și autografe acordate de autor.

Câteva informații sintetice despre autor:

Victor Troacă s-a născut la 28 septembrie 1959, în satul Motru Sec, comuna Călugăreni, actualmente comuna Padeș, județul Gorj. A urmat cursurile Școlii Generale din localitatea natală (1974), ale Liceului Economic și de Drept Administrativ din Târgu Jiu (1978) și ale Facultății Finanțe-Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice București (1983).

Este doctor în științe economice al instituției de învățământ superior absolvite. A lucrat peste 36 de ani în domeniul bancar și este cadru didactic, activând de-al lungul timpului, la mai multe instituții de învățământ mediu și universitar din Târgu Jiu și București.

Este autor sau coordonator a peste 25 de cărți de specialitate, cursuri universitare și lucrări aplicative și a scris peste 100 de articole și studii de cercetare științifică publicate în reviste de specialitate sau volumele unor conferințe științifice, în țară și străinătate.

Acomodat cu scrisul, se apleacă din ce în ce mai mult asupra unor studii, etnografice, istorice și a literaturii. Este membru fondator al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „A. D. Șerban” Târgu Jiu, iar din anul 2011 devine președintele acesteia, calitate în care organizează diverse evenimente specifice, scrie cronici literare și recenzii de carte și se ocupă de promovarea scriitorilor locali, dar nu numai.

Din anul 2012 este membru al Societății de Gestiune a Drepturilor de Autor „OperaScrisă.Ro”.

Este inițiator, fondator și director al revistei de literatură, arte și istorie culturală „Spicon” editată de Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Al. Doru Șerban” din Târgu-Jiu și locuiește în Târgu-Jiu.

De asemenea dr. Victor Troacă este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România din anul 2021.

Din relatările vorbitorilor prezenți la eveniment, a reieșit faptul că, indiferent unde a activat, „Omul” Victor Troacă a atras în jurul său oamenii de calitate, care i-au fost mai mult decât colegi de conjunctură și a desfășurat o vastă muncă și activitate pentru dezvoltarea culturii gorjene și nu numai.

La zi de mare sărbătoare pentru dumnealui, cei prezenți la eveniment i-au urat multă sănătate și energia de a realiza, și pe mai departe, multe alte lucruri frumoase! La mulți ani!

Col. (rtr.) Gigi Bușe

Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR