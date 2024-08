La zi de mare sărbătoare folclorică – Interviu cu domnul Coman AURARIU, primarul comunei Godineşti – ,,Ducem pe mai departe o tradiţie a bâlciurilor de altădată organizate la sate, pentru că este unul dintre cele mai mari bâlciuri din ţară”!

-V.G. Bine v-am găsit, domnule primar, în această zi de mare sărbătoare pentru comuna dumneavostră!

– C. A. Bine aţi venit, domnule profesor, ca oaspete drag al nostru!

– V.G. Pentru că aţi câştigat alegerile pentru un nou mandat de patru ani, vă felicit din inimă şi vă doresc sănătate şi multe împliniri în activitate!

– C. A. Vă mulţumesc sincer pentru aceste urări frumoase!

-V.G. Cu ce sentimente trăiţi acest eveniment important în viaţa culturală a comunei dumneavoastră?

– C. A. Cu profundă recunoştinţă faţă de prof. univ. dr. Nicolae Mischie, care mi-a fost şi dascăl la şcoala generală, fost deputat de Gorj şi preşedinte al Consiliului judeţean, un om care poartă emblema învăţământului şi a educaţiei patriotice, a vieţii culturale şi social-politice din judeţul Gorj!

,,Un târg vechi de peste 110 ani, iar, noi, vrem să ducem pe mai departe o tradiţie veche şi frumoasă”!

-V.G. După cum ştiţi, în cartea mea intitulată «Depopularea mediului rural din România. Studii de caz în comune gorjene», am inclus şi comuna dumneavoastră în eşantionul studiat, alătutri de alte comune din judeţul nostru!

– C. A. Mi-am dorit ca să am şi eu un exemplar din această carte, chiar mai multe pentru bibliotecă şi pentru scoaterea în evidenţă a comunei noastre!

-V.G. Cu mare drag, vă ofer mai multe exemplare, spre cinstirea memoriei celui care a iniţiat şi de acum, va purta numele acestui festival folcloric!

– C. A. Este o satisfacţie deosebită, pentru că d-l Nicolae Mischie a fost şi iniţiatorul acestui festival folcloric al tineretului, în anul 1999, iar, prin acest festival s-a continuat o tradiţie a târgului anual de la Godineşti, a bâlciului de la 1 august, un târg vechi de peste 110 ani, iar, noi, vrem să ducem pe mai departe o tradiţie veche şi frumoasă!

-V.G. Deci, duceţi mai departe şi îmbogăţiţi în conţinut o tradiţie seculară!

– C. A. Ducem pe mai departe o tradiţie a bâlciurilor de altădată organizate la sate, pentru că este unul dintre cele mai mari bâlciuri din ţară, cunoscut şi recunoscut de către mulţi oameni din ţară! Primăria şi Consiliul local suntem implicaţi total, chiar şi financiar, în desfăşurarea festivalului!

-V.G. Cât de mult mizaţi pe ceea ce înseamnă prezenţa tinerilor la acest festival?

– C. A. Cred că va fi o prezenţă mai mare faţă de ediţiile anterioare, mai ales că la această ediţie s-a mărit şi suma alocată pentru premii, deci, va fi o concurenţă acerbă!

-V.G. Înseamnă că vă bucuraţi şi de sprijinul instituţiilor judeţne, ceea ce contează foarte mult şi vă face mai încrezător în activitate!

– C. A. Primăria şi consiliul local am fost şi suntem sprijiniţi de către instituţiile abilitate în acest sens, inclusiv «Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj», Ansamblul Profesionist «Doina Gorjului», pentru că este inclus în circuitul judeţean acest festival, iar, acest lucru ne obligă!

-V.G. Aş dori, câteva detalii despre desfăşurarea festivalului de astăzi!

– C. A. Festivalul începe la ora 16,30 iar de la ora 14,30 se face preselecţia concurenţilor, Ansamblul «Doina Gorjului» va orchestra desfăşurarea festivalului şi în cele din urmă, va oferi participanţilor un program artistic de excepţie!

,,Zona noastră este una tradiţională de sub munte, unde tradiţiile vechi se menţin”!

-V.G. Comuna Godineşti este situată într-o zonă bogată în tradiţii şi obiceiuri străvechi, care păstrează frumuseţea portului şi a cântecului popular!

– C. A. Da, zona noastră este una tradiţională de sub munte, unde tradiţiile vechi se menţin, dar, şi unele zone locale cu care ne mândrim, cum sunt, de exemplu, Taraful de lăutari de la Pârâul de Pripor, care duce mai departe un tezaur folcloric, iar, alături de Peştişani, Padeş şi Runcu, păstrăm o vie legătură cu folclorul din Mehedinţi, de la Baia de Aramă, Obârşia Cloşani!

-V.G. Cum poate reuşi acest festival folcloric să atragă mai mulţi tineri, pentru o repopulare a zonei, contribuind la crearea unor locuri de muncă pentru tineri?

– C. A. Am căutat să dezvoltăm în toate satele comunei, asfaltarea drumurilor, chiar şi în zonele mai puţin populate, refacerea iluminatului public, a reţelei de apă, iar, prin lucrările efectuate, am angajat mai ales tineri din localitate.

-V.G. Aşadar, un festival folcloric pentru tineret, prin care se caută atragerea tinerilor şi stimularea prezenţei lor!

– C. A. Acest festival este iubit de către tineri, mai ales datorită faptului că intenţionăm să înfiinţăm o unitate care va duce mai departe tradiţia portului popular, prin amenajarea unui spaţiu adecvat pentru acest concurs de dansuri, tarafuri şi cântece tradiţionale!

-V.G. Ce proiecte mai importante vă propuneţi pentru noul mandat?

– C. A. Vom duce la bun sfârşit lucrările de asfaltare pentru fiecare sat al comunei, prin Programul Naţional de Investiţii «Anghel Saligny», mai ales că a fost finalizată licitaţia pentru modernizarea şi extinderea Căminului Cultural din comună! Vom construi un parc mini-voltaic, de asemenea, o staţie de încărcare electrică, iar, în toamnă, vom achiziţiona un microbuz electric pentru transportul elevilor, pentru ca în cadrul unui proiect mai vechi, să continuăm modernizarea iluminatului public modern prin telegestiune!

-V.G. Aveţi un tonus optimist şi pe deplin încrezător în activitatea de primar!

– C. A. Alături de noul consiliu local, vom căuta să ducem la îndeplinire şi alte obiective importante pentru viitorul comunei!

-V.G. Vă doresc din toată inima, multă sănătate, împliniri şi mult respect într-o îndelungă activitate, iar, Bunul Dumnezeu să vă ocrotească şi să vă inspire în tot ceea ce faceţi în comuna Godineşti!

Profesor Vasile GOGONEA