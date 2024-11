LA MULŢI ŞI BINECUVÂNTAŢI ANI!

Mâine, Biserica dreptmăritoare din Oltenia sărbătoreşte ziua de naştere a Înaltpreasfinţiei sale, Părintele Acad. Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, cel născut la data de 16 noiembrie 1957 în satul Spinu, din comuna Perişani (Judeţul Vâlcea), din părinții Gheorghe și Maria, cu numele de botez Ioan. După anii de şcoală, a părăsit satul natal, una dintre cele mai frumoase localităţi montane din judeţul Vâlcea, chiar în locul unde strămoşii moşneni valahi au stropit cu sânge apărarea gliei neamului românesc! Ajuns frate la Mănăstirea Frăsinei, Arhieria sa a înţeles pe deplin că mai important decât toate cele lumeşti se arată a fi căutarea Lui Dumnezeu, a Binelui și Adevărului suprem, asumată în deplină cunoștință de cauză și cu implicare totală, de aceea, a urmat studiile la Seminarul Teologic «Sf. Grigorie Teologul» din Craiova (1975-1980) și la Institutul Teologic Universitar din București (1981-1985), obținând titlul de licențiat în teologie, cu teza «Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa», iar, după terminarea facultății, în anul 1985, a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah (1986). După cursurile doctorale în specialitatea «Patrologie» la Institutul Teologic din București, cu dizertația «Politica religioasă a împăratului Iustinian», după ce timp de un an (1986-1987), a urmat cursuri de limba și literatura franceză la Facultatea de Litere a Universității din Grenoble şi a continuat pregătirea de doctorat în specialitatea «Dogmatică» la Institutul Teologic Ortodox «Saint Serge» din Paris (1987-1990), absolvind cursurile cu calificativul «magna cum laude», în anul 1990, pe baza susținerii tezei «La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand», sub coordonarea științifică a Pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, i s-a conferit titlul de doctor în teologie. După anii 1990-1991, a urmat o strălucită şi prodigioasă carieră didactică teologică, iar în anul 2008 a fost ales de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în scaunul de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei şi întronizat la data de 27 iulie 2008, în Catedrala mitropolitană «Sfântul Dumitru – Izvorâtorul de mir» din Craiova, în demnitatea de Mitropolit al Olteniei, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române! An de an, l-am însoţit pe Arhieria sa la slujbele prilejuite de sfinţirea şi resfinţirea bisericilor din Gorj, ca şi la sărbătorirea hramurilor mănăstirilor din judeţul nostru de la poalele Parângului! Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, dr. IRINEU, viața de zi cu zi este cel mai minunat har de la Duhul Sfânt, iar, viața ne oferă cele mai frumoase ocazii de a-L Slăvi pe Atotputernicul Stăpân, dar, pentru că Înaltpreasfinţia Voastră aţi ales Calea slujirii Lui Dumnezeu și a oamenilor care vă preţuiesc, vă adresăm un sincer şi binemeritat: LA MULŢI ŞI BINECUVÂNTAŢI ANI!(G. VASILE)