,,La astfel de meciuri, este iad în tribune”. Atmosferă încinsă la CSM – Rapid

CSM Târgu Jiu a cedat, în fața Rapidului, partida cu numărul 2 din Liga Florilor 2024-2025. A fost atmosferă de mare meci în orașul lui Brâncuși, dar și multă ostilitate din partea publicului după evenimentele petrecute în ultima etapă a sezonului precedent. Suporterii gorjeni au taxat evoluția bucureștencelor din partida cu Măgura Cisnădie, disputată în luna mai, prin mai multe pancarte și un banner pe care s-a scris: ,,Vreți respect? Respectați competiția!” Nici pe parchet vicecampioana nu s-a simțit prea bine în prima parte, deși vizitatoarele au condus norocos la pauză, scor 11-12. Determinarea și agresivitatea care au caracterizat formația gorjeană, mai ales în primul sezon, au fost la cote maxime, iar la plusuri poate fi trecută și evoluția portăriței Ljubica Glendza Nenezic (11 intervenții). Din păcate, accidentările se văd în meciurile cu echipe puternice, iar unele fete au părut depășite în anumite momente ale jocului. Astfel, gazdele nu au putut profita de perioadele în care au fost peste Rapid, iar greșelile individuale au fost, în cele din urmă, taxate de formația cu o cotă de piață mai bună. Trupa din capitală a controlat finalul meciului și s-a desprins în ultimul sfert de oră, scor 24-27.

Gilda Simao a fost pentru al doilea meci la rând cea mai bună marcatoare a alb-albastrelor. Internaționala din Angola a reușit să înscrie 6 goluri. Centrul Maria Gavrilă Frățilescu și-a felicitat colegele după joc și a apreciat susținerea din tribune. ,,Din păcate, pe final de meci s-a simțit oboseala, pentru că am dat poate mai mult de 100% în acest meci, dar vreau să îmi felicit colegele și sunt mândră că ne-am luptat cu o astfel de echipă, chiar dacă scorul nu a fost unul pozitiv pentru noi. Chiar dacă nu am câștigat acest meci, am câștigat o echipă. Ne bucurăm că au venit suporterii în număr mare la meci. Știm că la astfel de meciuri este ”iad” în tribune, iar astăzi i-am simțit. Le mulțumim frumos și îi așteptăm în număr mare și la următoarele meciuri”, a declarat centrul gorjencelor. Antrenorul Liviu Andrieș a explicat unde s-a făcut diferența în favoarea Rapidului, o echipă care s-a temut de reacția gorjencelor și a venit cu cea mai bună garnitură în orașul lui Brâncuși.

,,Soluțiile pe care le avem în acest moment la linia de 9 metri sunt foarte reduse. Acest lucru s-a văzut pe final de meci, când am cedat puțin din punct de vedere fizic, pentru că încărcătura jocului a fost destul de ridicată ținând cont că veneam după o victorie deosebită la Buzău, ținând cont că jucam împotriva Rapidului, vicecampioana României, o echipă care anul trecut ne-a ”ajutat” să ajungem la baraj. Cred că motivația a fost la cote extraordinare și mă bucur pentru fete că au arătat că se pot lupta cu o astfel de echipă, dar din păcate pe final de joc nu am mai avut prospețime ca să ținem meciul aproape. Cred că celor de la Rapid le-a fost puțin teamă de partida cu noi, drept dovadă și faptul că au reușit să o aducă la acest meci pe Polman, care a schimbat jocului Rapidului față de evoluțiile echipei bucureștene din Supercupă. Momentan, poarta s-a ridicat la nivelul așteptărilor noastre. Și-a făcut pe deplin datoria, și în meciul de la Buzău și în meciul de astăzi. Creștem de la meci, agresivitatea este destul de ridicată și trebuie să o menținem, pentru că avem nevoie de agresivitatea asta și în celelalte meciuri. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat până acum, pentru că avem o victorie pe care puțini o anticipau, la Buzău, iar cu Rapid ne-am luptat, iar față de meciurile de pregătire avem o cu totul altă față, iar fetele sper că au înțeles că aceasta trebuie să fie fața noastră, cu agresivitate, determinare și cu un pic de atenție în plus la unele faze”, a punctat Andrieș.

CSM TÂRGU JIU: Ljubica Glendza Nenezic (11 intervenții), Amandine Balzinc, Andreea Chetraru(1 intervenție) – Bianca Ștefania Chiriță, Oana Maria Bucă, Helena Gilda Simao 6g, Alexandra Maria Gavrilă 4g, Yevheniia Levchenko 5g, Ira Zinatullina, Andreea Chiricuță 1g, Ana Maria Lopătaru, Florenţa Dumbrăvean 1g, Iuliia Andriichuck 4g, Marija Petrovic, Ana Cătălina Ciolan 2g. Staff-ul tehnic: Liviu Andrieș (antrenor pricipal), Andrei Enache (antrenor secund), Gore Albici (antrenor cu portarii), Petre Tocaru (maseur), Marcel Dobre (fizioterapeut) și Filip Cîrciumaru (kinetoterapeut).

Următorul meci pentru CSM Târgu Jiu este programat la finalul săptămânii viitoare, la Craiova.

Cătălin Pasăre