Keita a semnat cu CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a anunțat încă un transfer. Echipa de handbal s-a înțeles cu internaționala din Senegal, Fanta Keita. Este a treia jucătoare care vine de la Gloria Buzău în această vară, după Marija Petrovic și Ljubica Nenezic. Noul inter dreapta al gorjencelor are 28 de ani, și a semnat o înțelegere valabilă pe un sezon. Jucătoare cu dublă cetățenie, franco-senegaleză, Keita s-a născut la Paris și mai are experiențe în ligile din ,,Hexagon” și în Germania, la formația Bayer Leverkusen. ,,Sunt fericită să vin la Târgu Jiu. Am fost de ceva timp în discuții cu oficialii clubului și într-un final am decis să accept oferta venită. Au fost și alte cluburi care s-au interesat de mine, dar mie mi-a plăcut foarte mult proiectul și discuția pe care am avut-o cu antrenorii de la Târgu Jiu, care m-au convins să semnez. Faptul că unele dintre colegele mele de la Buzău au semnat și ele cu CSM Târgu Jiu a fost un alt punct pozitiv”, a declarat Keita. Noul transfer al gorjencelor și-a dorit foarte mult să rămână în Liga Florilor. ,,Îmi place foarte mult liga românească. Este o ligă foarte puternică, în care evoluează jucătoare mari, internaționale. În fiecare echipă există jucătoare foarte bune, iar nivelul de joc este unul foarte ridicat. Naționala României este o echipă europeană foarte bună, cu jucătoare foarte bune, care a avut rezultate excelente. Are în spate o ligă puternică și cred că naționala României poate obține rezultate mai mari în viitor”, a mai spus senegaleza pentru csmtargujiu.ro. Keita este al patrulea transfer al verii la gruparea gorjeană.

Cătălin Pasăre