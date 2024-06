Junioarele 4, la un pas de semifinale la Brașov

Junioarele 4 de la CSM Târgu Jiu au terminat pe locul 7 Turneul Final al Campionatului Național de la Brașov. Handbalistele pregătite de Paula Martinescu și Ionuț Mazilu au pierdut accesul în semifinale la golaveraj. Patru victorii, un egal și două înfrângeri au înregistrat ,,panterele” la competiția desfășurată sub Tâmpa. Timp de cinci zile, cele mai bune 16 echipe din țară la această categorie de vârstă s-au luptat pentru medalii.

REZULTATE, GRUPA C

CSM TÂRGU JIU – CS CÂMPINA 24-18

CSM TÂRGU JIU – ACS ȘTEFAN BIRTALAN BUCUREȘTI 25-24

CSM TÂRGU JIU – ACS VIITORUL GALAȚI 16-22

GRUPA PRINCIPALĂ 2

CSM TÂRGU JIU – ACS KIDS TAMPA 2015 BRAȘOV 16-16

CSM TÂRGU JIU – CSM BUCUREȘTI 18-13

LOCURILE 5-8

CSM TÂRGU JIU – CSM CORONA BRAŞOV 18-23

LOCURILE 7-8

CSM TÂRGU JIU – CSM BUCUREŞTI 20-16

,,S-a încheiat sezonul 2023-2024 cu un onorabil loc 7, deși am fost la un minut de careul de ași, doar ghinionul acelui minut, din meciul cu Kids Brașov, și lacunele regulamentului au dus în final să nu ne îndeplinim visul. Felicit ,,Panterele” pentru efortul, ambiția și jocurile prestate și sper că sezonul viitor, la junioare 3, să ne îndeplinim visul de a juca o finală de Campionat National. Sunt mândră de rezultatele obținute de ,,Pantere” și de apreciat faptul că două dintre ele se află în topul turneului, Sara Dungă și Carla Logăscu. Mulțumim clubului, părinților și tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au încurajat și sprijinit pe tot parcursul sezonului”, a declarat antrenoarea Paula Martinescu. ,,Fetele au făcut un turneu final senzațional. Le felicit pentru ambiția și modul în care au luptat la fiecare meci. Au fost 7 meciuri în 5 zile, zile cu bucurie, zile cu tristețe, dar pline de emoție pentru niște copii de 12-13 ani, la început de drum în ale handbalului. Am fost atât de aproape de semifinale, un gol (am avut o bară la ultimul atac), atât ne-a lipsit și eram în cele mai bune 4 echipe din țară. Le mulțumesc fetelor pentru aceste zile, am trăit multe emoții, bucurii. Mergem înainte cu capul sus. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, conducerii CSM Târgu Jiu, tuturor celor din club și în special părinților care au fost alături de noi la Brașov și ne-au susținut din tribune. Mă înclin în fața lor”, a adăugat Ionuț Mazilu.

LOT CSM TÂRGU JIU

Portari: Gabriela Anuțoiu (2012), Loredana Cupă (2011).

Linia de 9 metri: Carla Logăscu (2011), Ana-Maria Pănoiu (2012), Alexia Cioi (2011), Raisa Ion (2011), Miruna Popescu (2011), Evelina Lupuleț (2013).

Extreme: Sara Dungă (2011), Tiana Constantinescu (2012), Ștefania Daia (2012), Andra Avrămescu (2012), Alexia Bobei (2011).

Pivoți: Ștefania Foca (2011), Daria Cosacu (2012), Teodora Spînu (2012).

Antrenori: Paula Martinescu și Ionuț Mazilu.

Cătălin Pasăre