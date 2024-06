Junioarele 4, la Turneul Final de la Brașov

Junioarele 4 de la CSM Târgu Jiu sunt gata pentru Turneul Final de la Brașov. Micile handbaliste se vor duela cu cele mai bune echipe din țară în perioada 12-16 iunie. Gorjencele vor evolua în grupa C, alături de CS Câmpina, ACS Ștefan Birtalan și ACS Viitorul Galați. Meciurile se vor disputa în Sala Metrom. Trupa gorjeană este pregătită de Paula Martinescu și Ionuț Mazilu. ,,După performanța din acest an obținută cu junioarele 3, calificarea în Grupele Valoare, vom merge cu panterele mici la Turneul Final. Este o premieră pentru noi această performanță, calificarea la Turneul Final, dar eu îmi doresc să nu ne oprim doar aici și să avansăm cât mai sus în clasamentul final. Mergem în Transilvania cu un tonus și un moral foarte bun. Am observat la antrenamente acest lucru, fetele fiind nerăbdătoare să intre în competiție. Am văzut la ele o ambiție enormă și dorința de a obține performanță”, a declarat Paula Martinescu. ,,Mergem la Turneul Final de la Brașov cu gândul la o clasare cât mai bună. Nu avem nici un obiectiv impus de cineva, pentru că eu consider că este deja o performanță faptul că ne-am calificat printre cele mai bune 16 echipe din țară. Meritul este numai al fetelor. Ne dorim ca fetele să se bucure de acest turneu, să câștige experiență, să învețe lucruri noi. Pentru ele este încă un pas în dezvoltarea lor ca sportive”, a adăugat Ionuț Mazilu.

GRUPA C

MIERCURI, 12 IUNIE 2024, ORA 10.15

CSM TÂRGU JIU – CS CÂMPINA

MIERCURI, 12 IUNIE 2024, ORA 15.15

CSM TÂRGU JIU – ACS ȘTEFAN BIRTALAN BUCUREȘTI

JOI, 13 IUNIE 2024, ORA 10.15

CSM TÂRGU JIU – ACS VIITORUL GALAȚI

Cătălin Pasăre