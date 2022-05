Junioarele 3 nu au mai jucat

S-a încheiat campionatul și pentru handbalistele junioare 3 de la CSM Târgu Jiu. Gorjencele nu au mai disputat ultimul meci din Grupa Speranță 3, împotriva echipei CSS Odorheiu Secuiesc. Partida din Sala Sporturilor conta pentru etapa a zecea, dar trupa din Harghita a profitat de o portiță din regulament și nu a mai făcut deplasarea. Deși a fost dezamăgit de hotărârea adversarilor, antrenorul Radu Costel a acceptat situația și a dezvăluit ce urmează pentru tânăra sa echipă. „Am intrat în vacanță competițională pentru că Odorhei a ales să nu se prezinte la Târgu-Jiu, având acest drept conform regulamentului de desfășurare a competiției. Noi am fost la Odorhei, am făcut 7 ore pe drum, jucându-ne șansa în fiecare confruntare. Am jucat 23 de meciuri în acest sezon, 14 în grupele geografice și 9 în Grupa Speranța. Foarte multe la acest nivel, de junioare 3. Sunt mulțumit de progresul fetelor și de faptul că am încheiat competiția fără accidentări. Vom continua pregătirea, un pic mai lejer și un pic mai rar pentru cele din clasa a 8-a, pentru că urmează Evaluarea Națională”, a spus profesorul pentru site-ul oficial al clubului.

Cătălin Pasăre