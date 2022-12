Judecata în dosarul accidentului mortal de la Prefectură, la final! S-au vărsat lacrimi, în fața instanței!

Magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu au stabilit, marți, la finalul procesului în care este judecat, pentru ucidere din culpă, Iulius Cristinel Lupulescu, inspectorul DSVSA, care, pe 20 martie a.c., a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni din zona Prefecturii Gorj, iar pe soțul acesteia l-a rănit grav, că vor da un verdict la începutul lunii februarie. În ultimul său cuvânt, Lupulescu a plâns în fața instanței de judecată și a adus caracterizări de la 7-8 colegi ai săi, din cadrul DSVSA, în care aceștia susțin că e ,,băiat bun”.

Completul de judecată de la Judecătoria Târgu-Jiu a încheiat, marți, cercetarea judecătorească și a stabilit termen 10 februarie 2023 pentru deliberare și pronunțare, în dosarul în care Iulius Cristinel Lupulescu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În ultimul său cuvânt, înainte de pronunțarea unei soluții, Lupulescu a plâns în fața completului de judecată, după ce la termenul trecut își recunoscuse faptele și afirmase că dorește să fie judecat pe așa numita procedură simplificată, care are ca și consecință reducerea cu 1/3 a pedepsei. La ultimul termen, inspectorul DSVSA a prezentat instanței mai multe caracterizări de la colegii săi de muncă, după ce, la termenele precedente, și instituția îi eliberase un document asemănător în care se arăta că ,,funcționarul public Lupulescu Iulius Cristinel, având experiență în cadrul instituției, acesta desfășurând o activitate ireproșabilă, având numai calificativul ,,Foarte bine”, în cadrul instituției noastre”.

Reamintim că, pe 20 martie a.c., Iulius Cristinel Lupulescu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a accidentat-o, mortal, pe Mariana Bocea și l-a rănit grav pe soțul acesteia, Alexandru Bocea, pe trecerea de pietoni din fața Prefecturii Gorj. Mai mult, pe lângă alcoolemia de 1,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, Lupulescu circula cu autoturismul având starea tehnică expirată. Inspectorul DSVSA a fost arestat preventiv doar 50 de zile, ulterior judecătorii au decis înlocuirea acestei măsuri cu cea a arestului la domiciliu, dar i-au dat posibilitatea acestuia de a merge la serviciu. Din luna august a acestui an, măsura arestului la domiciliu i-a fost înlocuită cu măsura preventive a controlului judiciar.

