Iuliia Andriichuk a debutat la CSM

CSM Târgu Jiu a reușit primul transfer al iernii la echipa de handbal. Trupa lui Liviu Andrieș și-a întărit linia de 9 metri prin aducerea Iuliiei Andriichuk (31 de ani), internațională din Ucraina. Experimentata jucătoare a mai evoluat în campionatele Rusiei, Belarusului, Turciei, Greciei, Poloniei și Norvegiei. Ultima dată a jucat pentru CS Dacia Mioveni, formație din Liga Florilor care a cedat-o din cauza problemelor financiare. Handbalistă versatilă, Iuliia joacă pe postul de inter stânga, dar poate evolua și inter dreapta și centru. Măsoară 1,85 metri. Ea a debutat în înfrângerea categorică a gorjencelor de la finalul anului, 16-33 cu CSM București. Cu toate acestea, antrenorul Liviu Andrieș s-a declarat foarte mulțumit de acest transfer și a apreciat chiar și evoluția ucrainencei, care a marcat trei goluri. ,,A avut doar un antrenament cu echipa. Ea are calitate, are nevoie de a juca, de a înțelege combinațiile tactice pe care le avem și eu spun că va fi un câștig pentru noi pentru că e dinamică, e pe ‘poartă’ și cred că s-a văzut acest lucru. Ne bucurăm că am reușit să facem un asemenea transfer. Mai așteptăm jucătoare, dar vom vedea ce se va concretiza”, a declarat Liviu Andrieș

Cătălin Pasăre