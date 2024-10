ITM Gorj: Angajatorii riscă amenzi de 200.000 de lei

Inspectorii de muncă au efectuat în perioada 30 septembrie-04 octombrie 2024 un număr de 47 controale care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă, a comunicat ITM Gorj.

Astfel, au fost aplicate 29 sancțiuni contravenționale în valoare de 201.000 lei. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 133 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate.

De asemenea, în perioada 02-07 octombrie 2024, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj s-a desfășurat Campania națională pentru verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii numărul 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Au fost verificați 5 beneficiari, fiind aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 165.000 lei și dispuse 29 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

În cadrul acestei campanii, un angajator din orașul Tismana, având domeniu de activitate restaurante a fost sancționat cu suma de 100.000 lei pentru folosirea în activitate a 5 persoane fără a avea vreo formă legală de angajare, respectiv, fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Obiectivele urmărite pe parcursul desfășurării campaniei:

-identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri și luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor Legii numărul 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

-creșterea gradului de conștientizare al beneficiarilor și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, stipulate de Legea numărul 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiari din domeniile controlate, a prevederilor Legii numărul 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia;

-identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor și a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii numărul 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condițiile în care se impune încheierea contractelor individuale de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiari din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

-determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa, completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia, la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea își are sediu, în termenul legal.

Inspector-șef George Romanescu a declarat „Atragem atenția angajatorilor din domeniul restaurantelor, respectiv cei care organizează diverse evenimente (nunți, botezuri, aniversări etc.) și folosesc în activitate persoane fără a le încheia contracte individuale de muncă sub pretextul că aceștia sunt zilieri, faptul că prestarea activității de către respectivele persoane trebuie să se efectueze în baza unor contracte individuale de muncă. Activitatea desfășurată de către aceștia nu are caracter ocazional (activitate care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental) așa cum este definită de Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii riscând amenzi de până la 200.000 lei.”