iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max: prin ce diferă cele două telefoane?

În această toamnă, ca în fiecare an, Apple și-a prezentat noua gamă de telefoane mobile, mai exact, în acest caz, noile iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max în cadrul unei prezentări Apple Keynote.

Apple a dezvăluit noua familie de telefoane iPhone 14, formată din iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro și fratele mai mare iPhone 14 Pro Max. Cu acesta, compania tehnologică înlocuiește iPhone 13s pe care l-a lansat în urmă cu un an, dar cu ce se diferențiază dispozitivele mai puternice iPhone Pro Max?

Iată toate specificațiile modelelor din 2021 și 2022.

Prin ce diferă iPhone 14 Pro Max de iPhone 13 Pro Max?

În linii mari, cele două dispozitive Apple nu diferă prea mult. Deși dimensiunile celor două modele sunt diferite, acest lucru este aproape imperceptibil pentru utilizator. Acest lucru se datorează faptului că telefoanele au ajuns la dimensiuni relativ mari, așa că nu este nevoie să le facem să „crească” și mai mult.

Una dintre diferențe constă în afișaj. Crestătura venea în bara superioară a ecranului, în timp ce acum va avea o gaură special pentru ea. În rest, ambele dispozitive au cam aceleași caracteristici, cu excepția faptului că ecranul lui iPhone 14 Pro Max are 2.000 de nits. Este cu 800 mai mult decât iPhone 13 Pro Max.

Evident, procesorul din iPhone 14 Pro Max este Apple A16 Bionic. Cu toate acestea, ambele dispozitive au aceeași memorie RAM (6 GB) și aceeași memorie internă (până la 1 TB).

Una dintre marile schimbări este camera principală. Ambele au un teleobiectiv de 12 MP, un ultra-wide de 12 MP și un senzor TOF 3D LiDAR. Însă, la camera principală, iPhone 14 Pro Max are 48 MP, în timp ce iPhone 13 Pro Max are doar 12 MP. În plus, calitatea lentilelor este, de asemenea, îmbunătățită.

În ceea ce privește conectivitatea și alte caracteristici, ambele au aceleași funcții.

Acum, că am văzut care sunt diferențele între iPhone 14 Pro Max și iPhone 13 Pro Max, hai să vedem și deosebirile dintre 14 Pro Max și 14 Plus.

Deși Apple a decis să renunțe la modelul mini din noua generație, păstrează patru telefoane în gamă prin includerea iPhone 14 Plus, o opțiune mai mare la un preț mai accesibil decât iPhone 14 Pro Max. Sunt aceste două telefoane foarte diferite și pe care dintre ele ar trebui să îl cumperi? Le punem față în față pentru a le afla caracteristicile, diferențele și prețurile.

Caracteristicile iPhone 14 Plus și iPhone 14 Pro Max

Design: iPhone 14 Pro/Max schimbă binecunoscuta crestătură pe care compania a debutat cu iPhone X pentru Insula Dinamică, un element care se schimbă în funcție de alerte, notificări și activități importante. iPhone 14 Plus păstrează notch-ul clasic, o modalitate de a diferenția și mai mult modelele Pro de cele „de bază”.

Display: un alt punct la care diferă telefoanele este ecranul; iPhone 14 Pro Max are un panou cu o rată de reîmprospătare între 1 și 120 Hz pentru o fluiditate maximă în situațiile care beneficiază de ea și minimă atunci când nu este necesară (de exemplu, cu funcția AOD). iPhone 14 Plus nu duce lipsă de AOD, doar că menține panoul la 60 Hz.

Procesor: Diferențele dintre modelele Pro și cele entry-level continuă cu procesorul, Apple rezervând cipul A16 Bionic pentru iPhone 14 Pro Max și A15 Bionic, pe care l-am văzut deja la iPhone 13 Pro, pentru iPhone 14.

Camere foto: iPhone 14 Pro Max primește o nouă cameră cu unghi larg de 48 MP, adică camera principală. În mod implicit, fotografiile de 12 MP sunt obținute prin binning de pixeli, astfel încât imaginile să nu ocupe atât de mult spațiu, dar este posibil să se realizeze cu ușurință fotografii de 48 MP (deși nu pentru toți utilizatorii).

Baterie: deși ambele telefoane au o baterie similară, autonomia bateriei de pe iPhone 14 Pro Max este semnificativ mai mare, ajungând până la 29 de ore de redare video. iPhone 14 Plus obține până la 26 de ore de redare video.

iPhone 14 Plus VS iPhone 14 Pro Max, pe care să îl cumperi?

iPhone 14 Pro Max este smartphone-ul din comparație cu cele mai multe noutăți: cel mai bun ecran cu rată de reîmprospătare adaptivă, cameră foto de 48 MP, o autonomie de până la 29 de ore, cel mai puternic procesor și Dynamic Island. Este, fără îndoială, cel mai complet telefon, dar trebuie să luați în considerare prețul său de bază și dacă acesta este justificat.

Dacă ești în căutarea unui iPhone cu un ecran mare și nu te interesează prea mult celelalte caracteristici, nu trebuie să optezi pentru modelul Pro Max: cu iPhone 14 Plus poți avea un ecran de 6,7 inci fără să plătești prețul celuilalt, deși nici nu este un smartphone mult mai ieftin.