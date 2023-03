Iordănescu, nemulțumit de pasivitatea tricolorilor: ,,Nu vreau să se mai întâmple!”

Naţionala de fotbal a României s-a impus în Andorra cu 2-0. Meciul de sâmbătă, de pe Estadi Nacional, a reprezentat debutul ,,tricolorilor” în Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Oaspeții s-au impus prin reușitele lui Dennis Man (35) şi Denis Alibec (50). Deși Andorra a rămas în zece după ce Marc Rebes a fost eliminat (61), elevii lui Edward Iordănescu nu au reușit să mai puncteze până la final. Tocmai această letargie l-a nemulțumit pe selecționer. Antrenorul României a declarat că succesul era important, dar a blamat lipsa de ritm și idei din ultima jumătate de oră. „Au fost lucruri care n-au funcționat, am intrat greu în joc, am avut un pic de trac, ne-am căutat ritmul, apoi am marcat și am dus meciul în direcția pe care ne-o doream. Ce nu am vrut și nu vreau să se mai întâmple pe viitor este ca atunci când poți să calci pe accelerație, să eziți să faci asta. Am avut om în plus și trebuia să avem o atitudine ofensivă. Cred că ne-am relaxat pe final și nu e OK. Ne-am văzut cu om în plus, cu 2-0 pe tabelă, și ne-am mulțumit cu rezultatul. Când ești în superioritate numerică, trebuie să joci, să toci adversarul, să ai o circulație mai susținută și să încerci să marchezi. Cel mai important e că am câștigat, am venit aici pentru 3 puncte și le-am luat. Asta ne dă liniște, e un debut bun, pozitiv, eram obligați să câștigăm și acum suntem obligați să ne recuperăm foarte bine, ne așteaptă un drum lung și avem nevoie de o victorie și cu Belarus. Orice debut de campanie, mai ales după atâtea calificări ratate, înseamnă multă presiune”, a precizat Iordănescu.

ROMÂNIA în partida cu Andorra: 12. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 23. Sorescu – 18. R. Marin (6. Băluță, 64), 11. Olaru (14. M. Marin, 64), 10. Stanciu-cpt. (19. Tănase, 78) – 21. Moruțan (17. Dobre, 73), 7. Alibec, 20. Man (22. Oct. Popescu, 73). Selecționer: Edward Iordănescu. Rezerve: 1. Niță, 16. Moldovan – 4. Manea, 5. Nedelcearu, 8. Cicâldău, 9. Munteanu, 13. Opruț.

Sâmbătă, în celelalte confruntări din grupă, Elveția a dispus de Belarus cu 5-0, iar Israel și Kosovo au remizat, scor 1-1. Marți, 28 martie, de la ora 21.45, România evoluează pe teren propriu, împotriva selecționatei Belarusului.

Cătălin Pasăre