Iordănescu are probleme înaintea confruntării cu Bulgaria

Echipa naţională a României va susţine două meciuri amicale înaintea participării la Euro 2024. Prima partidă de verificare are loc în această seară împotriva Bulgariei. Confruntarea de pe Stadionul ,,Steaua” din București începe la ora 21.30. Selecţionerul Edward Iordănescu și căpitanul Nicolae Stanciu au vorbit cu reprezentanții presei înainte de meciul cu echipa din țara vecină. Iordănescu a dezvăluit care este atmosfera din vestiarul tricolorilor, dar și problemele cu care se confruntă.

,,Trebuie să tratăm cu seriozitatea maximă, pentru că avem o Bulgarie foarte motivată. Sunt foarte mulţi ani de când nu am mai reuşit să câştigăm împotriva Bulgariei. E o echipă în perioada de tranziţie, de reconstrucţie, dar uitaţi-vă pe ultimele rezultate. Au schimbat antrenorul şi apoi au produs un 2-2, cu Ungaria, apoi un 2-2 cu Serbia. Deci un test care ne va provoca, dar asta ne-am dorit, sper să răspundem cu eficienţă. O grijă în plus pe care o am este recuperarea medicală a doi jucători. O să încercăm să îi recuperăm cât de bine, şi mai sunt încă două accidentări. Sperăm să nu fie foarte importante, mai ales că nu am toate elementele. Îmi doresc foarte mult să tratăm cu interes, cu atenţie şi eficienţa maximă aceste două jocuri amicale. Ne dorim să ieşim sănătoşi de pe teren, deşi trebuie să intrăm cu toate forţele.

Deci, în funcţie şi de situaţiile astea medicale, putem trage linie. E posibil în cazul unei accidentări să mai apelăm la alte nume. Mai avem doi jucători în plus, dar unul dintre ei e portar. Va trebui să renunţăm la un portar, nu putem merge cu 4 portari la EURO, şi mai rămâne o poziţie. Există posibilitatea să meargă un alt jucător, avem şi un backup, avem o listă pregătită şi va trebui să alegem între ei în funcţie de ce se va întâmpla”, a precizat Iordănescu. România va întâlni Liechtenstein vineri, 7 iunie. Meciul se joacă tot pe Stadionul ,,Steaua”, de la ora 21.00. ,,Suntem încrezători înaintea acestor două meciuri amicale, apoi mai avem o săptămână să ne pregătim pentru Euro 2024. Am vorbit tot timpul despre unitate şi spiritul echipă, am demonstrat asta în preliminarii, când multă lume nu se aştepta. Forţa grupului continuă să crească încrederea dintre noi, este ceva deosebit. Nu pot să vă promit nimic acum, dar cert este că vom da totul la fiecare meci la acest European şi nu vom avea regrete după meci. Nu mă gândesc la un meci de fotbal ca o presiune, sunt alţi oamenii care sunt sub presiune mai mare. Cred că trebuie să ne bucurăm de fotbal, să fim încrezători, să fim conştienţi că acolo este alt nivel şi muncim împreună să ajungem la cea mai bună versiune a noastră. Toţi ne gândim la meciul cu Ucraina, primul meci, şi apoi vom vedea unde vom ajunge. Sper să fiom toţi sănătătoşi să mergem în această formulă în Germania. Cred că toată lumea este pregătită de acest european. Aceşti opti ani pe mine m-au călit, am avut parte de dezamăgiri în tricoul naţionale, asta m-a făcut mai puternic”, a declarat Stanciu. România debutează la turneul final cu un meci împotriva Ucrainei, la Munchen. Partida, care face parte din Grupa E, are loc luni, 17 iunie, de la ora 16.00.

Cătălin Pasăre