Investiții în școlile din Rovinari

Primăria Rovinari a anunțat investiții importante în educație la început de an școlar. Unitățile de învățământ vor fi modernizate și dotate cu bani de la bugetul local, din fonduri guvernamentale sau europene.

„Dragi elevi, stimați profesori, cu ocazia începerii noului an școlar, vă urăm mult succes și un parcurs plin de realizări. Fie ca acest an să fie unul al progresului și al împlinirilor. Vă asigurăm de tot sprijinul nostru în crearea unui mediu educațional propice dezvoltării tuturor elevilor și sigur pentru profesori și elevi deopotrivă.

Și, pentru că tot am amintit despre sprijinul pe care îl vom oferi unităților de învățământ, iată câteva dintre lucrurile pe care le vom realiza cu bani de la bugetul local, cu fonduri guvernamentale sau europene:

– Lucrări reparații baze sportive de la Școlile Gimnaziale nr.1 și nr.3 și Liceul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari. Valoare: 273.531,67 lei – buget local;

– Lucrări de reparații acoperiș și reparații interioare Școala Gimnazială nr.3, oraș Rovinari. Valoare: 787.722,98 lei– buget local;

– Servicii de catering pentru Școala Gimnazială nr.3, oraș Rovinari, prin Programul Național „Masa Sănătoasă” PNMS – 134.000 lei – fonduri guvernamentale;

– Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari – Proiect finanțat prin AFM – aproximativ 18.000.000 lei;

– Dotarea cu mobilier, echipamente de specialitate și echipamente digitale a tuturor unităților de învățământ din orașul Rovinari, inclusiv unitățile de învățământ preșcolar – 3.680.600,95 lei – fonduri europene;

– Modernizarea și reabilitarea termică a clădirii liceului și internatului – faza de proiectare”, este anunțul Primăriei Rovinari.

M.P.