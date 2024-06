Invențiile UCB Târgu Jiu, premiate la evenimentul EUROINVENT de la Iași

Universitatea ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a reprezentat județul Gorj, săptămâna trecută, la cel mai prestigious eveniment al inovației din estul Europei – EUROINVENT – ce a avut loc la Iași, în perioada 6-8 iunie.

Timp de 3 zile, la Palatul Culturii, zeci de inventatori și cercetători din țară și din întreaga lume (din peste 30 de țări) și-au prezentat cele peste 650 de proiecte de cercetare, invenții și inovații și s-au întâlnit cu publicul din Iași. ,,La acest eveniment – EUROINVENT 2024 – au fost participanți din peste 30 de țări, evenimentul desfășurându-se sub egida prestigioasă a IFIA (International Federation of Inventors Associations) și WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations). Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a fost prezentă la acest eveniment cu trei brevete de invenție.

Cu deosebită onoare vă anunțăm că au fost câștigate de universitatea noastră numeroase premii și distincții.

Felicităm echipele celor trei brevete de invenții și echipa care a reprezentat universitatea la acest eveniment!”, a transmis conducerea UCB Târgu Jiu.

,,EUROINVENT este singurul eveniment din România care se desfășoară cu sprijinul IFIA – International Federation of Inventors Associations și WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations, ceea ce spune ceva despre amploarea și importanța acestui eveniment nu doar pentru cercetarea românească ci și pentru inventica mondială”, afirmă conf. univ. dr. ing. habil. Andrei Victor Sandu, președintele Forumului Inventatorilor Români și principalul organizator al EUROINVENT.

,,Ne așteptăm ca numărul participanților să fie și mai mare anul viitor, vedem că Iașul a devenit un pol al creativității și inventicii”, a subliniat Andrei Victor Sandu. Cea de-a 16-a ediție EUROINVENT, unul dintre cele mai mari saloane de inventică din sud-estul Europei, s-a desfășurat sub înaltul Patronaj al Ministerului Cercetării și Inovării, în organizarea Forumului Inventatorilor Români, a Centrului de Informare Europe Direct Iasi (structură-gazdă Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă), a Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi”, a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, împreună cu celelalte universități ieșene și partenerii din țară și străinătate.

Izabella Molnar