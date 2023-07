Întru Mulţi ani de Arhierească păstorire, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit dr. IRINEU

În ziua când se împlineşte un deceniu şi jumătate de Arhierească păstorire a Eparhiei noastre, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, Acad. dr. IRINEU, dacă îmi este îngăduit să mă exprim în numele gorjenilor care vă iubesc, vă respectă şi vă preţuiesc, ne rugăm la Preaînaltul şi Atotputernicul Dumnezeu, să vă dăruiască sănătate, putere de muncă şi îndelungă slujire spre folosul poporului lui Dumnezeu! Sunteţi cunoscut ca un teolog de frunte al dogmaticii ortodoxe, iar, slujirea liturgică şi pastoral-misionară fac parte din calităţile identitare ale unui Vlădică înzestrat şi dăruit de către Bunul Dumnezeu, care an de an, dă Slavă Atotputernicului şi ne îndeamnă la smerită rugăciune pe toţi cei care alcătuim comunitatea de credincioşi! Din cuvântul de învăţătură duhovnicească pe care l-aţi rostit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de la Hramul Mănăstirii de la Dobriţa, din ziua de 20 iulie 2023, am reţinut faptul că există întotdeauna o legătură între materie şi Dumnezeu, pentru că lucrurile materiale sunt făcute de Dumnezeu şi omul ascultă de glasul Lui Dumnezeu,iar, legătura se proclamă în două feluri: direct prin natură, dar şi prin acţiunea pe care Dumnezeu a pus-o în Creaţie, căci, omul este purtătorul de cuvânt al Lui Dumnezeu! Dacă Sfântul Proroc Ilie a înţeles că atunci când lumea este păcătoasă, trebuie să ai milă de ea, cred că şi Înaltpreasfinţia voastră trebuie să fie asemeni unui slujitor destoinic al Lui Dumnezeu, Mareele Iertător, iar, dacă El nu Se răzbună pe oamenii care sunt păcătoşi, oare, noi, am avea dreptul ca să ne răzbunăm pe ei, chiar dacă sunt preoţi sau mireni? Fiţi iertător, Înaltpreasfinţite Părinte dr. Irineu! Poate că sunt şi preoţi care greşesc, slujitori care trebuie să-i îndrume pe oameni la Dumnezeu, nu să-i «rătăcească», mai ales că sunt mulţi dintre aceştia care sunt aleşi de popor, dar, care uită această chemare, şi în loc să dea un exemplu bun, un sfat bun şi o învăţătură bună, îi «rătăcec» pe cei care sunt supuşii lor, aşa cum bine aţi subliniat Arhieria voastră şi de aceea, ne bucură această precizare! Din cuvintele Înaltpreasfinţiei voastre, noi trebuie să înţelegem şi mai bine că Sfântul Ilie Prorocul a văzut Slava Lui Dumnezeu, puterea Lui Dumnezeu, într-o adiere plăcută şi atunci, Dumnezeu l-a învăţat despre tainele viitoare ale venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos! În numele gorjenilor care vă iubesc, dar, şi în numele celor care mai greşesc şi pe care trebuie ca să-i iertaţi, vă dorim să aveţi parte de MULTĂ SĂNĂTATE, cu îndelungă slujire Arhierească în Eparhia Olteniei şi în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române!

Prof. Vasile GOGONEA