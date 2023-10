Intotero: Se schimbă legea privind acordarea indemnizației pentru tinerii instituționalizați

“Alături de colegii parlamentari am votat astăzi o inițiativă legislativă care rezolvă o serie de probleme cu care se confruntau tinerii instituționalizați. Astfel, datorită noii legi, orice formă de învățământ prevăzută de lege va fi luată în considerare pentru primirea indemnizației lunare, în valoare de 2.870 de lei până la vârsta de 26 de ani, nu doar studiile la zi. În plus, beneficiarii vor putea oricând, de la împlinirea vârstei majoratului și până la 26 de ani, să aleagă să iasă din sistemul de protecție specială. Am profitat de ocazie pentru a le mulțumi tuturor parlamentarilor care au participat la acțiunile de informare a tinerilor instituționalizați și a mamelor minore care au fost organizate de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în toate județele țării”, a anunțat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.