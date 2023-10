Intotero: De mâine se pot accesa programele de creditare Student Invest și Family Start

Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a anunțat faptul că începând de mâine se pot accesa programele guvernamentale de creditare cu dobânda subvenționată astfel: 100% pentru Student Invest și 75% pentru Family Start: „Aceste programe sunt desfășurate cu sprijinul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Așa cum ați cerut, am decis să creștem sumele acordate și vârsta până la care aceste credite pot fi accesate. În programul Student Invest am vrut să dăm posibilitatea și medicilor rezidenți să se poată înscrie pe lângă studenți, masteranzi și doctoranzi. De aceea, creditarea se poate face până la vârsta de maxim 40 de ani în cazul studenților și maxim 45 de ani în cazul familiilor. Suma care poate fi accesată este de 75.000 de lei prin programul dedicat studenților, respectiv 150.000 de lei prin programul dedicat familiilor. Prin programul Student Invest se pot face plăți pentru publicații, manuale, taxe de participare la evenimente profesionale și educaționale, plata chiriei, inclusiv în căminel studențești, în limita a 300 de euro pe lună, acoperirea unor cheltuieli cu investigații medicale și chiar intervenții chirurgicale. În plus, banii pot fi folosiți pentru achiziționarea unei case sau mașini. În cazul creditelor Family Start, lista cheltuielilor eligibile cuprinde, printre altele: achiziționarea unei locuințe sau a unui autoturism, cumpărarea de panouri fotovoltaice, aparatură electrocasnică sau electronică”.