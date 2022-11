Întâlnire la Strasbourg, două școli partenere

În perioada 16 -23 octombrie 2022 a avut loc prima întâlnire transnațională în cadrul proiectului ,,Towards to the future with STEM”, având numărul de referință KA210-SCH-B7C0F9EE, proiect finanțat de către Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 2. Proiectul urmărește trezirea interesului pentru domeniu STEM prin prezentarea de studii în tehnologie, știință, inginerie și matematică, dezvoltarea competențelor profesionale STEM ale cadrelor didactice implicate în proiect, dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice și stabilirea de legături cu membrii altor instituții pentru a maximiza conștientizarea europeană, cetățenia europeană și cultura europeană în rândul educatorilor și studenților.

Această întâlnire de lucru a reunit cadre didactice din cele două școli partenere, Școala Gimnazială Stănești, Gorj și Cengiz Topel Ilkokulu, Antalya, Turcia și s-a desfășurat în Strasbourg, Franța fiind găzduită și coordonată de Uniunea Europeană a Musulmanilor, organizație ce își desfășoară activitatea în următoarele domenii: tineret și STEM, Drepturile Omului, democrația, lupta împotriva rasismului și a discriminării, dialogul intercultural, conviețuirea și participarea democratică, cetățenia și viața socială și politică a oamenilor. Pe parcursul celor 5 zile de lucru s-a urmărit crearea unui grup de lucru omogen, oferirea de informații privind țara și cultura membrilor proiectului, precum și realizarea primei etape în conceperea ghidului de aplicații STEM.

A.S.