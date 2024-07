Instituțiile din Gorj, în gardă – Cod roșu de caniculă!

Meteorologii au emis COD ROȘU de caniculă pentru cele două zile de weekend, 13, 14 iulie. Fenomenele vizate sunt val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Zone afectate: Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova

În Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova, valul de căldura va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale. Nota meteorologilor: Valul de căldură va persista în toată țara și în zilele următoare.

La nivelul județului Gorj, prefectul Virgil Drăgușin a avut o întâlnire cu toate instituțiile care au atribuții de protejare a populației. ,,Am avut discuții cu reprezentanții Inspectoratului Situațiilor de Urgență și a instituțiilor abilitate să protejeze populați, în vederea întrunirii Comitetului Județean a Situațiilor de Urgență pentru a lua măsurile necesare în această perioadă pe care o traversăm. La solicitarea prim-ministrului Marcel Ciolacu, vom avea o videoconferință cu comitetele județene pentru situațiile de urgență din toată țara, conducerea M.A.I., cu conducerea serviciilor de urgență, ambulanță, astfel încât să fim organizați, să luăm măsurile cele mai bune. De asemenea, am solicitat celor responsabili din cadrul instituției prefectului să comunice către instituțiile publice deconcentrate care au atribuții de protejare a cetățenilor, fiind vorba aici de Inspectoratul Teritorial de Muncă ce trebuie să se asigure că sunt respectate prevederile legale în privința condițiilor de muncă în astfel de situații, implicit cu modificarea de către angajatori a programului de lucru al personalului muncitor, DSP, Direcția Sanitar Veterinară, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor. Toate aceste instituții trebuie să fie în gardă”, a spus prefectul de Gorj, Virgil Drăgușin, ieri, înaintea videoconferinței convocată de premier cu toți prefecții din țară și șeful DSU, Raed Arafat.

M.C.H.