Inspectorii de muncă fac praf raportul Corpului de Control al Ministerului Energiei

În opinia Ministerului Energiei, la Cariera Pinoasa – unde au fost îngropate patru utilaje, nu două, după ce un deal s-a surpat, dezastrul s-a întâmplat din cauze naturale, adică seceta și cutremurele din 2023. Numai că concluziile inspectorilor de muncă sunt cu totul altele. Adică, o monografie de lucru nerespectată și aplicarea unei tehnologii greșite.

Inspectorii ITM și-au finalizat controlul în cariere, după ce în data de 2 august un deal s-a prăbușit peste patru utilaje, în Cariera Pinoasa, iar concluziile au fost făcute publice. Astfel inspectorul șef al ITM Gorj, George Romanescu, a declarat că au fost verificate în jur de 6,7 cariere, iar pe anumite porțiuni, exploatarea cărbunelui se face fără nicio noimă, în sensul că nu se respectă regulile elementare ale unei astfel de activități. Prin urmare, Complexul Energetic Oltenia a primit amenzi în valoare de 50.000 de lei, ITM Gorj trasându-i și măsurile care trebuie luate pentru ca în carierele miniere să nu mai aibă loc accidente. ,,CEO are un om responsabil, la acel departament de securitate și sănătate în muncă. Acesta trebuie să se asigure că nu se exploatează unde nu trebuie. Vreau să vă spun că în toate carierele sunt nereguli, în anumite zone de exploatare. Cu privire metodele de exploatare minieră, atât monografia de lucru, cât și documentația tehnică a lucrărilor, pe anumite porțiuni, am constatat că există riscul ca malurile să se rupă. Noi vom reveni în control, pentru a verifica dacă măsurile dispuse de noi au fost duse la îndeplinire. Carierele miniere au fost verificate de sute de ori. De această dată, CEO a primit amenzi în valoare de 50.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor dispuse la controlul anterior. Inspectorii de muncă au dat termene în care să ne anunțe în scris, cu poze – să avem dovada, că au îndeplinit măsurile, apoi vom merge în control”, a declarat George Romanescu.

Corpul de Control al ministrului Energiei a concluzionat că dezastrul de la Pinoasa a avut loc din cauza… naturii: „În referire la Verificarea situaţiei şi identificarea cauzelor care au dus la alunecarea de teren produsă în 02 august 2024 la Cariera Rovinari – Sectorul Pinoasa: în Notele de relaţii prezentate echipei de inspecţie de membrii organelor de conducere ale societăţii şi salariaţii acesteia s-a precizat faptul că alunecarea de teren, cu dislocarea blocurilor masive de rocă, a fost determinată de seceta prelungită, regimul climatic canicular din ultima perioadă, cutremure, alterarea în timp a solului sub influenţa factorilor geoclimatici, eventuale fisuri în profunzime, nevizibile. Riscul apariţiei unor alunecări de teren a fost semnalat la începutul anului în curs şi au fost consemnate măsuri specifice pentru diminuarea acestuia, cu privire la care urmează a se analiza şi stabili eficienţa”, s-a precizat în comunicatul Ministerului Energiei.

Măsurile dispuse de minister: examinarea documentelor referitoare la riscurile identificate; verificarea modului în care salariaţii Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA implicaţi în planificarea, avizarea/aprobarea şi executarea lucrărilor, efectuarea instruirilor personalului, efectuarea verificărilor în teren, eliminarea riscurilor consemnate în Registru şi în documentele aferente etc. şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu; identificarea cauzelor tehnice concrete care au dus la alunecarea de teren soldată cu distrugerea utilajelor, inclusiv cercetarea la faţa locului după stabilizarea zonei / versantului, cu respectarea normelor referitoare la SSM; identificarea salariaţilor vinovaţi, dacă este cazul, de producerea incidentului şi înaintarea propunerilor care se impun pentru sancţionarea acestora; identificarea prejudiciilor cauzate şi înaintarea propunerilor care se impun pentru recuperarea acestora.

Până acum, administrația CE Oltenia nu a identificat vreun vinovat pentru cele întâmplate la Cariera Pinoasa.

M.C.H.