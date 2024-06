Înlocuitoare pentru Dzhukeva. CSM s-a înțeles cu Nenezic

CSM Târgu Jiu i-a găsit înlocuitoare Ekaterinei Dzhukeva, portărița din Bulgaria care a fost o piesă esențială în primii doi ani din Liga Florilor. Echipa de handbal s-a înțeles cu Ljubica Nenezic-Glendza (27 de ani). Goalkeeperul din Muntenegru vine de la Gloria Buzău, unde a petrecut ultimele trei sezoane, și a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru campionatul 2024-2025. În Liga Florilor, Nenezic mai are experiențe la Gloria Bistrița și Dunărea Brăila, formații cu care a evoluat în cupele europene. A mai jucat în țara natală, în Ungaria și în Turcia, are un bronz european alături de naționala Muntenegrului, cu care a participat și la Jocurile Olimpice.

Nenezic a declarat, pentru csmtargujiu.ro, că este fericită că a rămas în campionatul românesc și abia așteaptă să îi cunoască pe fanii gorjeni.

“Cred că echipa din Târgu Jiu este ca o mare familie. Îmi place felul în care luptă. Aștept cu nerăbdare să fac parte din această echipă și sper că vom obține multe victorii. Sunt foarte entuziasmată și abia aștept să luptăm împreună pe teren. În noua mea echipă vreau să mă simt ca acasă, să luptăm în apărare și vreau să obținem cât mai multe victorii. Îmi place Liga Florilor. An de an este mai greu, fiecare meci este important și nu există meciuri ușoare. Acest lucru este bun pentru creșterea jucătoarelor. Cred că naționala României are un viitor bun, are o ligă puternică bună și sunt sigură că dintr-o ligă atât de puternică vor ieși multe jucătoare tinere foarte bune, care să facă pasul către echipa națională. Știu că la Târgu Jiu este un public minunat, foarte apropiat de echipă. Îi salut pe toți suporterii echipei și abia aștept să fie al șaptelea nostru jucător în acest sezon. Avem nevoie de sprijinul lor”, a spus portărița.

Nenezic este al treilea transfer al verii la CSM Târgu Jiu, după pivotul Marija Petrovic și extrema Yevheniia Levchenko.

Cătălin Pasăre