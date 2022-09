Înjunghiată în scara blocului! Agresorul e încă liber!

Caz extrem de grav, produs sâmbătă dimineața, într-o scară de bloc de pe strada Minerilor din municipiul Târgu-Jiu.

O tânără de 27 de ani, mama unui băiețel de câțiva anișori, a trecut prin clipe de groază după ce un individ, posibil chiar doi, a înjunghiat-o, după care s-a făcut nevăzut.

Incidentul a avut loc în jurul orei 8.30, când, evident, prin zonă erau și alți oameni, dar, după cum povestește mama victimei, nimeni nu a sărit în ajutorul fetei care sângera pe tot corpul după ce a fost lovită cu cuțitul în mai multe locuri. „Din senin s-a întâmplat totul. Ea venea de la serviciu și a zis că a văzut doi inși la scară, la intrarea în bloc. Unul stătea cu capul mai ferit, apropiat de celălalt. Ea a crezut că poate se pupă și și-a văzut de mersul ei. Când ea a dat să intre pe lângă ei, unul i-a tras un pumn și a dat cu ea jos, după care au înjunghiat-o. Nu i-au luat nimic, nu i-au cerut nimic, doar au tăiat-o de-au făcut-o ferfeniță. I-a tăiat fața, tendoanele, la picior era plină de sânge. Nu a apucat să vadă fața și nu știe care ce-a făcut, dar ea e grav”, a povestit mama victimei.

Femeia spune că fata a urcat patru etaje, de la parter, pentru a ajunge până la apartamentul unde stă împreună cu părinții săi. La ore bune de la comiterea agresiunii scara blocului era încă plină de stropi de sânge pe toate cele patru etaje.

Ea a apucat doar să le spună părinților să sune la 112 după ambulanță, ulterior un echipaj medical transportând-o la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Purtătorul de cuvânt al acestei instituții, Mihaela Țicleanu, a precizat că victima a fost supusă unor intervenții chirurgicale și are nevoie de îngrijiri medicale pentru mai multe zile.

„O tânără în vârstă de 27 de ani a fost adusă de ambulanță în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu după ce a fost victima unei agresiuni, ea prezentând mai multe plăgi prin înjunghiere. A primit tratament și îngrijirile medicale de specialitate de care avea nevoie și a rămas internată în Secția Chirurgie a Spitalului Județean, starea sa fiind una stabilă”, a menționat purtătorul de cuvânt.

O anchetă a fost deschisă de polițiști în vederea aflării agresorului, cazul fiind unul despre care IPJ Gorj a preferat să vorbească la ore bune despre producerea lui, timp în care atacatorul a rămas liber. „La fața locului s-a deplasat o echipă operativă, care din primele cercetări a stabilit faptul că o femeie, de 27 de ani, din comuna Runcu, a fost agresată fizic, de persoane necunoscute, într-o scară de bloc din municipiul Târgu-Jiu, fiindu-i provocate mai multe leziuni cu un obiect tăietor-înțepător. Tânăra a fost transportată la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării autorului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe”, a transmis IPJ Gorj. Mama victimei cam bănuiește cine ar fi putut comite agresiunea, mai ales că, în trecut fiica sa a mai avut probleme cu un individ cu care a avut o relație căreia vroia să îi pună capăt. Bărbatul nu ar fi acceptat ruperea relației, deși este căsătorit, iar de aici conflictul a escaladat, ajungându-se la cele de sâmbătă, crede mama victimei. „N-a avut conflicte cu nimeni. A avut un concubin cu care a trăit o perioadă de timp și de care se despărțise. Când a aflat că se desparte el a început să îi trimită mesaje că dacă afle că se vede cu altcineva o va desfigura. Asta s-a și întâmplat. Acum a desfigurat-o de tot. Doar el știa unde stă, el știa programul ei de lucru, când intra și când ieșea din tură. Îi știa programul și traseul. Altcineva nu știa detaliile astea. Eu cred 100% că are legătură cu ce s-a întâmplat. Chiar dacă nu a fost el fizic sigur a pus pe altcineva. A pus pe cineva, că e simplu. Ea nu știe cine a fost că nu a apucat să îi vadă fața. Striga doar „tati, tati”. A urcat patru etaje pentru a ajunge la apartamentul la care stăm.A venit la noi plină de sânge și ne-a cerut să dăm telefon după salvare că moare. A avut un mare curaj să urce patru etaje. Era tăiată pe față, pe picioare, la tendon, cel care a făcut asta e criminal. Dacă avea și copilul cu ea ce făcea criminalul? Tăia și copilul? Nu se poate așa ceva în orașul nostru. Ea e într-o stare foarte gravă din cauza unui criminal. Cum să vii ziua în amiaza mare și să faci așa ceva? Să dai cu cuțitul într-un om, într-o fată, mai rău ca într-un animal, nu se poate așa ceva”, a mai povestit mama victimei.

Gelu Ionescu