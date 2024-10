Îngrozitor! Craiova arată tot mai rău, Gâlcă rezistă

Universitatea Craiova a cedat confruntarea din epilogul etapei a 14-a. Oltenii au fost învinși, la Ovidiu, de Farul Constanța scor 3-2 (2-0) după una dintre cele mai jenante prestații oferite de echipa lui Costel Gâlcă. Oaspeții au intrat cu handicap de două goluri încă de la “vestiare”. Grigoryan și Alibec au conlucrat la primele două reușite ale amfitrionilor, venite după 11 minute, iar Farul putea avea chiar trei goluri la pauză dacă Laurențiu Popescu nu respingea lovitura de cap a căpitanului “marinarilor” (’33). Universitatea a fost inexistentă în 45 de minute, dar a primit un cadou de la fostul ei jucător, Ionuț Vînă. În minutul 48, mijlocașul a văzut al doilea galben, iar Craiova a redus din handicap, cu noroc, după un penalti bătut slab de Lyes Houri (’52). Ca și în meciul cu Dinamo, “juveții” nu s-au descurcat în inferioritate numerică. Ba chiar mai mult, au luat un gol ridicol, după o greșeală a lui Vlădoiu, dublată de letargia lui Maldonado, care l-a lăsat nemarcat pe Marins (’59) după un corner. Ivan a scos un alt penalti după câteva minute, dar Houri a executat la fel de prost, doar că de data aceasta Buzbuchi a apărat (’66). Cicâldău a fost destul de activ și a ratat alte două oportunități, iar Paradela a înscris târziu un gol al consolării (’90+5). Mult prea puțin pentru o echipă care face greșeli enorme în apărare și pare lipsită de creativitate și precizie în atac. Deși patronul Mihai Rotaru l-a “confirmat” pe Constantin Gâlcă după meci, antrenorul “Ştiinței” pare într-o acută criză de idei. A declarat acum că nu are om de gol.

“Aveam multă încredere în echipă și am, dar în fotbalul de astăzi contează foarte mult duelurile unu contra unu. În prima repriză ne-au prins pe două inițieri, au marcat două goluri. Am pierdut duelurile unu contra unu. N-am fost în stare să ne apropiem de poarta lor, n-am avut intensitatea necesară. Și așa puteam să întoarcem rezultatul. Am ratat și penalti, nu am putut face mai mult. A bătut în același fel (n.r.- Houri), și prima dată a atins-o portarul. E decizia lui, e jucător profesionist. El era desemnat primul să bată. Depinzi și de aceste execuții ale jucătorilor. Paradela nu putea să joace mai mult, nu e la un nivel foarte bun. Se cunoaște lipsa lui Mitriță. E un jucător decisiv, ne-a lipsit, dar aveam multă încredere în cei 11 care au intrat astăzi pe teren. Nu avem om de gol în momentul ăsta, e complicat. Ocazii ne creăm, dar nu marcăm. Căutăm soluții în lotul pe care-l avem”, a spus Gâlcă “la cald”.

Finanțatorul Mihai Rotaru încă îi dă credit lui Gâlcă. E mai “generos” decât cu alți tehnicieni, deși are “dubii”.

Nu căutam antrenori, nu luăm în calcul, nu avem alte variante. E clar că sunt lucruri care trebuie schimbate, dar nu antrenorul. Ni s-a reproșat de-a lungul timpului că nu am avut director sportiv, dar modelul de conducere pe care l-am adoptat a fost cel englezesc, în care echipa este condusă de un antrenor-manager. El e director sportiv. Am ținut la acest lucru pentru a evita un posibil conflict între director sportiv și antrenor. Țin în continuare de acest model, dar încep să am dubii”, a declarat Mihai Rotaru, la Digi Sport Special.

Farul: Alexandru Buzbuchi – Dan Sîrbu, Mihai Bălaşa, Marins Gustavo (’90+2, Gabriel Buta), Cristian Ganea – Victor Dican, Ionut Vînă, Roberto Casap (’81, Nicolas Popescu) – Eduard Radaslavescu (’67, Ionuţ Cercel), Narek Grigoryan (’67, Rivaldinho), Denis Alibec (’81, Gabi Iancu). Antrenor: Gică Hagi.

Craiova: Laurenţiu Popescu – Ştefan Vlădoiu, Denil Maldonado, Juraj Badelj (’46, Alex. Cicâlcău), Nicuşor Bancu – Vladimir Screciu, Takuto Oshima – Lyes Houri (’76, Luis Paradela), Carlos Mora (’53, Jovo Lukic), Ştefan Baiaram (’76, Daniel Bană) – Andrei Ivan. Antrenor: Costel Gâlcă.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la FCSB (duminică, 3 noiembrie, ora 21.00).



Cătălin Pasăre