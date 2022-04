Infernul din Ucraina

În zorii zilei de 24 februarie 2022, armata rusă a invadat ţara vecină şi „prietenă” (din fosta mare familie – URSS), Ucraina. O bună parte a tehnicii militare ruse, grele (avioane de luptă, tancuri, diverse autovehicule militare blindate, lansatoare de rachete, nave militare), a pătruns în spaţiu terestru şi aerian al Ucrainei bombardând, în primă fază, obiective militare strategice. După 3-4 zile de lupte a început cu adevărat coşmarul locuitorilor din Ucraina. Infernul apocaliptic s-a abătut cu furie asupra clădirilor civile, provocând pagube materiale imense, pierderi de vieţi omeneşti şi a declanşat exodul populaţiei civile către ţările învecinate (Polonia, România, Republica Moldova, Slovacia, Ungaria). Armata rusă a bombardat fără milă spitale, şcoli, grădiniţe şi locuinţe civile, omorând mii de cetăţeni, inclusiv femei şi copii. Bombardarea locuinţelor şi masacrarea civililor este sub orice închipuire a unor minţi bolnave. Pe zi ce trece, tot mai mult Ucraina este scăldată-n sânge. Femei cu copii în braţe iau drumul pribegiei. Preşedintele Putin a împins ţara într-un război catastrofal, în toată regula, chiar dacă numeşte acţiunea militară ca fiind „operaţiuni militare speciale”. Cum lumea occidentală îl vede pe Putin ca un „demn” urmaş al lui Hitler şi Stalin, a luat deja măsuri energice împotriva Rusiei, aşa cum nu au mai fost luate niciodată în istorie, ca răspuns la agresiunea împotriva unui stat liber şi independent. Măsurile luate de ţările NATO şi de alte ţări din întreaga lume, vor aduce suferinţă, în primul rând, poporului rus. Blocada economică şi comercială instituită va crea un dezastru economic şi social pentru Rusia. De-a lungul celor peste cinci săptămâni de lupte înverşunate, pagubele în tehnică de luptă şi pierderi de vieţi omeneşti au fost imense, atât de o parte cât şi de cealălaltă: mii de avioane, mii de tancuri şi alte zeci de mii de mijloace militare de luptă, pe lângă zeci de mii de militari şi civili ucişi, fără a mai vorbi de răniţi. Mulţi copii şi-au pierdut viaţa în acest infern ce a cuprins întreaga Ucraină.

Evident că, de ambele părţi, au ezistat şi există tot felul de dezinformări şi informaţii false, prin care se aruncă vina de la o parte la alta. Cred într-o analiză obiectivă a evenimentelor dezastruoase din Ucraina, atât din punct de vedere militar, economic, social cât şi în concordanţă cu tratatele şi drepturile internaţionale, astfel încât vinovaţii să plătească. Este contrar ori căror norme şi reglementări internaţionale ca militarii să procedeze la asasinarea civililor, jefuirea magazinelor şi ce este mult mai grav, la violarea femeilor sub teroarea armelor. Toţi aceştia sunt criminali de război şi trebuie să plătească. Cu locuinţele distruse sau în pericol de a fi distruse, milioane de ucraineni, în special femei şi copii, s-au decis să emigreze în ţările învecinate sau în alte ţări europene. Este dureros să vezi cozi întregi de ucraineni la graniţă, pe km întregi, care caută cu disperare un loc sigur pentru a se proteja.

Chiar dacă şi-au părăsit locuinţa în clipe de disperare totală, nu şi-au ignorat animalele de companie, pe care le-au luat cu ei, chiar dacă le-a fost greu. Câtă sensibilitate şi omenie pe aceşti oameni şi câtă barbarie şi ură la alţii. Pentru femeile ucrainene, luna martie le-a adus mărţişoare însângerate, mărţişoare de asalt: gloanţe, rachete, bombe etc. Este de admirat cum societatea civilă a intervenit şi a ajutat refugiaţii la intrarea în România, cu haine, mâncare, ceaiuri calde, cazare şi alte facilităţi. Cu toţii am văzut cum şi medici din Israel au venit pentru a consulta copiii bolnavi de cancer sau pe cei care fac dializă, apoi să-i ducă în Israel pentru a li se asigura tratamentul necesar.

Lumea civilizată şi-a dat mâna pentru a ajuta pe ucraineni, doar ruşii continuă să bombardeze tot ce le stă în cale, călcând în picioare independenţa şi suveranitatea unei ţări. La toate trecerile de frontieră oamenii ajută refugiaţii cu ce pot şi curg lacrimi de solidaritate pentru cei năpăstuiţi. Niciodată nu va exista o Rusie democratică şi onorabilă prin sângele vărsat în Ucraina. Pe ucraineni îi muşcă disperarea când casele lor sunt făcute una cu pământul şi fiinţe dragi îşi pierd viaţa într-un mod cumplit. Lumea întreagă trebuie să intervină cât se poate de repede, acum, când ucrainenii sunt într-o mlaştină a răbdării şi neputinţei, în calea unui agresor fără milă, diabolic. Copiilor nevinovaţi li s-au furat visele şi au fost aruncaţi în necunoscut. Strigătul lor ar trebui să se audă pretutindeni, iar valul deznădejdii şi terorii să fie oprit. Drama lor şi a milioanelor de refugiaţi o simt şi eu,îmi apasă sufletul, iar gânduri negre mă înfioară când aud de ameninţări nucleare. Cei cu mintea-n ceaţă parcă nu înţeleg ce vor. Ne striveşte nepăsarea lor vis a vis de viaţă. Ce-şi doreşte Putin? Ambiţiile sale războinice pun la îndoială orice condiţii de negociere rezonabile. Condiţiile sale impuse Ucrainei sunt categorice dar absurde, nedemocratice: Ucraina să fie neutră, dar să răspundă la ordinile lui; să fie suverană dar să recunoasă autonomia celor trei teritorii (Crimeea, Doneţk şi Lugansk); prin alegeri „democratice” să fie ales un regim politic pro-rus; să schimbe Constituţia şi să fie menţionat faptul că Ucraina va rămâne neutră (faţă de vest). Doar aşa, Putin şi Rusia „respectă” drepturile şi libertăţile de autodeterminare ale poporului ucrainean. Limpede! După ameninţările nucleare, mai puţin voalate, mă întreb până unde poate ajunge Putin? Chiar îşi doreşte ca Pământul să devină un corp inert de cenuşă într-un colţ de univers? Ar fi regretabil pentru civilizaţia umană şi o dovadă că nu am ştiut să fim raţionali, să luăm măsuri atunci când trebuie, pentru a păstra viaţa pe pământ, care, deocamdată, este unică în univers. Să sperăm că mai marii lumii vor face ca raţiunea să învingă şi să restabilească siguranţa civilizaţiei umane. Până atunci, teroarea s-a instalat în Ucraina, preţurile la combustibili şi gaze au explodat, la fel pentru servicii şi produse, şi implicit nivelul de trai scade de la o zi la alta, în întrega lume. Toate astea pe fondul jocurilor de culise ale marilor puteri care vor totul, fără a ţine cont de interesele celorlalţi. Aşa a fost şi va continua să fie. În mod sigur.

Vasile Vulpaşu