Început de toamnă bogată în evenimente culturale la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu

Numai joi, 5 septembrie 2024, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, au avut loc două evenimente culturale. O expoziție de pictură intitulată „FANTASMOGRAMELE IUBIRII”, realizată de Cornelia Cocan (Aldea), alias Lazara Laz și Evenimentul aniversar, a 250-a ediție, al minirevistei „Ceașca de cafea”, cea mai mică revistă de literatură din România, și poate din lume, fondată de poetul și actorul George Drăghescu din Târgu Jiu.

Organizatori al primului eveniment sunt Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, Asociația „Casa Artelor Tradiționale” și Despărțământul Astra „Dr. Nicolae Căliman” Codlea. Expoziția a venit însoțită și de un album, cu aceeași titulatură, unde sunt prezentate lucrările din expoziție.

Acest album, ca și întreaga expoziție, prezintă oglindiri ale vieții într-un traseu inevitabil despre început și sfârșit, cu unduiri printre doruri de iubiri și doruri de despărțiri. În expoziție, fiecare temă/tablou este însoțit de texte și de „poezia corespondentă”, care sunt ghiduri de îndrumare a vizitatorului prin labirintul ideatic al operei. „Pictura este o deschidere spre tot ceea ce a creat Dumnezeu, este o frumoasă conlucrare între artist și divinitate, o exprimare a sentimentelor cu ajutorul pensulei și a culorilor” spune George-Robert Tătulea, profesor dr. în teologie.

Cornelia Cocan (Aldea), alias Lazara Laz, este Doctor în Științele Educației, Lector universitar la Universitatea „Transilvania” din Brașov, membră a Asociației „Cultul Eroilor”, Filiala Brașov și pictoriță. Ea s-a născut la 11 februarie 1952, în Berivoi, sat în comuna Recea din județul Brașov. A fost profesor de școală generală la Ploiești (1979 – 1990) și liceu (1996 – 2001) la Brașov și lector universitar la Universitatea „Transilvania” din Brașov din 2001 până în prezent. La Ploiești, unde a locuit între anii 1975 – 1992, a beneficiat de atelierul de pictură și cenaclul literar al Casei Armatei și de Școala Populară de Artă de la Palatul Culturii, ale căror activități erau instructive și formative. După 1980 a avut ocazia să-și încânte ochii și sufletul, privind mari capodopere ale picturii universale, în galerii de artă și muzee din Dresda, Berlin, Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Nottingam, Londra, Viena și Paris. După mutarea la Brașov și schimbarea activității profesionale la nivel universitar, timpul dedicat picturii s-a redus, dar a început să picteze „mintal”, vizualizând idei filosofice, psiho-sociale sau etnografice, din momentele de reverie și, în puținele răgazuri, chiar să picteze idei. „Eu pictez idei, care să uimească, adică, să releve oamenilor noi înțelesuri și această nouă înțelegere să le declanșeze emoții, și la urmă, să simtă un plus de fericire”, este crezul artistic al pictoriței Lazara Laz.

Al doilea eveniment îl are ca organizator pe Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, în colaborare cu Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. Evenimentul a făcut parte din cadrul Festivalului Atelierul Național de Poezie și Critica Poeziei „Serile la Brădiceni” – ediția a XXVIII-a ce s-a desfășurat în perioada 5 – 6 septembrie 2024, în județul Gorj, la Târgu Jiu și Arcani. Așadar, prima zi a festivalului i-a fost dedicată lui George Drăghescu, poet și actor gorjean, fondatorul și editorul minirevistei „Ceașca de cafea” care a ajuns la frumosul număr de 250 și care, în decursul anilor, a dedicat mai multe numere „Serilor la Brădiceni”, avându-l ca secretar de redacție pe cunoscutul epigramist gorjean, colonelul (rtr.) Grig M. Dobreanu. Moderatorul evenimentului a fost scriitorul Ion Popescu Brădiceni, iar scriitorii Gheorghe Grigurcu, Marius Ghica, Vasile Vasiescu, istoricul Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, și autorul, George Drăghescu, au prezentat această revistă de literatură de la începuturi și până la acest eveniment aniversar, care se află în cel de-al XIX-lea an de existență. În cadrul evenimentului a avut loc și un recital de muzică, la violoncel, susținut de către maestrul gorjean Mircea Suchici.

George Drăghescu, poet și actor gorjean, s-a născut la 16 mai 1968 în orașul Tismana-Sohodol, județul Gorj. Absolvent al Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Actorie, este actor al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu.

Ca poet, a colaborat la revistele: România literară, Luceafărul, Familia, Ramuri, Acolada, Argeș, Banchetul, Ardealul literar, Columna, Caligraf, Confesiuni, Poezia, Portal Măiastra, Lumea Gorjenească, Nord Literar. Din anul 2005 este fondator al revistei „Ceașca de cafea” (Minilunar cultural, literar, artistic, de 10×10 cm). „George Drăghescu întrunește două trăsături, la fel de importante și complementare, pe cea de poet, care caută fenomenologic esența poeziei, și pe cea de cugetător, căutând esența vieții. El pune semnul egalității între cele două dimensiuni, artistică și existențială. Scrisul său, elegant, este rafinat și plin de iluminare.”

„Poet de o sensibilitate rară, extrăgând esența clipei care se oprește, uneori mizantrop, alteori autoironic, ori stăpânit de o franchețe deconcertantă, George Drăghescu reprezintă o personalitatea literară distinctă”. Paul Aretzu.

În numărul aniversar 250, Adrian Alui Gheorghe, poet, prozator și publicist nemțean, a scris „Poetul și actorul George Drăghescu, este ca o inimă mică, vioaie, care bate temeinic într-un trup mare, imprimându-i viață, bucurie și chef de absolut. Trupul mare este literatura, firește! Ceașca de cafea nu se citește, se soarbe! Felicitări!”

În cuvântul său, valorosul critic literar și scriitor român, Gheorghe Grigurcu, în vârstă de 88 de ani, a spus următoarele: „Așadar, Ceașca de cafea, la care am bucuria de a fi colaborator, se află în momentul unei măgulitoare aniversări. Simbolul conținut în titlu indică un moment agreabil de răgaz, care poate fi în egală măsură al solitudinii și al socializării, ilustrând visarea și schimbul de opinii, amintirea și privirile aruncate spre viitor. Neapărat încărcarea energetică a ființei. Inițiatorul și diriguitorul micului periodic târgujian este actorul cu suflet de poet George Drăghescu, care a adunat în jurul acestuia un remarcabil șir de colaboratori de pe întreg cuprinsul țării. Nimic culpabil tendențios, vulgar, de prost gust n-a pătat paginile Ceștii de cafea, constant inspirate de buna credință. Îi doresc inimoasei reviste o tot atât de onorabilă existență pe timp nelimitat”.

Poetul și prozatorul clujean, Adrian Țion, scrie la pagina 9 a acestei reviste, următorul mesaj: „Poetul și actorul gorjean George Drăghescu se învrednicește să tipărească de nouăsprezece ani o bijuterie de publicație cu tiraj confidențial, elegantă și cu ținută grafică impecabilă, numită simplu, Ceașca de cafea”.

Criticul literar și eseistul doljean Marius Ghica, care anul acesta împlinește 70 de ani, prezent la eveniment, a spus: „Numai prietenul meu George Drăghescu, un poet rătăcit pe scena teatrului din Târgu Jiu dar și actor care își joacă poemele în fiecare clipă de viață, doar el, așadar, putea închipui și zămisli cu atâta har un minilunar cultural, literar, artistic de 10x10cm, cât o ceașcă de cafea, în care să strângi laolaltă atâția atomi de eternitate, atâtea clipe smulse neantului și nemurire pe hârtia tipografică. Scurte poeme, versuri memorabile, desene, lucrări artistice ale prietenilor reproduse, mai mult sau mai puțin izbutite, aforisme, tablete, mici bilete de papagal, fragmente de scrisori ori epistole întregi ale nenumăraților scriitori, cărturari, artiști invitați la Târgu Jiu sau doar trecători prin urbea lui Brâncuși, manuscrise literare reproduse în facsimil, dar mai ales poze. La ceas aniversar – numărul 250 – îi doresc Ceștii de cafea, pregătită cu atâta pasiune de bunul meu prieten George Drăghescu, viață lungă și să-și împrăștie aromele culturale mulți ani de acum încolo.”

Un alt vorbitor prezent la eveniment a fost și scriitorul Vasile Vasiescu, din Bălăneștii Gorjului, care ne povestește că de aproape douăzeci de ani, o dată pe lună, dimineața cât mai devreme, la cafea, primblată pe la abonați, ca lumea cu poștalionul de noapte, ne parvine, cu regularitate de ceasornic cu cuc nemțesc, o cărticică de arte și literatură, întocmită cu inimă și îndemn de poet de mai tânărul nostru prieten George Drăghescu. Ne dorim să prindem în pridvorul de la Bălănești încă multe dimineți de Sărbătoare cu o altă și mereu altă Ceașcă de cafea și cu gândul nemărturisit că lumea-i frumoasă și viața merită trăită dimpreună cu oameni dăruiți și cu har, a căror lucrare s-o găsim la timp presată cu grijă între paginile albe cât un pod de palmă, la care linia norocului să fie trasată curajos de fiecare dată la îndemnul neprecupețit al aceluiași George Drăghescu. Fie ca norocul să-i surâdă în continuare și noi să-l invidiem frumos!”

Iată cum se face cultură la Gorj!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR