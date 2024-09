Început de an școlar în unitățile de învățământ din Târgu Jiu, aflate sub patronajul Mitropoliei Olteniei

Bucurie și emoție sinceră se puteau citi pe fețele copiilor și părinților, la deschiderea noului an școlar 2024-2025, aceleași bucurii și emoții fiind și în sufletele și în inimile tuturor celor prezenți la unitățile de învațământ ale Mitropoliei Olteniei din reședința județului Gorj

ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR LA GRĂDINIȚA ,,SF.STELIAN” A MITROPOLIEI OLTENIEI

Grădinița amintită funcționează ca unitate de învățământ preșcolar acreditată, cu personalitate juridică proprie, aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, iar de coordonarea activității didactice se ocupă Claudia Ciortea-Cârstoc, în calitate de director al instituției. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a debutat la Grădinița ,,Sfântul Stelian”, din municipiul Târgu Jiu, cu o slujbă religioasă de binecuvântare a copiilor, părinților și a tuturor celor prezenți, slujbă săvârșită de către preacucernicul părinte Ciprian SÂRBU, parohul Bisericii cu hramul ,,Sfinții apostoli Petru și Pavel” din urbea situată pe Jiul de Sus.

După cum ne-a informat părintele Ciprian Sârbu, anul acesta nu mai puțin de 120 de copii sunt înscriși la Grădinița ,,Sfântul Stelian – Ocrotitorul copiilor” din municipiul Târgu Jiu, de educarea și insuflarea valorilor creștini celor mici ocupându-se un număr de șase cadre didactice. Întreg spațiul grădiniței a fost recent igienizat, astfel ca noul an școlar 2024-2024 să înceapă în cele mai bune condiții la grădinița aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei.

MESAJUL ÎPS SALE ACAD.DR.IRINEU, ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ȘI MITROPOLITUL OLTENIEI, LA DESCHIDEREA NOULUI AN ȘCOLAR 2024-2025

Pe lângă deschiderea oficială și slujbă, a fost citit și cuvântul de învățătură la începutul Anului şcolar, transmis de către Înalt Preasfințitul Părinte Irineu!

,,Biserica și şcoala se unesc într-o singură inimă propunându-și educarea și formarea bunilor creștini și a specialiștilor de mâine prin cultivarea valorilor autentice tradiţionale ale poporului nostru. Aveţi în fața dumneavoastră nu numai viitorul unei generaţii, ci și pe al nostru, al tuturor. De pregătirea de astăzi a tinerilor depind bunăstarea spirituală şi materială de mâine. În acest context formarea sufletească şi instruirea didactică a elevilor sunt legate de misiunea plină de responsabilităţi, pe care trebuie să v-o asumați al cărei rod privește nu doar prezentul, ci și viitorul nostru. Avem încredere deplină în capacitatea dumneavoastră profesională de a depăşi greutăţile, cunoaştem dăruirea de care daţi dovadă în îndeplinirea sarcinilor şi vă încredinţăm de întregul nostru sprijin sufletesc și material!

Iubiţi dascăli, vă îndemnăm să păstraţi în sufletele voastre modelul Pedagogului desăvârşit, Mântuitorul Hristos, şi să fiţi pentru elevii dumneavoastră modele de urmat, transmiţând, pe lângă cunoştinţe şi căldura sufletească, purtarea de grijă şi iubirea de Dumnezeu”, se subliniază în cuvântul de învățătură.

ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR ȘI PENTRU MICUȚII DE LA CREȘA ,,SFÂNTA MARE MUCENIȚĂ ECATERINA”

De numai un an de zile, în reședința județului Gorj îsi desfășoară activitatea o creșă care a fost înființată de către Fundația pentru copii și tineret,,Ecaterina Teodoroiu”, fundație aflata sub patronajul Mitropoliei Olteniei.

Noua creșă își desfășoară activitatea de la orele 9.00, la 17.00, și aici peste 25 de copii beneficiază de educație antepreșcolară de calitate, printr-un program de activități adaptat individual la nevoile fiecărui copil.

În creșa ,,Sf. Ecaterina” din Târgu Jiu, copiii vor beneficia de Ateliere de limbi străine (limba engleză/limba franceză), cu scopul dezvoltării aptitudinilor copiilor și în vederea descoperirii inclinațiilor fiecăruia. În acest sens, se va cultiva creativitatea, micuții fiind antrenați în diverse activități de stimulare a acesteia, urmărindu-se astfel încurajarea cunoașterii și valorificarea iubirii și a respectului pentru cei din jur. Activitatea fiecărei zile se va încheia cu ,,momentul poveștilor”, unde fiecare educatoare va prezenta o pivestioară cu rol educativ, antrenându-i pe copii în alcătuirea de propoziții scurte și idei pe baza textului.

Vă dorim tuturor, profesori, învățători și elevi succes în noul an şcolar! Fie ca Bunul Dumnezeu, cel în Preasfânta Treime lăudat, să reverse asupra dumneavoastră Duhul înţelepciunii și să vă deschidă şi să vă lumineze mintea spre primirea învăţăturilor cele bune!

Marius Stochițoiu