Început de an școlar 2024 – 2025, la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

În toate școlile din România, luni, 9 septembrie, a sunat din nou clopoțelul pentru a vesti începerea unui nou an școlar, 2024 – 2025. Așa a fost și la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, unde, începând cu ora 09:30, directorul unității școlare, Sorin-Matei Todea, profesor de matematică, a anunțat deschiderea anului școlar și invitații.

Așadar, luni dimineața, curtea școli era plină de părinți și copii. La ora 09:30 au sosit invitații speciali. De la Inspectoratul Școlar Județean Gorj au sosit inspectorul școlar general, Mihai Istrate, însoțit de doamnele inspector Vulpe Daniela și Anda Gruescu. Din partea Primăriei Municipiului Târgu Jiu, a participat viceprimarul Ion-Bogdan Bejinaru și consilierul local Claudiu Nicolae Fiu, din partea Poliției Municipiului Târgu Jiu, agent șef Nicoleta Ciortan și agentul Bigdan Latu, iar din partea Protoieriei Târgu Jiu, preotul paroh Gheorghe Sandu.

După intonarea Imnului de Stat al României și săvârșirea slujbei religioase de către preotul paroh Ghiorghiță Sandu și profesorul de religie preot Ioan Popescu, directorul Sorin-Matei Todea a prezentat un frumos mesaj adresat atât elevilor cât și invitaților și părinților din care redau câteva fragmente:

„Astăzi sună din nou clopoțelul în curtea școlii noastre și, în calitate de director al Școlii Gimnaziale «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu, am onoarea să mă adresez dumneavoastră și să vă spun tuturor «Bine ați venit!». Deschidem un nou an școlar pe care fiecare dintre noi, profesori, părinți și elevi ni-l dorim cât mai bun și cu cât mai multe realizări. Ca la fiecare început de an școlar, vă întâmpinăm cu sălile de curs și manualele pregătite, cu sufletele deschise și cu urări de bine. Astăzi elevii clasei pregătitoare trăiesc emoția primei zile de școală, foștii elevi ai clasei a IV-a se despart de doamna învățătoare și trec într-o nouă etapă, cea a gimnaziului care aduce pentru ei mai multe schimbări: un diriginte, profesori la fiecare disciplină și note, nu calificative. Elevii clasei a VIII-a au în față un an școlar plin de provocări, cel mai important fiind examenul de «Evaluare Națională». Va fi un an mai dificil pentru ei, dar sunt convins că eforturile lor vor fi încununate de succes. Emoțiile primei zile de școală sunt prezente și în rândul părinților, al profesorilor și al întregului personal al școlii, al reprezentanților comunității locale și al tuturor celor prezenți astăzi aici. Sunt emoții generate de dorința noastră de a reuși să-i ajutăm și să-i formăm pe acești copii”.

Adresându-se elevilor, acesta a spus: „Dragi elevi, ne-am dori să considerați școala drept a doua voastră casă și ca urmare, să-i respectați pe oamenii ei, fie profesori, fie personal administrativ, s-o îngrijiți și s-o remodelați după imaginația și personalitatea voastră. Ne-am dori să tratați școala ca pe un drept, nu ca pe-o obligație. Fiți receptivi și deschiși pentru că tot ce veți învăța în timpul școlii veți purta cu voi toată viața! Să nu uitați că educația autentică se bazează pe bunul simț, pe toleranță, respect și responsabilitate. Doar prin educație veți reuși și veți putea face alegerile potrivite în viață”, apoi a venit rândul părinților: „Stimați părinți, țin să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în toate acțiunile derulate de școala noastră. Copiii dumneavoastră au la Școala Gimnazială «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu profesori dedicați și bine pregătiți. Avem o școală modernă, primitoare, curată, cu mobilier nou și modern în sălile de clasă, baza sportivă modernă, sală de sport reparată și modernizată chiar în această vară cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, grupurile sanitare de asemenea renovate și modernizate. După cum știți din anii școlari anteriori școala noastră a obținut acreditare Erasmus+ finanțată din fonduri europene în valoare de peste 29.000 de euro, astfel elevii noștri au fost și vor merge în mobilități organizate la alte școli partenere din U.E. și nu numai. Ca noutate în acest an școlar va fi implementat catalogul electronic. Astfel dumneavoastră, părinții, veți fi permanent informați despre situația școlară a copiilor dv. Tot începând cu acest an școlar spațiile școlare, în special laboratoarele, vor fi dotate cu tehnologie și mobilier nou prin proiectul PNRR realizat în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, proiect în valoare de peste 600.000 lei, peste 6 mld. lei vechi, doar pentru școala noastră. Pentru toate acestea, mulțumim cu această ocazie Primăriei Municipiului Târgu Jiu, domnului Primar Marcel Laurențiu Romanescu, domnului viceprimar Bogdan Bejinaru, care a fost elev al școlii noastre și a fost mereu alături de noi”.

La final s-a adresat și cadrelor didactice ale școlii și personalului administrativ și nedidactic al școlii: „Mă adresez acum dragilor mei colegi din corpul profesoral. Îmi exprim încrederea în dumneavoastră și vă asigur de sprijinul și respectul meu și al colegului meu, domnul director adjunct Liviu Groșanu, căruia îi mulțumesc de asemenea pentru colaborarea și ajutorul oferit. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru rezultatele obținute, dăruirea și profesionalismul de care dați dovadă în fiecare an, pentru activitatea dumneavoastră frumoasă și plină de responsabilitate pe care o realizați în educația acestor copii. Datoria dumneavoastră de profesori sau învățători este să oferiți, prin dumneavoastră înșivă, exemple pozitive copiilor, să găsiți metodele potrivite pentru a-i determina să învețe și să înțeleagă care este rolul școlii în formarea lor. Mereu am spus și voi spune, nimic nu poate înlocui ceea ce face un profesor sau un învățător la clasă. Nu în ultimul rând, apreciem de asemenea eforturile deosebite ale întregului personal administrativ și nedidactic al școlii, eforturi depuse astfel încât școala să fie pregătită pentru începerea anului școlar în foarte bune condiții”.

Au urmat mesajele Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Primăriei Municipiului Târgu Jiu și Mitropoliei Olteniei.

„Azi ne aflăm împreună pentru a marca un moment special și plin de emoții, începutul unui nou an școlar. Este un nou capitol în viața fiecărui elev, profesor și părinte, un capitol care vine cu noi provocări dar și cu nenumărate oportunități de a învăța, de a ne dezvolta și de a crește împreună. Pentru cei care pășesc pentru prima dată pragul școlii, înțelegem emoțiile și nerăbdarea voastră și vă asigurăm că fiecare pas făcut aici, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice va contribui la formarea voastră ca oameni și cetățeni responsabili. Școala este locul unde veți descoperi nu doar cunoștințe noi ci și prietenii durabile, valori și principii pe care le veți purta cu voi toată viața”, a precizat inspectorul școlar general Mihai Istrate, la începutul mesajului său apoi s-a adresat cadrelor didactice: „Dragi profesori, vă mulțumesc pentru efortul și devotamentul de care dați dovadă în fiecare zi. Rolul dumneavoastră este esențial în formarea generațiilor iar misiunea pe care o aveți este una nobilă și profundă. Sunt convins că și în acest an veți continua să inspirați și să ghidați elevii cu aceeași pasiune și profesionalism care v-au consacrat.”

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu, Ion-Bogdan Bejinaru, fost elev al acestei școli pe care a absolvit-o în anul 1994, împreună cu directorul adjunct Liviu Groșanu, a felicitat elevii și cadrele didactice pentru rezultatele deosebite obținute în anul școlar 2023 – 2024 și a precizat că s-au aprobat două contracte pentru înnoirea mobilierului școlii și schimbarea în totalitate a aparaturii digitale. Toate acestea vor fi livrate școlii în perioada imediat următoare, urmând a fi recepționate și puse la dispoziția elevilor. „Asigur conducerea școlii, că, indiferent cu ce vor apela la noi, vom căuta să rezolvăm problemele. Declar deschis noul an școlar 2024 – 2025!” a fost mesajul de încheiere al domnului viceprimar.

Părintele Ioan Popescu, profesor de religie al acestei școli, a transmis mesajul Î.P.S. dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei: „În fiecare an biserica noastră ortodocsă română prăznuiește în luna septembrie începutul anului bisericesc, un început al timpului liturgic în care omul este chemat să tindă spre descoperirea adevărului prin rugăciune și Sfânta Evanghelie. De pregătirea de astăzi a tinerilor depind bunăstarea materială și spirituală de mâine. În acest context, formarea sufletească și instruirea didactică a elevilor sunt legate de misiunea plină de responsabilități pe care trebuie să v-o asumați al cărui rod privește nu doar prezentul ci și viitorul nostru. Sunt convins că toți știți că doar un om educat va avea capacitatea să găsească soluțiile la întrebările și la provocările societății de astăzi”.

În încheiere, directorul școlii a prezentat învățătorii de la clasa pregătitoare și diriginții de la clasa a V-a, precizând că în acest an școlar vor învăța 636 de elevi, din care 374 la învățământul primar și 262 la gimnaziu. Vor fi patru clase pregătitoare unde vor învăța 87 de elevi îndrumați de doamnele învățătoare: La A – Elena Evelina Barb, la B – Șerbănescu Ramona, la C – Tomoiu Bianca și la D – Stan Alexandra.

Elevii de clasa a V-a vor fi repartizați în trei clase, ai căror diriginți vor fi: La A – Roșca Silviana, la B – Popescu Anca și la C – Panduru Minodora Doinița.

Am însoțit pe doamna dirigintă de la clasa a V-a C, Panduru Minodora Doinița, profesor de sport, unde este elevă și nepoata mea Sara Gabriela Grindeanu, la sala de clasă.

Am făcut câteva fotografii de grup, atât la intrarea în școală cât și în sala de clasă unde doamna le-a transmis primul mesaj ca dirigintă: „Succes dragilor, în noul an școlar. Să avem parte doar de evenimente plăcute și de multe bucurii. De anul acesta o să lucrăm împreună și sunt convinsă că o să ne înțelegem foarte bine și vom face o echipă puternică de sportivi. Școala, după cum o vedeți, e plină de culoare și vă așteaptă cu drag. Avem sala nouă de sport, este schimbată total, pe care vă rog să aveți grijă, și restul depinde de voi. Văd în ochii voștri multă bucurie și mai puțină emoție și mă bucur. Să veniți în fiecare zi cu drag la școală și bine pregătiți”.

Așa să dea Bunul Dumnezeu să fie!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, membru și al Filialei „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR