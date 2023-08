Începe bâlciul de la Tismana

Gorjenii sunt așteptați la tradiționalul bâlci de Sfânta Maria Mare de la Tismana. „Așa cum știți, în fiecare an, pe data de 15 august, orașul nostru îmbracă haine de mare sărbătoare, și anume «Adormirea Maicii Domnului», iar cu acest prilej, «Bâlciul de Sfânta Maria Mare». Având în vedere că în acest an o să avem parte de un weekend prelungit, vă așteptăm în număr cât mai mare începând de vineri seara, 11 august, și până pe 15 august, pentru că terasele și comercianții vor funcționa”, a anunțat primarul Petre Narcis Remetea.

Timp de două zile, la Tismana are loc Festivalul-Concurs al Cântecului, Jocului și Portului Popular Gorjenesc. În acest an se va organiza parada Portului Popular, în data de 15 august, ora 09.00, cu plecare din centrul orașului până la scena din pădurea Șarșori.

„Așadar, vă așteptăm să vă alăturați acestei parade, îmbrăcați în costume populare. Nu am uitat nici tinerii, pentru care vom organiza în serile de sâmbătă, duminică și luni, seri de tip disco party cu DJ renumiți! Vă mulțumesc mult și vă așteptăm să veniți în număr cât mai mare”, a precizat primarul Remetea.

