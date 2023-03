Încă un grav accident de muncă la CEO! Un salariat, abia angajat, s-a electrocutat și a fost transferat în stare critică la București

* ITM Gorj a comunicat cu întârziere

* Cosmin Trufelea, membru al Directoratului CEO: S-au dispus cercetarea evenimentului şi controale suplimentare pentru verificarea respectării procedurilor de lucru

Un angajat în vârstă de 30 de ani de la Cariera Tismana s-a electrocutat, ieri-dimineață, când a încercat să facă o decuplare a stației de transformare. ,,CFL-istul era lângă el, un om cu vechime. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu trebuia să-l lase pe acest tânăr, care abia a fost angajat, să facă decuplarea. Băiatul s-a electrocutat, a fost ars foarte rău, pe mâini, pe față, pe piept și ajuns la spitalul din Târgu-Jiu de unde urmează să fie luat cu elicopterul SMURD la un spital din alt județ”, a spus unul dintre mineri.

Numai că salariatul nu a mai fost transportat la București cu un elicopter, ci cu o ambulanță.

,,Se întâmplă nenorociri când sunt puși șefi oameni nepregătiți profesional”

Din nefericire, astfel de accidente grave se întâmplă când oameni fără pregătire, când au doar propte sindicale sau sunt ancorați în găștile de partid, sunt puși șefi: ,,CFL-itul este cel care are în subordine o echipă de care răspunde. El trasează sarcinile de serviciu, el face pontarea, și așa mai departe. În cazul de față, ar fi vorba despre ruda liderului sindical Jean Popescu, pus CFL-ist acum câțiva ani”, spun colegii tânărului care s-a electrocutat ieri în carieră.

ITM cercetează

Abia la multe ore distanță de la acest grav accident, adică în jurul orei 17.20, și la cererea expresă a ziariștilor, ITM Gorj a transmis o informare: ,,În data de 09.03.2023, la Societatea Complexul Energetic Oltenia S A, la Unitatea Minieră de Carieră Rovinari, Sector Tismana, în jurul orelor 09:40, în timpul efectuării unei intervenții la un tablou electric de 6kv, aferent unui echipament de muncă CBS din circuitul tehnologic la excavatorului 1400-02, s a produs arc electric. Arcul electric produs l-a ars pe electricianul prezent la fața locului pe ambele brațe, pe față și piept. Acesta este angajat CEO din iulie 2022. Victima a fost transportă la Spitalul de Urgență Tg-Jiu, ulterior a fost transportată la un spital din București. Evenimentul a fost comunicat instituției noastre iar potrivit prevederilor legale evenimentul va fi cercetat de către o comisie nominalizată de către angajator și avizată de către ITM Gorj”, a transmis instituția.

Arsuri grave

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au declarat că tânărul salariat al CEO a fost transferat la București, cu arsuri grave: ,,A fost transferat cu ambulanța tip C cu medic la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București”.

Întrebat despre acest al doilea accident de muncă din acest an la CEO, după tragedia de la Jilț Sud, Cosmin Trufelea, membru în directoratul companiei a spus: ,,S-au dispus cercetarea evenimentului şi controale suplimentare pentru verificarea respectării procedurilor de lucru”.

Mihaela C. Horvath