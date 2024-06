Încă o ucraineancă la CSM Târgu Jiu

După pivotul Marija Petrovic, CSM Târgu Jiu a ajung la un acord și cu o extremă dreapta. Trupa condusă de Liviu Andrieș a prezentat a doua achiziție a verii. Este vorba despre internaționala din Ucraina, Yevheniia Levchenko. În vârstă de 29 de ani, ea a evoluat în sezonul trecut la Dacia Mioveni. Levchenko a mai jucat în Liga Florilor și pentru SCM Râmnicu Vâlcea. De-a lungul carierei, handbalista mai are experiențe în țara natală, Belarus și Rusia. A fost în tatonări cu echipa din orașul lui Brâncuși și anul precedent.

,,Și anul trecut a existat interes pentru un acord între mine și echipa din Târgu Jiu, dar până la urmă am semnat un contract cu Dacia Mioveni. Am ales să vin la Târgu Jiu pentru că aici este un club cu ambiție. Aici se joacă un handbal bun, în echipă și în viteză. Există și disciplină, iar acestea sunt componente importante ale victoriei. Vin la Târgu Jiu cu gândul de a ajuta la realizarea obiectivelor clubului, pentru o nouă provocare în cariera mea, pentru echipă și pentru cât mai multe victorii. Sper să fim uniți cu suporterii și să încercăm să le arătăm handbal de bună calitate și să atragem cât mai mulți copii și noi fani către echipa orașului Târgu Jiu”, a declarat Levchenko pentru site-ul oficial al clubului.

La trupa gorjeană mai evoluează două jucătoare din Ucraina: Ira Zinatullina și Iulia Andrichuk.

Cătălin Pasăre