Încă o mică comoară găsită de un detectorist amator!

Un gorjean pasionat de căutările arheologice cu ajutorul detectorului de metale a reușit să își uimească colegii de breaslă și nu numai după ce a dat peste o mică comoară, pe care mulți și-ar fi dorit să o găsească înaintea lui.

Mihai Radu Drăgan este șofer de tir și stă în Turceni atunci când nu conduce pe drumurile din Europa, iar când este acasă își umple timpul cu plimbări în natură.

Acesta este și motivul pentru care de câteva luni și-a luat un detector de metale și a pornit cu el în căutarea „marii comori”.

Nu a găsit-o pe cea mai mare, dar a avut norocul să găsească una cu care să stârnească invidia celor care au ani vechime în acest domeniu și care au scormonit hectare întregi de teren în speranța că vor găsi și ei ceva demn de prezentat opiniei publice.

„A ieșit o monedă de argint mai întâi, am verificat groapa și mai erau. Am continuat să sap și tot ieșeau monede, păreau a fi de bronz, și fragmente de ceramică. Atunci mi-am dat seama ce găsisem de fapt.

Am adunat tot și la o ultima verificare a pământului extras am găsit un fâșic de cânepă, fusese scos la prima lopată cu prima moneda, nu am încercat să-l deschid, l-am luat și am plecat acasă.

A fost cea mai scurtă zi a mea la detecție. Acasă am pus la curățat totul și atunci am observat ca nu era nimic de bronz, totul era de argint. Niște mamuți de monede, între 26 și 32 de grame fiecare. Apoi am luat fâșicul. Aveam o bănuială ce ar putea fi înăuntru: ce ar avea tratament preferențial într-o ulcică cu arginți?

Era legat cu o ață tot de cânepă, avea și fundiță și fundița s-a desfăcut, firul ce pare așa de fragil a rămas întreg după ce a stat peste doua veacuri în pământ ăsta a fost cel mai fascinant moment din întreaga aventură.

Înăuntru, asa cum bănuiam, erau 5 bănuți de aur. 62 de monede au fost, cele mai recente din 1821: un taler și un ducat (ducatul bătut în Alba Iulia mai mult ca sigur cu aur din Apuseni) de aici am scos și titlul: Gorj, 1821”, și-a povestit Mihai Radu Drăgan aventura de neuitat de care a avut parte.

El a venit la Direcția de Cultură Gorj și a predat între tezaurul găsit, bănuții din aur și argint fiind transferați apoi către Muzeul Județean. Specialiști în numismatică vor face o evaluare a acestora și, în baza acestei evaluări, detectoristul din Turceni va fi recompensat de stat și cu o sumă de bani.

Piesele descoperite de acesta au toate șansele ca din toamnă să facă parte dintr-o expoziție inedită pe care Muzeul Județean vrea să o organizeze cu toate obiectele de valoare pe care pasionații de căutări cu detectorul le-au făcut în Gorj în ultimii ani. Cea mai importantă dintre aceste descoperiri rămâne cea a brățărilor dacice din aur de la Prigoria, estimate la câteva zeci de mii de euro, cel care le-a găsit fiind recompensat de stat cu peste 12.000 de euro.

Gelu Ionescu