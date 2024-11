Încă o licitație de un milion de euro la CE Oltenia

Complexul Energetic Oltenia are un buget de circa un milion de euro pentru închirierea de utilaje și de echipamente de construcții și de lucrări publice cu operator.

„Lucrările executate cu utilaje de construcții sunt importante şi constau în lucrări miniere de nivelare şi terasare a treptelor de lucru a excavatoarelor de mare capacitate și a instalațiilor de haldat, împingerea cărbunelui în depozite de cărbune, curățirea și nivelarea fronturilor de lucru, lucrări tehnologice de ripări, prelungiri, scurtări de benzi transportoare şi alte lucrări de amenajare drumuri, execuţie de canale pentru scurgerea apelor de pe treptele de lucru, curățirea canalelor şi a jompurilor de la staţiile de evacuare a apelor, lucrări de mentenanță ş.a.”, potrivit companiei. Contractul a fost împărțit în 13 loturi și are o valoare totală estimată de 4,7 milioane de lei, fără TVA. Durata contractului este de 3 luni.

Lucrările cu utilaje și echipament de construcții cu operator au ca beneficiu asigurarea condițiilor de funcționare a utilajelor de mare capacitate din UMC-urile Roșia-Peșteana, Rovinari, Jilț și Motru, se mai arată în caietul de sarcini. Compania are nevoie de zeci de utilaje precum buldozere, excavatoare, buldoexcavatoare, autogredere, macarale, dumpere articulate și încărcătoare frontale pe pneuri. Ofertele se depun până pe data de 22 noiembrie.

I.I.