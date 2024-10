Încă o condamnare pentru executorul judecătoresc Catrinoiu!

Fiul liderului țărănist Matei Catrinoiu a primit o nouă condamnare de la Curtea de Apel Craiova. Cosmin Matei Catrinoiu îi calcă astfel pe urme tatălui său, judecat și el sau chiar și condamnat în diverse dosare penale pentru că, în calitate de lichidator judiciar, ar fi falsificat diverse documente pentru a folosi în interes personal diverse sume de bani. De data aceasta pe executorul judecătoresc Cosmin Matei Catrinoiu l-au vizat tot acuzații de falsificare a unor documente, o astfel de hârtie fiind folosită oficial într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Cărbunești.

Curtea de Apel Craiova a consemnat în sentința de condamnare a gorjeanului – „Faptul că încheierea menţionată anterior a fost falsificată prin antedatare şi consemnarea drept titlu executoriu a sentinţei civile nr. ###/05.02.2015 a Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti rezultă fără echivoc atât din procesul-verbal de percheziţie informatică întocmit în cauză la data de 13.04.2023, cât şi din împrejurările că: în dosarul de executare nr. 10/E/2016 nu există o cerere a creditorilor de executare silită a vreunei sentinţe; inculpatul a menţionat în somaţia şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită întocmite la data de 14.01.2016, drept titlu executoriu, încheierea din data de 03.02.2015 şi nu sentinţa nr. ###/05.02.2015; prin adresa din data de 22.03.2016 inculpatul a înaintat Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, pentru dosarul nr. ###/317/2016, dosarul de executare nr. 10/E/2016 în care se regăseşte doar încheierea de încuviinţare a executării silite în temeiul titlului executoriu reprezentat de încheierea din 03.02.2015 a Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti. (…) Inculpatul a urmărit să inducă în eroare instanţa de judecată cu privire la împrejurarea că a fost îndreptăţit să execute silit dispoziţiile sentinţei civile nr. ###/05.02.2015 a Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, deşi creditorii nu au solicitat executarea silită a acestei sentinţe la data de 11.01.2016, iar inculpatul nu a încuviinţat executarea silită a sentinţei respective la data de 11.01.2016, actele de executare silită efectuate în dosarul nr. 10/E/2016 neavând astfel un temei legal”.

În ancheta făcută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova sunt menționate mai multe presupuse ilegalități pe care inculpatul le-ar fi săvârșit, dar care, între timp, s-au prescris și, ca urmare, sunt scoase din discuție. Magistrații au întocmit însă o listă cu infracțiunile pe care Catrinoiu Junior le-ar fi comis și pentru care au avut probe pentru a-l condamna în acest nou dosar. „1. Fapta inculpatului care la datele de 06.06.2018, 16.12.2021 şi 02.06.2022, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a folosit încheierea pe care o falsificase la data de 19.09.2017 (prin atestarea, în mod nereal, ca dată a emiterii 11.01.2016 şi prin consemnarea, în mod fals, a faptului că prin cererea de executare silită înregistrată sub nr. 10/E/2016, la data 11.01.2016, creditorii (…) au solicitat urmărirea silită a bunurilor debitorului (…), în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ###/05.02.2015 a Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, sentinţă definitivă, deşi la data de 11.01.2016 creditorii au solicitat, iar Catrinoiu Matei Cosmin a încuviinţat executarea silită în baza titlului executoriu reprezentat de încheierea din 03.02.2015 a Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti), înaintând-o, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, la dosarele nr. ####/317/2018, nr. ####/317/2021 şi nr. ####/317/2022 ale Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, în vederea producerii de consecinţe juridice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals în formă continuată(…) (3 acte materiale). 2. Fapta inculpatului care, în intervalul 25.08.2021-16.12.2021, a sustras cererea de încetare a executării silite în dosarul nr. 10/E/2016 formulată de către debitor (…), cerere ce a fost ridicată de către Catrinoiu Matei Cosmin, în calitate de reprezentant al Biroului Executorului Judecătoresc Catrinoiu Matei Cosmin de la Oficiul Poştal Târgu-Cărbuneşti 1, la data de 25.08.2021, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (…). 3. Fapta inculpatului care, la data de 22.02.2022, cu scopul de a induce în eroare Judecătoria Târgu-Cărbunești cu privire la faptul că B.E.J. Catrinoiu Matei Cosmin nu a primit cererea de încetare a executării silite formulată de către debitor (…), a redactat, în dublu exemplar, o adresă prin care comunica Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti faptul că toate actele au fost depuse la data de 16.12.2021 şi că nu au fost formulate cereri de încetare a executării silite de către debitor (…), înscrisuri pe care i le-a prezentat în aceeaşi zi executoarei judecătoreşti (…) şi a determinat-o să le semneze şi să depună în ziua respectivă un exemplar la dosarul nr. ####/317/2021 al Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, inducând-o în eroare cu privire la faptul că aspectele consemnate în cuprinsul acestora corespund realităţii, întruneşte elementele constitutive ale participaţiei improprii la comiterea infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals(…). Inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin are vârsta de 43 de ani, profesia – executor judecătoresc, iar din fişa de cazier judiciar rezultă că este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul cercetărilor inculpatul a refuzat să dea declaraţii cu privire la faptele reţinute în sarcina sa”, arată instanța de judecată. Curtea de Apel Craiova a optat pentru pedeapsa minimă prevăzută de legislație, pedepsele decise împotriva inculpatului fiind contopite apoi într-una singură. „Stabilește inculpatului Catrinoiu Matei Cosmin, pedeapsa de 5 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de uz de fals (3 acte materiale, în formă continuată. (…) Stabilește inculpatului Catrinoiu Matei Cosmin pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de sustragere sau distrugerea de înscrisuri.(…) Stabilește inculpatului pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual. (…) Stabilește inculpatului pedeapsa de 4 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de participație improprie la uz de fals.(…)Contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 4 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din durata celorlalte pedepse, respectiv 7 luni închisoare reieșind o pedeapsă rezultantă de 1 an și 11 luni închisoare.(…)Amână aplicarea pedepsei de 1 an și 11 luni închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în decizia Curții de Apel Craiova, care nu este definitivă.

Gelu Ionescu