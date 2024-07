Încă doi ani se mai lucrează la drumul din Cheile Sohodolului!

Turiștii care vor să se plimbe și să admire peisajele prin Cheile Sohodolului și să pornească în drumeție din Gorj pentru a ajunge în Hunedoara sau invers mai au de așteptat până când noua șosea ce unește cele două județe va fi gata.

Deocamdată, la sfârșitul săptămânii trecute s-a turnat stratul de uzură pe un tronson de vreo 5 kilometri, în lucru rămânând o porțiune ceva mai mare, care va fi asfaltată și ea anul viitor. Circulația a fost închisă prin Chei, dar acest lucru nu i-a supărat pe turiștii ajunși aici chiar și de la distanțe mai mari, toți sperând că într-o zi vor circula între Runcu și Uricani pe o șosea ce promite a fi una spectaculoasă. „Am auzit de Cheile Sohodolului, dar nu le vizitasem. De la Arad am venit, dar am nimerit când e circulația închisă. Nu e problemă, ne întoarcem, mergem să vizităm la Târgu Jiu, vrem să ajungem și pe la Herculane. Am auzit că se face un drum frumos aici și de abia așteptăm să mergem pe el”, a spus un turist întors din drum. Un alt turist, din Petroșani, a mărturisit că nu a mai fost pe aici din perioada pandemiei de Covid 19, iar acum a dorit să vadă cum se prezintă zona după cutremurele de anul trecut. „Acum vreo trei ani am mai fost, dar între timp au fost și cutremurele, care s-au simțit și la noi în Petroșani. Venisem să vedem cât se poate merge pe el pentru că auzisem că duce spre Valea de Pești, la Uricani, dar dacă e închis, asta e.

Bine că îl modernizează pentru că era nevoie de așa ceva pentru această zonă. Eu cred că va fi la fel de atractiv ca Transalpina în momentul în care oamenii îl vor descoperi. Sunt niște zone superbe, iar dacă ai acces la ele cu mașina pe un drum de calitate normal că vin și turiștii”, a spus vizitatorul din județul vecin.

Muncitorii care lucrează la asfaltarea șoselei și-au făcut treaba începând de vineri pe porțiunea de 5 kilometri finanțată pentru asfaltare anul acesta. „Am lucrat la ultimul strat de asfalt, stratul de uzură, și s-au turnat 3 straturi de asfalt, de 6 centimetri, altul tot de 6 și cel de uzură de 4 cm. Lucrarea este spre finalizare, s-a protejat partea carosabilă cu o rigolă și șanț betonat, ziduri de sprijin din piatră și beton”, a precizat inginerul Nicolae Bodescu, din partea firmei care se ocupă cu lucrările de modernizare a drumului.

Primarul din Runcu, Adi Câmpeanu, dă asigurări că, dacă toate lucrurile merg bine, peste trei veri vor fi finalizate toate lucrările pe tronsonul de peste 29 de kilometri menit să unească Gorjul cu Hunedoara. Până acum au fost realizate 58 de podețe, 4 poduri, șanțuri betonate, parapeți metalici și ziduri de protecție. „Mai este de lucru, noi sperăm că în aproximativ 3 ani să putem să legăm județul Gorj de județul Hunedoara prin comuna Runcu. Vreau să vă spun că toată lumea e mândră și bucuroasă că se finalizează acest proiect și toată lumea e dornică să fie finalizat tot sectorul de drum de 29 de kilometri care leagă Gorjul de Hunedoara”, a menționat edilul din Runcu.

Gelu Ionescu