Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în favoarea minerilor și energeticienilor. Bani mai mulți la pensie

Plata sporului de 50% aferent Condițiilor Speciale de Muncă pentru care mineri și energeticieni, pensionați de curând pe Legea 197, a generat, în urmă cu trei luni, un blocaj în instanțele de judecată. Mai exact, Curtea de Apel Craiova a sesizat, în februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel încât, aceasta să dea o soluție unitară care să fie adoptată de judecătoriile din țară. Astfel, în dosarele aflate pe rol în care s-a solicitat plata acestui spor, magistrații așteptau decizia ÎCCJ, procesele fiind suspendate

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în favoarea minerilor și energeticienilor: ,,ÎCCJ a decis acum că și bonificarea cu 1.5 a punctajului mediu lunar este obligatorie, fără discutii adiționale. Asta înseamnă alți bani în plus”, a anunțat deputatul USR, Radu Miruță.

Iată soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 2755/95/2022, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea dispoziţiilor art. 30 alin. (4 indice 4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute de art. 30 alin. (l) lit. i) din aceeaşi lege, în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%, conform art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010, iar nu doar cu privire la determinarea stagiului de cotizare, potrivit art. 56 alin. (1) lit. d) şi la reducerea vârstei de pensionare, potrivit art. 56 indice 2 din Legea nr. 263/2010. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 3 iunie 2024.

,,O nouă palmă dată, astăzi, celor din PSD-PNL de către Înalta Curte. O altă victorie, astăzi, a Legii 197: ÎCCJ a decis, acum, că și bonificarea cu 1.5 a punctajului mediu lunar este obligatorie, fără discuții adiționale. Asta înseamnă alți bani în plus. Unei legi bune nu au cei de la PSD-PNL ce să îi facă oricât de tare s-ar strădui. Legea se face mare, ei rămân mici. Noi, la USR, am adus prin această lege bani în plus în buzunarul oamenilor, cei de la PSD-PNL au adus doar taxe mai mari” a transmis Radu Miruță, ieri, după decizia Înaltei Curți.

M.C.H.