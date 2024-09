În slujba țării, în slujba NATO!

Motto: „NATO condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, după incidentul cu dronele din noaptea de sâmbătă spre duminică, dar spune că nu sunt informații care să indice un atac intenționat al Moscovei.” – The Guardian

La fel susține și Mircea Geoană, secretarul general adjunct demisionar al NATO, în postarea domniei sale pe X, adăugând că: „Deși nu avem informații care să indice un atac intenționat al Rusiei împotriva aliaților, aceste acte sunt iresponsabile și potențial periculoase.

ORDINUL NATO „SERVICIUL MERITUOS” PENTRU MIRCEA GEOANĂ! Ca o dovadă supremă a activității lui Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, timp de cinci ani, cu mandatele prelungite de două ori până la demisia din proprie voință, el va fi decorat astăzi într-o festivitate organizată de Jens Stoltemberg, Secretarul general al NATO. Și nu oricum, ci pentru „activitatea excepțională în slujba NATO” ca secretar general adjunct, marți, 10 septembrie, cu Ordinul NATO „Serviciul Merituos”, în semn de recunoaștere a, cum spuneam, „excepționalei activități în slujba Alianței Nord-Atlantice.

„ÎN SLUBA ȚĂRII”, DE NICOLAE CIUCĂ, FĂCUTĂ PUBLICĂ PE INTERNET ȘI WHATSAPP. Romanul autobiografic „În slujba țării”, scris de Președintele Partidului Național Liberal și Președinte al Senatului, generalul în rezervă Nicolae Ciucă, a fost lansată duminică la Consiliul Politic Național al PNL și, după cum spunea prim-vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan, cartea este publică pe Internet și pe WhatsApp. Chestionat la emisiunea DECISIV a Antenei 3 CNN, dacă ea va putea fi găsită în librării și ce preț are, Rareș Bogdan a declarat: „Nu va putea fi găsită în librării și nici nu are un preț”. Totuși, cei care o doresc se pot adresa celor din Partidul Național Liberal și o vor primi gratuit.

SCENARII POSIBILE ȘI IMPOSIBILE DESPRE SOARTA LUI NICOLAE CIUCĂ. Primul care a lansat un scenariu este tocmai fostul președinte al partidului Național Liberal, Crin Antonescu. El este de părere că ar fi bine ca Nicolae Ciucă să se retragă din postura de candidat la alegerile prezidențiale din partea PNL. Tot Crin Antonescu a mai pronunțat și două nume care ar putea să-l înlocuiască, în persoana lui Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor și fost primar al municipiului Oradea, în mai multe mandate, ori europarlamentarul Eduard Hellvig, fost director al SRI. Funcție din care a demisionat.

Evident, și Nicolae Ciucă, dar și Rareș Bogdan susțin că duminică, la Consiliul Național al PNL, Nicolae Ciucă va fi desemnat drept candidatul liberalilor la alegerile prezidențiale, fără dubiu, și altă propunere nu ar mai exista!

POLITICIENII, BULUC, LA DESCHIDEREA ANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Cum era de așteptat, politicienii s-au aflat, luni, 9 septembrie în primul rând al deschiderii noului an de învățământ. Un an în care ministrul Educației, Ligia Deca, a promis un mare număr de schimbări în desfășurarea anului școlar 2024/2025.

Nu voi cita din discursul președintelui Klaus Iohannis, chiar dacă domnia sa a lansat programul „România educată”, care-i mult prea departe și de bunele intenții. Mai decent decât în alte dăți, George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), i-a îndemnat pe elevi: „Țineți-vă de școală. E singura noastră șansă, ca țară, de a progresa.”

ION PREDOȘANU

P.S. POLITICO.EU PREZICE DOMENIUL DE ACTIVITATE AL COMISARULUI EUROPEAN DIN PARTEA ROMÂNIEI. Face o previziune și apreciază că europarlamentarul român Roxana Mînzatu ar putea fi propusă Comisar pentru muncă, drepturi sociale și locuințe. (Ion Predoșanu)