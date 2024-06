In Memoriam. Istoricul, profesorul și scriitorul Romeo Dan Neguleasa a plecat dintre noi

Cu mare tristețe, durere și regret, am aflat despre plecarea dintre noi pământenii luând calea îngerilor, a distinsului istoric, profesor, cercetător, arhivist, scriitor și remarcabil om de cultură, Romeo Dan Neguleasa (n. 29 oct. 1942 – d. 11 iun. 2024). Dispariția sa lasă un gol imens în inimile familiei, a prietenilor, a colaboratorilor precum și a tuturor celor care l-au cunoscut de-a lungul anilor.

Domnia sa a fost director al Arhivelor Statului Gorj timp de 37 de ani, și așa cum sublinia distinsul său coleg de breaslă, istoricul prof. dr. Gheorghe Nichifor, ”lasă în urmă amintiri copleșitoare: deschizător de drumuri în cercetarea istorică locală, formator de caractere, profesionist riguros și erudit, modest, uman, civilizat, iubitor de Țară și Neam”, la care subscriem întru totul.

Personal l-am cunoscut pe domnul Romeo Dan Neguleasa încă din anii mei de la Liceul Economic și de Drept Administrativ Târgu Jiu pe când distinsa sa soție, Ileana, era profesoară de limbă franceză și dirigintă. Peste ani am primit sprijinul domniei sale în calitatea ce o deținea, cea de director al Arhivelor Statului, în demersul meu de cercetare a arhivelor referitoare la istoricul unei instituții bancare din Târgu Jiu, iar mai apoi a istoricului satului meu natal pentru scrierea unei monografii despre acesta, pentru ca în ultimii ani să colaborăm mai intens, o perioadă de timp, ca membrii ai Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu Jiu.

Toate acestea au lăsat amintiri deosebit de plăcute asupra mea, iar acest moment mă determină să reiau o serie de informații de natură biografică, dintr-un volum al meu, despre regretatul profesor, istoric, cercetător, om de cultură, familist și om de onoare al comunității noastre, Romeo Dan Neguleasa, atât pentru reamintire celor care l-au cunoscut, cât și pentru cunoaștere pentru aceia care nu l-au cunoscut.

Profesorul și istoricul Romeo Dan Neguleasa s-a născut la 29 octombrie 1942, în orașul Slobozia Veche, județul Ialomița. Părinții săi, Andreiana și Gavril Neguleasa, ajung cu serviciul la Târgu-Jiu unde se și stabilesc.

Urmează cursurile Școlii gimnaziale nr. 1 Târgu-Jiu (azi Gheorghe Tătărăscu), după care pe cele ale Liceului ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu al cărui absolvent devine în vara anului 1960. Pasionat de istorie, urmează studiile Facultății de Istorie din cadrul Universității București (1960-1965), specializarea ”istorie veche și arheologie”, la absolvirea căreia devine profesor de istorie.

După absolvirea facultății primește repartiție guvernamentală ca profesor de istorie la Școala gimnazială Bălănești, unde a lucrat timp de un an, după care în martie 1966 a fost transferat la Muzeul Județean Gorj, unde lucrează ca muzeograf. În septembrie a aceluiași an este din nou transferat în învățământ la o școală gimnazială din comuna Bălănești unde lucrează ca profesor de istorie. În anul următor lucrează al Liceul economic Târgu-Jiu, iar din septembrie 1970, prin concurs, devine profesor de istorie titular la Școala Generală Drăguțești – Municipiul Târgu-Jiu.

La 1 noiembrie 1971, profesorul de istorie Romeo Dan Neguleasa este numit director al Direcției Județene Gorj a Arhivelor Naționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, instituție căreia i se dedică cu întreaga sa capacitate profesională o perioadă foarte îndelungată și pe care o conduce până în anul 2007, când se pensionează.

În calitatea sa de director la Filialei Gorj a Arhivelor Naționale se ocupă de îmbogățirea fondului arhivistic al statului în județul Gorj, acesta crescând cu peste 3 kilometri liniari de arhivă. ”Astfel, din anul 1971 până în anul 2007, şi-a dedicat timpul carierei de director al acestei instituții şi a reușit de-a lungul acestor ani să îmbogățească fondurile şi colecțiile prin mărirea zestrei arhivistice de la 700 de metri liniari la peste patru mii de metri liniari, prin preluarea de documente de la instituțiile gorjene şi de la colecționarii particulari” – consemnează publicația Adevărul de Gorj, într-un articol (2009) dedicat istoricului Romeo Dan Neguleasa.

Prin natura activității sale, istoricul Dan Romeo Neguleasa are posibilitatea să cerceteze și să scrie numeroase articole și studii de specialitate. Astfel publică peste 100 de articole și studii de specialitate în presa locală și în reviste de specialitate, participând la numeroase sesiuni științifice și simpozioane și organizând mai multe expoziții documentare.

Totodată Romeo Dan Neguleasa, în calitatea sa de director, s-a ocupat în mod direct de construcția actualului sediu al Filialei Gorj a Arhivelor Naționale (1981-1984). Iată cum rememora profesorul Romeo Dan Neguleasa această muncă: ”În perioada cât mi-am desfășurat activitatea la arhive, am avut deosebita bucurie şi plăcere de a contribui la edificarea actualului sediu al Direcției Județene a Arhivelor Naţionale, care a asigurat şi va asigura condiții optime de păstrare şi conservare a documentelor. Practic, arhivele sunt una dintre sursele de cunoaștere a identității naționale”.

Istoricul și cercetătorul Romeo Dan Neguleasa a publicat peste 100 de articole și studii în publicațiile locale precum și în revistele de specialitate precum: ”Revista arhivelor”, ”Litua – studii și cercetări”, ”Arhivele Olteniei”, ”Oltenia – studii și cercetări”, ”Terra Litua”, ș.a.

De asemenea, stăpânind foarte bine metodele de cercetare și documentare, cu o mare capacitate de analiză și sinteză profesorul Romeo Dan Neguleasa scrie mai multe cărți de specialitate despre județul Gorj, ca unic autor sau în colaborare cu alți specialiști. Dintre cărțile publicate de domnul Romeo Dan Neguleasa amintim: ”Tudor Vladimirescu. Omagiu”, documentar, coautor împreună cu Ion Mocioi, Otilia Gheorghe și Florina Popescu, Editura CCES Gorj, Târgu-Jiu, 1980; ”Filiala Arhivelor Statului, județul Gorj”, coautor, Editura Direcției Generale a Arhivelor Statului, București 1984; ”Arhivele statului – județul Gorj – Îndrumar arhivistic”, (în colaborare cu Florina Popescu), Editura Centrului Județean al Creației Gorj”, Târgu-Jiu, 1995; ”Contribuții gorjene la războiul de independență” (în colaborare cu Florina Popescu), Editura ”Alexandru Ștefulescu”, Târgu-Jiu, 1997; ”Almanahul Gorjului – microenciclopedie”, în colaborare cu Al. Doru Șerban, Gheorghe Nichifor, Nelu Vasile, Geo Popescu, ed. I, ed. a II-a revizuită și adăugită, Editura Ager, Târgu-Jiu, 1999; ”Personalități gorjene de-a lungul istoriei”, colaborare, Editura Fundației Premiile Flacăra – România, București, 2000; ”Învățământul public gorjean la început de drum (1831 – 1848): catalog de documente”, Editura Măiastra, Târgu-Jiu. 2009; ”Instituția arhivelor în județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea”, (în colaborare cu Dumitru Andronie și Bogdan Bădițoiu), Editura Almarom, Râmnicu-Vâlcea, 2006; ”Târgu-Jiu. Istorie în documente. Album”, în colaborare cu Vasile Marinoiu, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2006;

Despre activitatea și scrierile istoricului Romeo Dan Neguleasa au scris, în cărțile lor, printre alții: Șerban Al. Doru, coord., ”Scriitori gorjeni – File de dicționar”, Editura ”Ager”, Târgu-Jiu, 1998 ; Șerban Al. Doru, Vasile Nelu, ”Autori gorjeni și cărțile lor”, Editura ”Măiastra”, 2007; Pânișoară Titu, ”Oameni și întâmplări din Gorj”, vol. II, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2006; Victor Troacă. ”Profiluri de autori. Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni”, Editura Măiastra, 2022, ș.a.

Mai menționăm faptul că în tinerețe Romeo Dan Neguleasa a dedicat o bună parte din timpul său liber, sportului, respectiv handbalului. Astfel în perioada 1959-1973 Romeo Dan Neguleasa joacă handbal în ”11” și apoi în ”7”, făcând parte din echipa liceului ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, condusă de prof. Matei Pecingină, care a organizat și desfășurat primul meci de handbal în ”7” în județul Gorj. Evoluează apoi sub culorile cluburilor ”Voința Târgu-Jiu”, Universitatea București” și apoi ”Știința Învățământ Târgu-Jiu”, echipă cu care în anul 1971 a lansat handbalul gorjean în sportul de performanță, prin promovarea echipei în divizia B.

Profesorul și istoricul Romeo Dan Neguleasa a fost căsătorit cu Ileana Dina, născută la data de 13 iunie 1945, fiica lui Haralambie și Ciciliei Dina din fosta comună Drăgoieni, azi componentă a municipiului Târgu-Jiu. Absolventă a Facultății de Limbi Romanice din cadrul Universității București, și-a desfășurat activitatea ca profesor de limba franceză la Liceul economic azi Colegiul ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu, unde a îndeplinit și funcțiile de director adjunct și director. Împreună au doi copii, Bogdan-Adrian – medic și Andreea – profesoară de limba engleză.

În final subliniem faptul că regretatul profesor, istoric, cercetător și scriitor, domnul Romeo Dan Neguleasa a fost membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu-Jiu, iar prin munca și scrierile sale, s-a remarcat ca un excelent istoric, cercetător, documentarist, creator de arhive pentru conservarea documentelor istorice referitoare la Gorj și extrem de utile pentru viitorimea Gorjului și, nu în ultimul rând, un apreciat autor de cărți și comunicator în cadrul evenimentelor cultural-științifice locale și naționale.

În aceste clipe de durere și tristețe, am speranța ca Domnul să-l însoțească permanent în călătoria sa veșnică și să-i călăuzească pașii spre Înălțarea Divină!

În nume personal și al membrilor Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu Jiu, transmitem sincere condoleanțe familiei și ne rugăm Domnului să-l aibă în paza Sa!

dr. Victor Troacă, Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu