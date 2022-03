În amintirea vizionarului lider politic care și-a dedicat întreaga viață gorjenilor – In Memoriam Nicolae Mischie

De-a lungul veacurilor, Gorjul a excelat prin numeroase personalități: artiști, sculptori, învățători, poeți, muzicieni sau oameni politici. Multora dintre ei însă nu li s-a recunoscut meritul de a contribui la avansarea regiunii decât post mortem. Reamintind un moment dureros din istoria locală, în momentul finalizării Coloanei Infinite, comunitatea a respins sculptura iconică, dorind să o demonteze cu ajutorul unui tractor, considerând-o inutilă. O atitudine similară de opoziție s-a semnalat și în istoria recentă când inițiativele notabile ale unor gorjeni cu adevărat valoroși au fost negate succesiv până s-a ajuns la mușamalizarea totală a contribuției lor decisive la modernizarea Gorjului de astăzi.

Printre cei care contribuit la avansarea Gorjului până la finalul vieții se numără și prof.univ.dr. Nicolae Mischie, unul dintre cei mai prolifici politicieni ai regimului democratic. Ales și reales de către gorjeni timp de cinci mandate (două mandate de deputat, două mandate de Președinte al Consiliului Județean și unul de senator ales de Gorj), liderul politic a adus județul în topul celor mai dezvoltate județe din țară, modernizând zeci de sate, orașe și lăsând o moștenire educațională și culturală greu de egalat. A fost membru al Congresului Puterilor Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei la Strasbourg în legislaturile 1996-1998 și 1998-2000. Portofoliul excelent al politicianului, dar și refuzul de a se implica în privatizarea fabricilor din Gorj sau în alte inițiative pe care le-a considerat destructive pentru comunitate, a atras antipatii ale colegilor de partid, degenerând într-un real calvar personal și profesional care s-a întins peste ultimul deceniu de viață. În pofida chinurilor medicale și juridice, Nicolae Mischie i-a iubit și i-a iertat pe toți cei care l-au marginalizat cu sau fără voie.

Într-o societate bazată pe principii altruiste, Prof. Univ. Dr. Nicolae Mischie ar fi fost, cel mai probabil, celebrat ca lider vizionar și ca martir mulțumită eforturilor supraomenești pe care le-a investit în modernizarea infrastructurii gorjene. Într-o societate bazată exclusiv pe profit și pe interese externe, liderul gorjean arhi-îndrăgostit de meleagul natal a devenit marginalizat și stigmatizat pe nedrept. Spiritul altruit pe care l-a lăsat în urmă trăiește încă prin inițiativele culturale, educaționale, civice și politice. Ca un omagiu adus în luna martie, ne propunem să readucem în actualitate o parte dintre realizările unui lider vizionar care merită o reparație morală din partea gorjenilor. Pentru cei care nu l-au cunoscut personal pe Nicolae Mischie, citatul unuia dintre cei care l-au cunoscut poate fi revelator: ,,când ne întâlneam întâmplător pe centru, îmi strângea mâna cu atât de multă căldură și blândețe, încât parcă se făcea un transfer de energie de mi se părea că zbor pentru o săptămână sau două…” În fața biroului lui Nicolae Mischie așteptau zilnic sute de persoane, fiind liderul politic cu un record de audiențe, încercând să asculte activ și să rezolve cât mai multe dintre nevoile gorjenilor. Cu o generozitate aparte, Nicolae Mischie sprijinea zilnic gorjeni din medii defavorizate.

Amintim mai jos cinci dintre realizările cele mai însemnate care sunt o carte de vizită pentru istoria recentă a Gorjului:

• Din punct de vedere academic, Nicolae Mischie a fondat instituții cheie. Fiind la bază profesor de istorie, Nicolae Mischie, a fondat Universitatea „Constantin Brâncuşi”, în calitate de deputat de Gorj, transformând județul într-un veritabil centru universitar unde învaţă la ei acasă aproximativ 7.000 de studenţi şi unde îşi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică un corp academic numeros, peste 170 de doctori în ştiinţe şi cercetători; Mischie a ales numele „Constantin Brâncuşi” afiliat universității pentru că și-a dorit să lase în urmă o formă de educație infinită, asemeni tezaurului cultural infinit lăsat de Brâncuși. El a fost cel care a fondat universitatea, cel care s-a zbătut integral să obțină toate aprobările guvernului din acea perioadă, dar și toate finanțările și corpul profesoral indispensabile existenței universității. Ulterior, a fost cel care s-a asigurat că universitatea are spațiile necesare pentru a-și desfășura activitatea. A realizat transferul Complexului Debarcader la Universitatea „Constantin Brâncuşi”, oferind studenţilor condiţii optime pentru studiu, masă şi cazare; Astăzi, ca un gest de curtoazie, familia Mischie este implicată în a sprijini anual cel puțin un student care provine din medii defavorizate. Tot în spiritul perfecționării educației gorjene, Nicolae Mischie a obţinut fondurile necesare pentru modernizarea liceelor din Târgu-Jiu, Motru, Mătăsari, Novaci, Peştişani şi Târgu Cărbuneşti, introducând clasele cu predare în limbi străine, dezvoltând învăţământul pedagogic, sanitar şi sanitar postliceal particular, asigurând totodată baza materială multor internate de liceu sau cantine şcolare;

• Pe plan internațional, a iniţiat primele contacte parlamentare între Camera Deputaţilor din România şi Parlamentul Republicii Moldova, asigurând peste 8.500 de burse pentru elevii şi studenţii din Basarabia; În calitate de profesor, a publicat 26 de monografii și cărți de specialitate premiate din dorința de a transparentiza istoria pentru noile generații.

• Din punct de vedere legislativ, Nicolae Mischie a inițiat în calitate de deputat numeroase proiecte de lege notabile. A obţinut în calitate de deputat şi secretar al Comisiei Parlamentare pentru învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, creşterea P.I.B. pentru cadrele didactice de la 2,8% la 4%, ceea ce s-a concretizat şi în creşterea salariilor acestora. A iniţiat proiectul de lege privind retrocedarea pădurilor tuturor cetăţenilor României;

• Pe plan cultural, Nicolae Mischie a avut rolul decisiv în obţinerea fondurilor necesare pentru reconstruirea şi dotarea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, considerat astăzi drept unul dintre cele mai tinere teatre din țară. A făcut eforturi imense pentru a răscumpăra și readuce casa Barbu Gănescu în patrimoniul statului român, reușind să finalizeze acest demers cu succes. A obținut finanțări publice pentru a renova casa-monument în speranța că va reuși să o transforme într-un muzeu de artă modernă închinat lui Constantin Brâncuși; A fost liderul politic mulțumită căruia Coloana Infinită a fost păstrată și reconsolidată în siguranță, a obținut finanțările necesare și a supervizat procesul până la finalizare, impunând pază non-stop pentru ocrotirea modulelor coloanei, s-a opus vehement exportării temporare a operelor brâncușiene în pofida presiunilor externe provenite de la Radu V. și cu sprijinul Ministrului Culturii Ion Caramitru a reușit să protejeze ansamblul brâncușian pe care îl putem admira astăzi; A salvat și dezvoltat Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”, cel mai bun ansamblu folcloric din ţară, reuşind să organizeze primul Festival Internațional de Folclor; A inițat reorganizarea Muzeului de Artă din Parcul Brâncuşi;

• Pe plan local, sub coordonarea lui s-au făcut lucrări de introducere a apei curente, a gazelor naturale şi lucrări de reabilitare a drumurilor în peste 40 de localităţi din Gorj; A obținut fondurile necesare pentru construirea a peste 524 de apartamente şi de garsoniere pentru tineri, în municipiile Târgu-Jiu, Motru şi în oraşele Rovinari şi Târgu-Cărbuneşti prin intermediul filialei Agenţiei Naţionale a Locuinţelor (A.N.L.) din Gorj; A contribuit activ la atragerea a 36 de finanțări europene SAPARD în regiune. A modernizat spitalele din județ și a contribuit major la crearea primei secții de hemodializă.

Pentru patrimoniul gorjean lăsat în urmă i s-au acordat aproximativ 150 de diplome de merit și de excelență, precum și titluri de Cetățean de Onoare al mai multor localitati.

Înainte să se auto-suspende din viața politică, Nicolae Mischie prevăzuse în strategia județului Gorj cel puțin patru priorități notabile: construirea unui aeroport la Târgu-Jiu, conștientizând cât de crucial este acest pas pentru dezvoltarea comunității, pentru înflorirea turismului și a investițiilor din zonă, crearea unei Facultăți de Medicină Naturistă și acreditarea tuturor facultăților UCB, dezvoltarea Gorjului ca exportator de fructe de pădure și miere ecologică, introducerea operelor brâncușiene în patrimoniul UNESCO și obținerea de fonduri pentru crearea unui centru brâncușian internațional. Toate inițiativele au fost însă abandonate de către liderii politici care l-au urmat.

Fiind considerat un lider cu mână forte, care se zbate până în pânzele albe pentru a atinge un obiectiv în folosul comunității și care nu renunță în favoarea unor presiuni externe de orice natură, fiind extrem de vocal cu privire la orice formă de nedreptate comisă de membrii propriului partid sau de membrii opoziției a atras numeroase antipatii ale opoziției, dar și ale colegilor de partid.

Drept urmare, în anul 2004 au început campanii virulente în presă pentru marginalizarea lui din viața politică. A fost inițiat un ziar local cu misiunea expresă de a-i crea o imagine peiorativă. Erau, pe atunci, primele tentative de fake news, care au funcționat din plin, afectând imaginea publică a liderului politic.

Încă de la prima acuzație din presă, Nicolae Mischie s-a retras din viața politică, pentru a-și apăra nevinovăția inițial în fața comunității și ulterior în fața instanțelor de judecată, fiind convins că ar urma să beneficieze de un proces echitabil. A urmat însă un deceniu de procese derulate pe întreg teritoriul României, unul dintre ele fiind soldat cu o condamnare. Ulterior, după ani de la judecata inițială a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru două dintre punctele vizate ale celor două procese. Deceniul de teroare trăită pe nedrept i-a lezat iremediabil nu doar imaginea publică și personală, ci și cariera profesională politică, și mai presus de toate sănătatea. În ciuda tuturor dificultăților, Nicolae Mischie a rămas încrezător și iubitor de oameni, a rămas îndrăgostit de Gorj și de gorjeni până în ultimele clipe de viață.

Prof. univ. dr. Nicolae Mischie s-a stins din viață în data de 15 Aprilie 2018, la București, în urma unei lupte îndelungate cu o infecție severă. Universitatea Constantin Brâncuși i-a recunoscut post-mortem titlul de fondator și ctitor al instituției, adăpostind un bust realizat in memoriam. Familia Mischie a rămas unită timp de 43 de ani, reușind să își mențină echilibrul, în pofida tuturor dificultăților.

Prof. univ. dr. Nicolae Mischie rămâne, dincolo de toate supliciile la care a fost supus, unul dintre cei mai vizionari lideri politici din perioada de după revoluție.

M.P.