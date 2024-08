Impresarul lui Ivan confirmă discuțiile cu Rapid

Universitatea Craiova și Rapid București se întâlnesc în această etapă a Superligii în Bănie. Chiar înaintea meciului direct s-au intensificat discuțiile despre trecerea lui Andrei Ivan în Giulești. Atacantul lui Costel Gâlcă își dorește un transfer, iar cluburile discută de ceva vreme despre mutare. Venirea lui Alex Mitriță l-a scos pe Ivan din banda stângă, iar aripa Științei a avut evoluții fluctuante în sezonul trecut. Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a recunoscut că formația giuleșteană e interesată de Ivan.

„Da, există discuții și pentru Ivan. După ce vom analiza acest lucru vom vedea. Vom discuta și cu Marius, să vedem ce preferă, ce intenționează să joace și ce jucători avem pe acele poziții”, a declarat oficialul Rapidului.

Atacantul Universității Craiova a refuzat să vorbească despre un posibil transfer după meciul pierdut cu Dinamo. Ivan, care a revenit după o accidentare, a intrat în ultima parte a confruntării de pe ,,Arcul de Triumf”. „Nu-mi place să fiu rezervă, dar trebuie să dovedesc că merit. Nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri (n.r.- despre interesul Rapidului pentru el). Mă bucură, dar sunt jucătorul Universității Craiova. Nu pot să răspund în acest moment. Suntem pe primul loc, dar trebuia să câștigăm pentru a ne distanța de locul 2”, a spus jucătorul.

După două zile, impresarul fotbalistului, Mihai Stan, a confirmat discuțiile dintre cele două cluburi și a venit cu mai multe detalii despre posibila mutare. „Momentan, știu că discută cluburile între ele, mai mult de atât nu știu nimic. Vom vedea ce se întâmplă! În acest moment, Andrei Ivan se concentrează pe ceea ce are de făcut pentru Craiova! Am mare încredere în el!”, a declarat Stan, conform iAMsport.ro.

,,Deocamdată nu este nimic concret, după cum ştiţi, în fotbal dacă se plăteşte o sumă corectă, poate să plece. El era un jucător care putea să plece şi ştiam asta de astă-vară. Mai vin jucători, eu ştiu că lumea este nerăbdătoare, dar trebuie să facem alegerile bune”, a declarat și Costel Gâlcă, antrenorul Universității Craiova.

Dacă Ivan va fi cedat, Gâlcă va rămâne cu un singur vârf de meserie, Elvir Koljic. Așadar, transferul unui atacant în Bănie este iminent. Universitatea Craiova – Rapid București se dispută sâmbătă, de la ora 21.30. Meciul face parte din etapa a 8-a a SuperLigii.

Mijlocașul georgian al gazdelor, Anzor Mekvabishvili, nu va evolua în această partidă. Gruzinul a suferit o accidentare în timpul meciului pierdut cu Dinamo, dar RMN-ul efectuat a adus vești bune pentru olteni. Investigațiile medicale au arătat că jucătorul în vârstă de 23 de ani nu are ruptură de ligamente încrucișate, cum s-a crezut inițial. El a suferit o întindere a ligamentului colateral și va lipsi de pe teren aproximativ 6 săptămâni.

