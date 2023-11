Îmi este rușine să spun că am fost polițist!(I)

Da, îmi este rușine să spun că am fost polițist. Am fost polițist o viață de om, exact 37 de ani și trei luni, am pornit de la cel mai mic grad, elev la școala militară de ofițeri până la gradul de general, am parcurs toate treptele ierarhiei profesionale de la lucrător simplu până la comandant, am iubit această profesie, am fost pasionat pentru munca de poliție, am prins, metaforic vorbind, 20 de vagoane de hoți și am scris mii de pagini în care am elogiat poliția și i-am făcut eroi pe cei care și-au dedicat viața acestei profesii, dar acum, dacă port o discuție cu cineva și mă întreabă ce am lucrat, îmi este rușine să spun că am fost polițist.

Să fiu bine înțeles, nu-mi este rușine că am fost polițist, îmi este rușine să spun că am fost polițist!

De ce? Pentru că percepția publică despre ceea ce este poliția noastră de astăzi este groaznică, deplorabilă. Dintr-o instituție menită să apere ordinea publică, omul și bunurile, dintr-o instituție respectată de toate celelalte structuri ale statului și de tot omul, Poliția Română a ajuns „rușinea absolută!” Nu este o metaforă, nu este invenția mea, așa titrează Evenimentul Zilei din 6 octombrie 2023, așa bate toată media.

Iată numai câteva titluri care ne umplu de rușine:

„Un polițist a jefuit victima unui accident”! Alt titlu, cu referire la aceeași faptă, e mai blând: „Un polițist a furat 9.000 de lei, 100 de dolari şi 100 de euro”. Adică mergi la cercetarea unui accident de circulație și în loc să iei măsuri pentru salvarea victimei și pentru protejarea bunurilor acesteia, tu ești primul care dai lovitura. Prevăzător băiatul! De ce să se năpustească oamenii străzii sau cine știe ce alți răufăcători și să fure bunurile din mașina victimei? Mai bine le iau eu.

Mare rușine pentru haina de polițist! Și nu-i un copil fără minte, este un polițist de 53 de ani cu 30 de ani vechime. Rușine absolută, cum titrează presa! Furt săvârșit pe fondul unei cauze de vulnerabilitate a victimei, circumstanță agravantă (art. 77 lit. 3 Cod Penal), faptă pentru care pedeapsa poate urca până la 5 ani închisoare. Și, în loc să fie arestat pe loc, cică și-a depus dosarul de pensie și i-au fost întrerupte raporturile de serviciu cu poliția. Păi merită hoțul ăsta să beneficieze de pensie militară? Dat afară din sistem imediat, să aștepte pensia când va împlini 65 de ani cum prevede legea pensiilor publice.

Altul: „Polițiștii reținuți pentru mită – Un ofițer și un agent de poliție au fost prinși în flagrant de anchetatorii Direcţiei Generale Anticorupţie în timp ce primeau mită o sumă de bani”. Până aici, bine, DGA și-a făcut datoria, cei doi polițiști au demisionat. Dar să vedem cine sunt acești escroci, că polițiști nu pot fi numiți și cum au pus ei la cale un plan diabolic de îmbogățire? Păi, unul era comisarul A.P., cel care coordona activitatea agenților de poliție rutieră din București în trafic, al doilea agentul V.O., că așa-i la ei, merg câte doi ca să se ajute în caz de nevoie, să fie unul martor în caz de eventuale acuzații, în fine, să nu se preteze la fapte de corupție, că doar n-or fi amândoi spurcați la bani. Cică, pentru a nu cădea la înțelegere, periodic componența echipelor este schimbată.

Comisarul, cel care făcea echipele, l-a ales pe V.O. care prezenta încredere. Echipa lor era stabilă, permanentă. Și-au spus ei păsul cum că el are nevoie de bani pentru a deschide un business pentru soție, agentul că a intrat în datorii pentru că și-a cumpărat o mașină de lux și au trecut la treabă. Mergeau în zone rezidențiale, opreau mașini de lux, că doar ăștia au bani, inventau abateri pentru a cere șpagă și cădeau la pace. Sunt prinși în flagrant când primeau 2.000 de lei. Potrivit procurorilor DNA, cei doi polițiști ar fi luat șpagă de la de la cel puțin 23 de conducători auto care ar fi încălcat regulile de circulație. Chiar în ziua flagrantului ar fi luat șpagă de 6 ori. Din înregistrările video făcute de anchetatori pe ascuns, reiese că ofițerul ar fi încasat în câteva săptămâni de la șoferii prinși în neregulă 10.375 de lei și 380 de euro, iar agentul, care îi era șofer, ceva mai mult: 11.775 de lei și 380 de euro.

Magna cum laude ofițerilor DGA pentru prinderea lor, o combinație operativă de mare finețe încheiată cu succes. Laudațio și pentru fostul ministru de interne, Lucian Bode, care susține că astfel de persoane, nu au ce căuta în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Problema este însă îngrijorătoare, în Poliția Română există oameni cu preocupări infracționale mai abitir decât în rândul infractorilor de rând. Și, cum să nu-mi fie rușine când mă întreabă cunoscuții: ce-i domnule în poliție, ăștia-s mai hoți ca hoții?

Aceasta este percepția oamenilor și au dreptate. Aud, citesc și trăiesc și ei pe pământ. I-auzi: „Trei polițiști de la Rutieră din Pașcani, reținuți sub acuzația de mită”, „Cinci agenți de la Poliția Autostrăzi suspectați ca luat mită de la șoferi, ridicați de ofițerii DGA”, „Amplă operațiune declanșată joi dimineață de Direcția Generală Anticorupție și Parchetul Capitalei. 20 de agenți de Brigadă Rutieră și 5 polițiști locali din Sectorul 1 sunt vizați de acuzații de corupție”, „Doi agenți de poliție din Pitești au fost reținuți de către ofițerii Anticorupție pentru că ar fi luat mită de la doi șoferi ca să nu le ia permisele. Este vorba de agenții de poliție M. E. și C. M. D.. Cei doi au fost prinși în flagrant de către doi ofițeri DGA sub acoperire.” „Cei 25 de polițiști sibieni, vizați astăzi de perchezițiile Direcției Generale Anticorupție, sunt acuzați de mai multe infracțiuni de corupție, de serviciu, mită și fals în acte. Procurorii vorbesc despre 115 acte de luare de mită şi peste 100 de persoane. (Turnul Sfatului, 19 mai 2021, 10:00)”, „11 inculpați (un ofițer, 9 agenți de poliție rutieră și o persoană fără calitate specială) au fost reținuți de procurorii DNA, ca urmare a perchezițiilor desfășurate ieri la Botoșani, pentru cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție (luare de mită, abuz în serviciu și dare de mită). Alți 6 inculpați (toți agenți de poliție rutieră) sunt cercetați sub măsura controlului judiciar”, „DGA Iaşi: Agenți de poliție reținuți pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (Alina Crangeanu | 10.10.2023, 20:11).

Aici nu mai este vorba de cazuri spontane, este un fenomen de masă. Probabil în scurta ședință, dimineața la intrarea în post, se discută cât pot să scoată azi, ridică mâna și se întrec care să meargă acolo unde sunt șanse mai mari de câștig.

Păi, la o așa stare de lucruri, omul de rând, tot șoferul are doar două opțiuni, să stea acasă, ori să plece la drum cu buzunarul plin, cash. Mai poți circula prin București, Argeș, Sibiu, Iași, Botoșani etc. unde agenții rutieri sunt ridicați cu zecile pentru șpagă?

Ce impresie își formează cetățeanul când aude că 14 angajați ai Poliției Rutiere Iași, în frunte cu șeful Biroului Rutier, timp de câteva luni, au primit gratis mâncare nu numai pentru ei, ci și pentru rude și prieteni, de la un restaurant pentru că „au închis ochii la faptul că directorul conducea mașini fără a poseda permis de conducere auto, dar și la neregulile săvârșite de șoferii restaurantului?” (Sursa Biziday Iași, Dosarul „Pizza pentru polițiști”). Când ajungea soarele în dreptul burții, hai cu toții la pomană! Se strângeau mașinile circulației în jurul restaurantului de ziceai că s-a produs acolo o catastrofă rutieră!

Apoi, bine ghiftuiți, poate și adăpați cu ceva licoare distilată, că doar nu-și pun fiola unul la altul, trec la acțiune: stau la pândă, te provoacă cu persoane puse să se angajeze intempestiv în traversarea străzii când tu ești deja cu mașina pe marcaj, găsesc ei ceva să te convingă să bagi mâna în buzunar. Și să vezi ce bine le stă când se întorc la sediu cu borsetele pline de contravenții aplicate!

Îl compătimesc pe patronul acela de restaurant pentru greaua povară pe care o ducea zilnic. Oare cât de mult trebuia să jongleze prin actele de gestiune ca să acopere gaura materială, respectiv cât trebuia să fure ca să facă față cheltuielilor cu „pomana pentru polițiști”? Mai degrabă își cumpăra și el un permis de conducere auto că, mai nou, au apărut și din astea pe piață.

Cu ce schimbă imaginea poliției faptul că au fost trimiși în judecată? Problema este de ce s-a ajuns aici. Acolo nu au existat comandanți, servicii de protecție internă etc., care să se sesizeze și să prevină asemenea acte de înjosire a poliției? Cum rămâne cu controlul și cunoașterea activității subordonaților?

Răspunsul vine ca bomboana pe colivă în cazul Căpâlnaș care, potrivit ziarului ProAlba, a ridicat escrocheria la nivel de artă. Preot care, fără permis de conducere auto, timp de zece ani, este șoferul însoțitor al celei mai înalte feţe bisericeşti din Alba, își urmează șeful la Cluj, apoi schimbă macazul, se face polițist, este numit ofiţer de relaţii cu publicul la Şcoala de Agenţi de Poliţie din Cluj-Napoca, revine la Alba ca purtător de cuvânt al IPJ Alba, adică cel care ducea vocea șefului IJP în media. Când Șeful este promovat pe funcție mare în IGPR, este adus și el în Direcția Poliției Rutiere. Și aici conduce mașini ale poliției, se implică în cercetarea evenimentelor, în acțiuni de control, ba mai mult își dorea să deschidă coloana prezidențială ori a primului ministru. După cinci ani, când urma să fie din nou promovat, se descoperă adevărul: nu a avut niciodată permis de conducere auto.

Greu de admis că se cunoștea situația lui și s-a mers pe politica struțului, dar și ai greu de acceptat ca nimeni din conducerea direcției, de la care se aprinde becul în circulație pe drumurile României, să nu se sesizeze de acest aspect timp de cinci ani, sau, mă rog, dintre foștii lui șefi timp de peste 20 de ani! Păi, un cioban își cunoaște fiecare oaie din turmă, fie turma cât de mare, d-apoi oacheșa cu birja, iar aici birja o purta Căpâlnaș. Peștele de la cap se strică, spune o vorbă.

Mă opresc, pentru că-mi pun circulația pe cap. Și apoi, nu doar ei sunt oaia neagră care face poliția de rușine. Mai sunt destui, iată:

„Poliţist din Cluj îmbrăcat în uniforma de serviciu, prins la furat într-un magazin”. „Un agent în vârstă de 47 de ani, aflat în uniformă de serviciu, a fost surprins în timp ce încerca să ascundă un minicompresor sub cascheta sa de polițist”. Hoți sadea! Prin urmare, dacă intră un polițist într-un magazin, vânzătorii trebuie să fie cu ochii pe el mai ceva ca pe șuții de buzunare, arhicunoscuți de toți vânzătorii și șoferii de pe transportul în comun.

Va urma

Ion STAICU, General de poliție în retragere, Doctor în drept