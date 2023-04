I-a împușcat câinele finului în a doua zi de Paști! Dosar penal!

O ceartă fără sfârșit pare să fie traiul pentru doi gorjeni din Slivilești care, deși sunt vecini și rude, nu reușesc să se mai înțeleagă în ultima vreme. Chiar în a doua zi de Paști conflictul dintre ei a dus la împușcarea unui câine, cel care a tras cu arma fiind acum anchetat de polițiști. Bărbatul neagă faptul că el ar fi folosit vreuna din puștile pe care le avea acasă, dar cert e că armele lui au fost ridicate de anchetatori.

Victor Vâlceanu este proprietarul pechinezului omorât pe ulița ce leagă două case ale celor doi bărbați. „Eu știu clar că l-a împușcat pentru că știu cum are plasa de țânțari de la geam. O avea trasă, la fel ca altădată, când a mai folosit pușca. Inițial eu am crezut că a dat cu un pietroi după el pentru că am văzut câinele plin de sânge. Dar s-a auzit așa și zgomotul de la armă, iar eu cred că a tras de două ori. Mi-a mai împușcat un câine în trecut, dar ăla era rău, îl mușcase pe al lui, făcea rele, nu am zis nimic atunci, dar acum m-am supărat pentru că pechinezul ăsta era cum sunt copii. Îl creșteam în casă, era blând, cuminte și era iubit, parcă era ca un copil. L-am văzut apoi pe imaginile de pe camerele de supraveghere cum venea târându-se și e clar că doar de la împușcătură i s-a tras moartea. L-am dus la o clinică la Târgu-Jiu, dar nu au mai avut ce să îi facă, era în stare gravă”, spune bărbatul. De partea cealaltă, cel acuzat că ar fi folosit arma neagă totul și susține că el nu a avut nimic cu cățelul, lucru pe care l-a susținut și în fața polițiștilor. „Am pușcă de vânătoare, dar nu am tras. N-am avut nimic cu câinele. Poate el l-a lovit și apoi l-a adus către mine ca să dea vina pe mine. A chemat și Poliția aici, dar am spus și la domnii polițiști că nu am cunoștință. Mi s-au ridicat armele pentru expertiză și așteptăm expertiza. Acolo se va vedea că nu le-am folosit. Le aveam legal de mai bine de doi ani, nu îmi fac probleme”, a declarat și Cătălin Olaru, cel acuzat de împușcarea animalului. Medicul veterinar Radu Bracaci a confirmat însă că a găsit în abdomenul câinelui o alică. „Cauza morții este plagă prin împușcare”, spune medicul, fără dubii, alica fiind acum la polițiștii care fac cercetări pentru a stabili împrejurările morții câinelui. „Polițiștii deplasați la fața locului au identificat un exemplar canin viu, ce prezenta o leziune, fiind transportat la un cabinet veterinar de către soția apelantului, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. Având în vedere faptul că bărbatul era autorizat pentru a deține, purta și folosi arme letale și neletale, i-au fost ridicate armele în vederea continuării cercetărilor. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uzul de armă fără drept și uciderea fără drept a animalelor”, a transmis IPJ Gorj.

Gelu Ionescu